Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2847284828492850 Додано: Сер 18 чер, 2025 12:32 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.youtube.com/shorts/ReyalJ8AAf4 абетка філіпінською flyman

Повідомлень: 39770 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 14:13



А я вам поки що менш цікаве розкажу.



В цікавому місті Катовіце - я його дуже люблю - і мінімум один раз на рік буваю - мешкає подруга жінки, досить цікава та активна українка.



Сьогодні з нею спілкувався: в неї дві дочки живуть в Нідерландах. Але не це саме цікаве!

Саме цікаве - і це може пригодитися читачам - обидві дочки закінчила університет тут:

https://www.universiteitleiden.nl/en



Навчалися безкоштовно.

Так ось технічні та не тільки - подробиці:

- навчання в університеті безкоштовне.

- одна з дочок вчилася «з нуля» на юридичному факультеті, зараз працює в голандсько-американській компаніі. Цікаво, що заміжня за голландцем на імʼя я Марк, якому народила і синочка, і дочку. Імена незвичні - майже так незвичні як розміщена вище «філіппінська абетка» - гадаю вже всі приступили до вивчення.

Так ось імена: Тесс та Матс.

Язика зламати можна.



Цікаво про двомовних дітей. Їх дідусь по лінії мами - військовий, полковник медицини, завжди говорив російською.

Ну ось і онуки так тепер говорять (цитата):



«Тесс говорить російською, а обормот молодший розуміє, але не говорить нічого. 2-3 слова, хоча няня у них російська…»



Чоловік цієї дочки - власник будівельної компанії, який заснував де його батько: будівництво, перепланування, ремонти і таке інше.



У другої дочки чоловік - Ентоні - теж попався класний, про філіппінських дівчат не мріяв - мріяв про українських - як відомо - найкращих в світі - та має українську жінку, щойно повернулися із Греції.



Друга дочка закінчила університет «середньої руки» в Україні і саме в названому вище університеті цілих два роки (!) підтверджувала український диплом та кваліфікацію. Підтвердила.



Ех, так пані щойно вихваляла місто Лейден, хоч бери та їдь… Панове, приступити до вивчення філіппінської абетки!А я вам поки що менш цікаве розкажу.В цікавому місті Катовіце - я його дуже люблю - і мінімум один раз на рік буваю - мешкає подруга жінки, досить цікава та активна українка.Сьогодні з нею спілкувався: в неї дві дочки живуть в Нідерландах. Але не це саме цікаве!Саме цікаве - і це може пригодитися читачам - обидві дочки закінчила університет тут:Навчалися безкоштовно.Так ось технічні та не тільки - подробиці:- навчання в університеті безкоштовне.- одна з дочок вчилася «з нуля» на юридичному факультеті, зараз працює в голандсько-американській компаніі. Цікаво, що заміжня за голландцем на імʼя я Марк, якому народила і синочка, і дочку. Імена незвичні - майже так незвичні як розміщена вище «філіппінська абетка» - гадаю вже всі приступили до вивчення.Так ось імена: Тесс та Матс.Язика зламати можна.Цікаво про двомовних дітей. Їх дідусь по лінії мами - військовий, полковник медицини, завжди говорив російською.Ну ось і онуки так тепер говорять (цитата):«Тесс говорить російською, а обормот молодший розуміє, але не говорить нічого. 2-3 слова, хоча няня у них російська…»Чоловік цієї дочки - власник будівельної компанії, який заснував де його батько: будівництво, перепланування, ремонти і таке інше.У другої дочки чоловік - Ентоні - теж попався класний, про філіппінських дівчат не мріяв - мріяв про українських - як відомо - найкращих в світі - та має українську жінку, щойно повернулися із Греції.Друга дочка закінчила університет «середньої руки» в Україні і саме в названому вище університеті цілих два роки (!) підтверджувала український диплом та кваліфікацію. Підтвердила.Ех, так пані щойно вихваляла місто Лейден, хоч бери та їдь… Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 чер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10991 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3978 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 18:10 Оля у Вьєтнамі akurt написав: Ну вам - на Філіппіни… Ну вам - на Філіппіни…



Оля у Вьєтнамі

Оля у Вьєтнамі flyman

Повідомлень: 39770 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 18:43 flyman написав: akurt написав: Ну вам - на Філіппіни… Ну вам - на Філіппіни…



Оля у Вьєтнамі

Оля у Вьєтнамі

Не дивився. Напиши відразу, в неї секс з дикими мавпами? Чи щось менш цікаво? Не дивився. Напиши відразу, в неї секс з дикими мавпами? Чи щось менш цікаво? Бетон

Повідомлень: 5158 З нами з: 17.12.22 Подякував: 188 раз. Подякували: 377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 18:55 Re: Еміграція, заробітчанство mazurkevych написав: Середній клас має володіти власністю Середній клас має володіти власністю











Цікаво...





