#<1 ... 2848284928502851 Додано: Сер 18 чер, 2025 22:20 flyman написав: akurt написав: Ну вам - на Філіппіни… Ну вам - на Філіппіни…



Оля у Вьєтнамі

Оля у Вьєтнамі

за эти деньги можно жить:

в Португалии, например г. Визеу

в Болгарии

В Албании

и даже в Италии за эти деньги можно жить:в Португалии, например г. Визеув БолгарииВ Албаниии даже в Италии Бетон

Повідомлень: 5160 З нами з: 17.12.22 Подякував: 188 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 22:36 Визеу, Португалия 1. Безопасность

Один из самых низких уровней преступности в Португалии.



Даже вечером спокойно идти пешком — нет ни гопников, ни наркоманов.



Местные доброжелательные, и никто не суёт нос в чужие дела.



✅ 2. Жильё

Цены: студия — €250–350, 1-комн. — €300–450.



Что можно найти: с мебелью, бытовой техникой, отоплением.



Сайты: idealista.pt, olx.pt, imovirtual.com.



Лайфхак: если поживёшь месяц-два в Airbnb и пообщаешься с местными — аренда «из рук» будет ещё дешевле.



✅ 3. Еда

Продукты дешёвые:



Хлеб — €0.80



Вино — от €2 (нормальное!)



Курица — €3–4/кг



Сыры — €5/кг



Кафе: комплексный обед — €6–7, кофе — €0.80–1.10.



Рынки, супермаркеты (Continente, Pingo Doce, Lidl) в изобилии.



✅ 4. Медицина

Есть госпиталь Viseu Centro Hospitalar — государственный, но норм.



Также есть частные клиники с адекватными расценками (консультация €30–40).



Страховку лучше всё равно иметь, особенно для серьёзных случаев.



✅ 5. Инфраструктура

Чистый, ухоженный центр.



Торговые центры (Palácio do Gelo), спортзалы (Solinca, Basic-Fit), бассейны.



Автобусы, но всё можно обойти пешком.



Есть даже коворкинги, если работаешь онлайн.



✅ 6. Климат

Теплее, чем в горах, но нет знойной жары как в Лиссабоне или Алгарве.



Зима мягкая (до +10 днём), но лучше выбирать жильё с отоплением.



✅ 7. Статус

Город считается одним из лучших для жизни в Португалии по мнению самих португальцев (опросы Público и Observador).



Не "тупая провинция", а средний, развитый город с живой атмосферой. Бетон

Повідомлень: 5160 З нами з: 17.12.22 Подякував: 188 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 чер, 2025 22:46 _hunter написав: Хомякоид написав: https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvo



Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ? https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvoПрийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ?

Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать

Ні, так само треба ховати, можливо і навпаки ще більше будуть щемити "многопенісників" . Там допустимі випадки множинності громадянства дуже короткі, в основному це коли інше громадянство отримано у спадок або автоматом по досягненню повноліття. А якщо добровільно по своєму клопотанню отримав інше громадянство, то воно є забороненим, як і зараз. Лише один пункт якось може це допустити "Якщо українець отримує громадянство іншої держави з переліку тих, чиї громадяни можуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку", але навряд чи Німеччина чи Угорщина/Румунія, наприклад, входять до цього переліку. Я навіть сумніваюся, що такий перелік держав існує станом на зараз Ні, так само треба ховати, можливо і навпаки ще більше будуть щемити "многопенісників". Там допустимі випадки множинності громадянства дуже короткі, в основному це коли інше громадянство отримано у спадок або автоматом по досягненню повноліття. А якщо добровільно по своєму клопотанню отримав інше громадянство, то воно є забороненим, як і зараз. Лише один пункт якось може це допустити, але навряд чи Німеччина чи Угорщина/Румунія, наприклад, входять до цього переліку. Я навіть сумніваюся, що такий перелік держав існує станом на зараз The_Rebel

Португалія уже не торт

Португалія уже не торт flyman

Додано: Сер 18 чер, 2025 23:38 Пане The Rebel- Ви геній.

Я хотів саме про це написати, але промовчав. akurt

Я хотів саме про це написати, але промовчав. akurt

Повідомлень: 10992 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3978 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 00:29 flyman написав: Португалія уже не торт

Португалія уже не торт

А при чому тут Португалія? Набридла рутинна робота плюс криза середнього віку. Таке у кожної другої людини в 40 років, особливо зі стандартним графіком 5/2 & 9/18 та відпусткою 1-2 рази в році. Просто хочеться змін А при чому тут Португалія? Набридла рутинна робота плюс криза середнього віку. Таке у кожної другої людини в 40 років, особливо зі стандартним графіком 5/2 & 9/18 та відпусткою 1-2 рази в році. Просто хочеться змін The_Rebel

