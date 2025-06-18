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rjkz написав:Нет ни одного французского производителя. Ваапче. И не было.
Когда-то давно были траки Рено, потом это производство перекупила Вольво. Пежо пару раз безуспешно пыталась заходить. Ровер если и выпускается, то уже китайский, как и MG. Мицубиси, подозреваю, могли встречаться в штатах победнее. Производство свернули не зря, но продержались достаточно долго.
Ну тогда из Вашей логики, НЙ стал бедным штатом - Мицубисей стало побольше чем раньше. Я говорю, за свои первые приезды в 00-х, один (!!!) Аутлендер и фсЁ. Я ферарей пару видел (один, правда, в НДЖ, сразу за Жоржиком), а Мицубисю - одну. Не в курсе или сейчас эти Мицубиси производятся в США, но следуя "логике" Трампа у них выбора особо не будет. Хотя может пена осядет и все вернется на круги своя.\ Кстати, как Вы когда-то подметили, некий призрак фрацузов все-таки катается по США в виде вэнов РАМ. Очень похожи на Боксеры/Дукато.
rjkz написав:Я говорю, за свои первые приезды в 00-х, один (!!!) Аутлендер и фсЁ.
Так ведь и я о тех временах. Последний Галант выпускался с 02 по 12 год с одним ремтайлингом. Выпускался только в США. Логика подсказывает, что кто-то из покупал, если так долго выпускали. Кстати, в отличие от акулы он был настолько невзрачным, что его легко было не заметить. Ну и по технике он был полность идентичен Додж Эвенджер, тогда Мицубиси и Крайслер сотрудничали.
rjkz написав:Я говорю, за свои первые приезды в 00-х, один (!!!) Аутлендер и фсЁ.
Так ведь и я о тех временах. Последний Галант выпускался с 02 по 12 год с одним ремтайлингом. Выпускался только в США. Логика подсказывает, что кто-то из покупал, если так долго выпускали. Кстати, в отличие от акулы он был настолько невзрачным, что его легко было не заметить. Ну и по технике он был полность идентичен Додж Эвенджер, тогда Мицубиси и Крайслер сотрудничали.
Ну вот на эти годы приходятся мои первые приезды. Ходил с выпученными глазами "Как там люди на головах ходють" и много ходил. Ну и как турист много глупостей наделал. Реально, не знаю куда от меня все Мицубиси попрятались тогда и кто вообще на них ездил. Ща еще перед барабашкой придется извиняться.
akurt написав:Тема "про середній клас" цікава та продуктивна, дискусія інтелектуальна та приємна.
Тут би я наголосив на тому, що "середній клас" або "багаті" у нас і за кордоном - дві великі різниці. Наші багаті нам відомі за роликами/фільмами про "Батальйон Монако". або за весіллями поблизу Львова в тому комплексі, де я і ходити боявся по території... А меню ресторана ми з приятелями відкрили - і віразу закрили... та пішли, щоби не позоритися перед офіціантом... Однозначно працює українська приказка: "Очі завидющі, руки загрібущі та дупа - без дна".
Середній клас або навіть багаті за кордоном - ІНШІ люди.
Приклад мені розказали наші українці - працівники дуже відомої ІТ-ної компанії в США. По понеділках на роботу приходив власник компанії, яка відома не тільки в усьому світі, а й в Україні. Статки його не можна визначити навіть приблизно. Одяг: джинси наче з Секонд-хенду, стоптані старенькі кросівки, зім"ята футболка наче з Секонд-хенду. Поведінка: просто лягав в такому вигляді на підлогу (!) головної кімнати офісу (ціна оренди офісу 250 000 доларів на місяць) і починався "мітинг". Після закінченні мітингу сідав на ровер (за оцінками співробітників ціною не менше 15 000 доларів) та крутив кудись педалі.
Ну вот как у такого чудика не подворовывать работникам? Хоть рулон туалетной бумаги, но надо вынести за ворота.
Пан rjkz - наш основний реальний фахівець по США - мене заніс в ігнор, мої дописи - слава Богу - не бачить, тільки відбивається від ляпасів інших, тобто «справжніх» друзів. Тому можу розказувати альтернативні новини та думки про США від реальних друзів та товаришів з України, які переїхали в США та більш-менш нормально там працюють. Нижче буде оригінал тексту, отриманого щойно з чудового та знаменитого Los Angeles. Текст трохи сумний і це не дивно: людина в США - ось не повірите - рівно (!) один рік - рівно рік тому я проводжав його на літак з Анталії на Хельсінки (FinnAir), з Хельсінки він вже рушив на США. А рік на іншій реально планеті - це дуже мало, щоби міцно стати на ноги та бути всім задоволеним. Мешкає з родиною в ЛА. Працює. За спеціальністю та кваліфікацією ЗОВСІМ іншими, ніж отримані в Україні. І так буває...