Хоча, здавалося б -- середній це й має бути середній.

Якщо в Україні середня зарпл. 20тис (ПФУ дав дані за квітень: https://www.pfu.gov.ua/2170600-pokaznyk ... -2025-rik/ ) -- то це й мало би бути середнім (+/- парудесят %).









А от у Крамара класифікація -- то там всього 2-3(4) прож.мін (рівня бідності) вже є середн.класом:



viewtopic.php?p=3080653#p3080653





Bobua написав:





Неупереджені, Об'єктивні дані == голі цифри:



Рушійна сила європейських перетворень

У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень

...

У пошуках середнього класу

У розвинених країнах середній клас визначається не так за номінальним доходом, як за відношенням до доходів решти громадян. Наприклад, у США прожитковий мінімум (межа бідності) для сім’ї з чотирьох осіб у 2012-му становила $23,5 тис. на рік. Після перевищення цієї планки удвічі домогосподарство втрачає право на отримання будь-якої державної допомоги, і саме з цієї межі зазвичай починається середній клас. За даними Бюро перепису населення США, домогосподарств, які мають два – чотири прожиткових мінімуми на члена сім’ї, 30,5%. До так званого верхнього середнього класу, який має 4–7,5 прожиткового мінімуму належать ще 25,1% американців.

В Україні рівень середньодушових доходів на члена сім’ї понад три прожиткових мінімуми у 2013 році мали 7,1% мешканців, два-три – 21,4%. Водночас розподіл населення на соціальні групи за рівнем середньомісячного доходу в наших реаліях наштовхується на серйозні проблеми. Насамперед ідеться про різну купівельну спроможність того самого рівня доходу на члена сім’ї. Наприклад, при 2 тис. грн середньодушового доходу на місяць сім’я з трьома дітьми в селі, що має 10 тис. грн доходу, може вважатися заможною (часто це п’ять – сім еквівалентів середньої заробітної плати у відповідній місцевості), тоді як родина з однією дитиною та 6 тис. грн середньомісячного доходу (що ледве перевищує одну офіційну середню заробітну плату в Києві) належатиме до малозаможних. Стратифікація суспільства за рівнем доходів наражається також на нерівномірність співвідношення легальних і тіньових доходів різних категорій громадян та їх різноманітністю (адже неврахованим статистикою доходом є не лише конверти, а й надходження від особистого підсобного господарства в селі чи неосновної зайнятості членів домогосподарства). На Заході ці фактори значно менш значущі.

ВВП на особу за паритетом купівельної спроможності в Україні у 2013 році був у 2,25 раза вищим, аніж за номіналом. У Сполучених Штатах вони ідентичні, отже, отримуємо коефіцієнт 2,25, на який потрібно помножити середньодушові доходи в Україні, щоб отримати їх еквівалент для США. У 2012-му до середнього класу в Америці зараховували ті домогосподарства, які мають середньорічний дохід на члена сім’ї $11,8 тис. і більше. В Україні при перерахунку за коефіцієнтом 2,25 згадані вище 28,5% громадян мали дохід $7,7 тис. і більше. Це дещо менше, ніж у середнього класу США, але, по-перше, наш середній клас справді бідніший від американського, а по-друге, на відміну від того має значні приховані доходи. Схожа ситуація виходить, якщо порівняти й з Німеччиною, де до середнього класу відносять домогосподарства з рівнем доходу на члена сім’ї €7,2–15,3 тис. на рік. Коли врахувати різницю ВВП на особу за номіналом та ПКС в Україні й Німеччині, яка дає коефіцієнт 2,35, то згадані 28% наших співгромадян мають дохід, що еквівалентний €6 тис. і більше, що зіставно із середнім класом у ФРН. Інша річ, що там його представників 58%.

