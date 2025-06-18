за эти деньги можно жить:
в Португалии, например г. Визеу
в Болгарии
В Албании
и даже в Италии
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Додано: Сер 18 чер, 2025 22:20
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:36
Визеу, Португалия
1. Безопасность
Один из самых низких уровней преступности в Португалии.
Даже вечером спокойно идти пешком — нет ни гопников, ни наркоманов.
Местные доброжелательные, и никто не суёт нос в чужие дела.
✅ 2. Жильё
Цены: студия — €250–350, 1-комн. — €300–450.
Что можно найти: с мебелью, бытовой техникой, отоплением.
Сайты: idealista.pt, olx.pt, imovirtual.com.
Лайфхак: если поживёшь месяц-два в Airbnb и пообщаешься с местными — аренда «из рук» будет ещё дешевле.
✅ 3. Еда
Продукты дешёвые:
Хлеб — €0.80
Вино — от €2 (нормальное!)
Курица — €3–4/кг
Сыры — €5/кг
Кафе: комплексный обед — €6–7, кофе — €0.80–1.10.
Рынки, супермаркеты (Continente, Pingo Doce, Lidl) в изобилии.
✅ 4. Медицина
Есть госпиталь Viseu Centro Hospitalar — государственный, но норм.
Также есть частные клиники с адекватными расценками (консультация €30–40).
Страховку лучше всё равно иметь, особенно для серьёзных случаев.
✅ 5. Инфраструктура
Чистый, ухоженный центр.
Торговые центры (Palácio do Gelo), спортзалы (Solinca, Basic-Fit), бассейны.
Автобусы, но всё можно обойти пешком.
Есть даже коворкинги, если работаешь онлайн.
✅ 6. Климат
Теплее, чем в горах, но нет знойной жары как в Лиссабоне или Алгарве.
Зима мягкая (до +10 днём), но лучше выбирать жильё с отоплением.
✅ 7. Статус
Город считается одним из лучших для жизни в Португалии по мнению самих португальцев (опросы Público и Observador).
Не "тупая провинция", а средний, развитый город с живой атмосферой.
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:46
Ні, так само треба ховати, можливо і навпаки ще більше будуть щемити "многопенісників" . Там допустимі випадки множинності громадянства дуже короткі, в основному це коли інше громадянство отримано у спадок або автоматом по досягненню повноліття. А якщо добровільно по своєму клопотанню отримав інше громадянство, то воно є забороненим, як і зараз. Лише один пункт якось може це допустити "Якщо українець отримує громадянство іншої держави з переліку тих, чиї громадяни можуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку", але навряд чи Німеччина чи Угорщина/Румунія, наприклад, входять до цього переліку. Я навіть сумніваюся, що такий перелік держав існує станом на зараз
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:54
Португалія уже не торт
Додано: Сер 18 чер, 2025 23:38
Пане The Rebel- Ви геній.
Я хотів саме про це написати, але промовчав.
Додано: Чет 19 чер, 2025 00:29
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