Текст без жодного редагування. Черговий раз звертаю увагу на те, що на відміну від учасників Фінансового форуму України, знає українську мову, пише українською, думає українською.
Невеличкі ремарки для кращого розуміння: - весь захід США - берег Тихого океану, океан доволі холодний ЗАВЖДИ і майже завжди з вітрами. На пляжах там ніхто не купається, хіба що заходять трохи в воду - і навіть не по коліно. У воді тільки спортсмени - серфінгісти. - в цілому погода близька до кримської: зранку прохолодно, вдень дуже сонячно. Наші українці завжди мають із собою рюкзак, куди можна влень покласти куртку, яку надягали зранку.
«1. США - це як Інстаграм. Гарна картинка, але більшість реальності поза кадром. 2. Сонячна Каліфорнія? Це не зовсім про ЛА. May grey, June gloom що там ще є? Вранці сонця немає майже ніколи. Дуже пасмурно, ближче до океану взагалі такий, що видимість 10 метрів і океану теж не видно. Після обіду виходить сонце і починає безжально усе палити. Тут згадується, що долина смерті поруч. Сонце зайшло - треба діставати шапку і куртку. Але загалом до вечірньої прохолоди уже звикли. Взимку тепліше ніж в Анталії 3. У плані інфраструктури Америка зупинилася років 20-30 тому. Дороги поганенькі. Знайомі трак-драйвери кажуть, що в центральних штатах чи Детройті - жах. [Моя примітка: я особисто проїхав дорогами США за кермом авто не одну тисячу миль - і не один штат США - тут про дороги трохи перебільшення - про погані дороги. Вони різні, як правило шикарні Highway по 3/5 смуг в кожному напрямку, є звичайні в дві полоси, але такого жаху, як траса від Львова через Івано-Франківськ на Чернівці - яку я люто ненавиджу - немає]. 4. Житловий фонд переважно старий і низької якості. Якщо бачили відео, де фарбують усе від ванни до унітаза - то це не перебільшення. Так тут і є. Нормально - оренда 2+1 від 3500$. Щось пристойніше - це 5-6 тисяч. Верхньої межі немає - бачив будинки і по 20-50-100 тисяч $ на місяць. [Моя примітка: виходить, що мені повезло, я завжди жив в дуже пристойних квартирах. Часто зовсім нових. Оренда квартири - правда: 3 500…4 500$. Ну так треба заробляти багато: ціну формує споживач…]
5. Шахраї всюди: скамери, скімери, фішинг, фрод, викрадення особистості. Тут це усе всюди. Дніпровським кол-центрам є чому повчитися.
6. Медицина і так усім відома - краще не хворіти, щоб навіть не знати.
7. Їжа - все ок. Є усе і відносно рівня життя ціни нормальні. Є смачні овочі, фрукти і мʼясні і купити це можна. Лос Анджелес - це місто мігрантів, тому можна знайти усе від високої французької кухні до сомалійських «ресторанів».
8. Ще з плюсів - це доступність авто. Можна взяти і в кредит, і стареньку Тойоту пріуса з аукціона. Але з останнім треба розуміти, що робоча сила дуже дорога. Роботи мінімум у 2 рази дорожче чим запчастини. [Моя примітка: автор рядків з перших днів узяв собі Tesla S. Зарядка на роботі є безкоштовною ].
9. Розваги найрізноманітніші. Концерти світових зірок, українські теж досить часто заїжджають.
10. Чудова природа та безліч національних парків для відвідування. Водночас поки доходи не дозволяють особливо вирватися кудись на кілька днів, бо оплата рахунків нікуди не дівається, а відпочинок зовсім не дешевий.
(Текст без редагування. Є ще пункт 11 - він буде пізніше).
Рада прийняла законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
ЗА – 243
Ініціатором законопроєкту є президент Зеленський.
У яких випадках допустиме множинне громадянство?
📌 В разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави
📌 В разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців
📌 В разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем
📌 В разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави
📌 В разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку
📌 В разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Ірина_ написав:Олексій Гончаренко - народний депутат України
Рада прийняла законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
ЗА – 243
Ініціатором законопроєкту є президент Зеленський.
У яких випадках допустиме множинне громадянство?
📌 В разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави
📌 В разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців
📌 В разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем
📌 В разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави
📌 В разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку
📌 В разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.