Слід визнати, що часто ми схильні завищувати рівень заробітку, необхідний для зарахування до середнього класу за рівнем доходів (не плутати зі «старим середнім класом» як представником дрібної буржуазії). Насправді йдеться про людей, яким є що втрачати в разі серйозних соціально-політичних потрясінь окрім, висловлюючись марксистською термінологією, «своїх кайданів». Тож їм не все одно, що станеться з країною завтра бодай із погляду загроз для їхнього майнового статусу. Попри стереотипне уявлення щоб бути середнім класом, аж ніяк не обов’язково відпочивати за кордоном чи мати своє приватне авто (звісно, якщо ви не мешкаєте в населеному пункті з погано розвиненим або й відсутнім громадським транспортом). Водночас важливо мати власну оселю чи впевненість у здатності без проблем винаймати якісне житло за будь-яких не форс-мажорних обставин. Відтак належність до середнього класу передусім передбачає наявність або постійної достатньо оплачуваної та запитаної на ринку професії, або рентабельного малого бізнесу, або значних рентних доходів від нерухомості, депозиту чи цінних паперів.

Врешті, українці часто перебувають у полоні ілюзій щодо рівня заможності людей на Заході, тим часом, наприклад, у тих самих Сполучених Штатах багато навіть представників середнього класу відчували значні фінансові труднощі. Так, за даними компанії Statista, цього року 54% респондентів змушені були відмовитися від придбання товарів довгострокового використання (телевізорів або електроніки), щоб мати можливість піти у відпустку, 47% – різко зменшити або й зовсім відмовитися від відвідання кінотеатрів, а 43% – від нового одягу та інших промтоварів. Доповідь Feeding America засвідчила, що 66% домогосподарств цього року мусили обирати між тим, витратити гроші на їжу чи на медичне обслуговування, зокрема 31% робили такий непростий вибір щомісяця. За результатами дослідження компанії Gallup Poll, 59% американців передпенсійного віку сумніваються, що їм вистачить пенсійних накопичень.

...

http://m.tyzhden.ua/Economics/124567

4 грудня, 2014 ▪ Олександр Крамар ▪Рушійна сила європейських перетвореньУ надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень...У пошуках середнього класуУ розвинених країнах середній клас визначається не так за номінальним доходом, як за відношенням до доходів решти громадян. Наприклад,Після перевищення цієї планки удвічі домогосподарство втрачає право на отримання будь-якої державної допомоги, і саме з цієї межі зазвичай починається середній клас. За даними Бюро перепису населення США, домогосподарств, які мають два – чотири прожиткових мінімуми на члена сім’ї, 30,5%. До так званого верхнього середнього класу, який має 4–7,5 прожиткового мінімуму належать ще 25,1% американців.Водночас розподіл населення на соціальні групи за рівнем середньомісячного доходу в наших реаліях наштовхується на серйозні проблеми. Насамперед ідеться про різну купівельну спроможність того самого рівня доходу на члена сім’ї. Наприклад, при 2 тис. грн середньодушового доходу на місяць сім’я з трьома дітьми в селі, що має 10 тис. грн доходу, може вважатися заможною (часто це п’ять – сім еквівалентів середньої заробітної плати у відповідній місцевості), тоді як родина з однією дитиною та 6 тис. грн середньомісячного доходу (що ледве перевищує одну офіційну середню заробітну плату в Києві) належатиме до малозаможних. Стратифікація суспільства за рівнем доходів наражається також на нерівномірність співвідношення легальних і тіньових доходів різних категорій громадян та їх різноманітністю (адже неврахованим статистикою доходом є не лише конверти, а й надходження від особистого підсобного господарства в селі чи неосновної зайнятості членів домогосподарства). На Заході ці фактори значно менш значущі.ВВП на особу за паритетом купівельної спроможності в Україні у 2013 році був у 2,25 раза вищим, аніж за номіналом. У Сполучених Штатах вони ідентичні, отже,У 2012-му до середнього класу в Америці зараховували ті домогосподарства, які мають середньорічний дохід на члена сім’ї $11,8 тис. і більше. В Україні при перерахунку за коефіцієнтом 2,25 згадані вище 28,5% громадян мали дохід $7,7 тис. і більше. Це дещо менше, ніж у середнього класу США, але, по-перше, наш середній клас справді бідніший від американського, а по-друге, на відміну від того має значні приховані доходи. Схожа ситуація виходить, якщо порівняти йІнша річ, що там його представників 58%.Слід визнати, що часто ми схильні завищувати рівень заробітку, необхідний для зарахування до середнього класу за рівнем доходів (не плутати зі «старим середнім класом» як представником дрібної буржуазії). Насправді йдеться про людей, яким є що втрачати в разі серйозних соціально-політичних потрясінь окрім, висловлюючись марксистською термінологією, «своїх кайданів». Тож їм не все одно, що станеться з країною завтра бодай із погляду загроз для їхнього майнового статусу. Попри стереотипне уявлення щоб бути середнім класом, аж ніяк не обов’язково відпочивати за кордоном чи мати своє приватне авто (звісно, якщо ви не мешкаєте в населеному пункті з погано розвиненим або й відсутнім громадським транспортом). Водночас важливо мати власну оселю чи впевненість у здатності без проблем винаймати якісне житло за будь-яких не форс-мажорних обставин. Відтак належність до середнього класу передусім передбачає наявність або постійної достатньо оплачуваної та запитаної на ринку професії, або рентабельного малого бізнесу, або значних рентних доходів від нерухомості, депозиту чи цінних паперів.Так, за даними компанії Statista, цього року 54% респондентів змушені були відмовитися від придбання товарів довгострокового використання (телевізорів або електроніки), щоб мати можливість піти у відпустку, 47% – різко зменшити або й зовсім відмовитися від відвідання кінотеатрів, а 43% – від нового одягу та інших промтоварів. Доповідь Feeding America засвідчила, що 66% домогосподарств цього року мусили обирати між тим, витратити гроші на їжу чи на медичне обслуговування, зокрема 31% робили такий непростий вибір щомісяця. За результатами дослідження компанії Gallup Poll, 59% американців передпенсійного віку сумніваються, що їм вистачить пенсійних накопичень....

Отже в США бідна людина має на рік до 5875$

То було в 2012. Річна інфляція у них ~2.5%. Тому мало би бути 2013=6022$, 2014=6172$. Але англ. Вікі чомусь пише що в 2014 "поріг бідності"=5962.5$ (=23850 / на чотирьох). Щоправда на родину з одного там написано 11670$. І на Алясці та Гаваях(?) бідність настає раніше.

Кількість бідних у США >16% (44млн) у листопаді 2012р.





Неупереджені, Об'єктивні дані == голі цифри:Отжена рік до 5875$То було в 2012. Річна інфляція у них ~2.5%. Тому мало би бути 2013=6022$, 2014=6172$. Але англ. Вікі чомусь пише що в 2014 "поріг бідності"=5962.5$ (=23850 / на чотирьох). Щоправда на родину з одного там написано 11670$. І на Алясці та Гаваях(?) бідність настає раніше.Кількість бідних у США >16% (44млн) у листопаді 2012р. Цікаво...Хоча, здавалося б -- середній це й має бути середній.Якщо в Україні середня зарпл. 20тис (ПФУ дав дані за квітень:) -- то це й мало би бути середнім (+/- парудесят %).А от у Крамара класифікація -- то там всього 2-3(4) прож.мін (рівня бідності) вже є середн.класом: Bobua

Повідомлень: 2625 З нами з: 24.08.10 Подякував: 118 раз. Подякували: 174 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 19:30 https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyl ... madyanstvo



Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? Хомякоид Повідомлень: 2612 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3043 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 19:37 Хомякоид написав: https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvo



Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvoПрийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ?

Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать _hunter Повідомлень: 9816 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 19:50 _hunter написав: Хомякоид написав: https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvo



Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvoПрийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ?

Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать

умовного хантера можуть позбавити громадянства за "ліл воду на мєльніцу врага" умовного хантера можуть позбавити громадянства за "ліл воду на мєльніцу врага" flyman

Повідомлень: 39770 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 20:00 flyman написав: _hunter написав: Хомякоид написав: https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvo



Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvoПрийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ?

Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать

умовного хантера можуть позбавити громадянства за "ліл воду на мєльніцу врага" умовного хантера можуть позбавити громадянства за "ліл воду на мєльніцу врага"



А якщо індивід бажає здихатись українського громадянства, на яку мельніцу потрібно лити воду? Можна вказати адресу ? А якщо індивід бажає здихатись українського громадянства, на яку мельніцу потрібно лити воду? Можна вказати адресу ? Хомякоид Повідомлень: 2612 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3043 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 20:19 flyman написав: _hunter написав: Хомякоид написав: https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvo



Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvoПрийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ?

Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать

умовного хантера можуть позбавити громадянства за "ліл воду на мєльніцу врага" умовного хантера можуть позбавити громадянства за "ліл воду на мєльніцу врага"

Так это и раньше можно было - тот же коломойша... Так это и раньше можно было - тот же коломойша... _hunter Повідомлень: 9816 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2847284828492850 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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