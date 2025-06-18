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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2848284928502851
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:20

  flyman написав:
  akurt написав:Ну вам - на Філіппіни…


Оля у Вьєтнамі

за эти деньги можно жить:
в Португалии, например г. Визеу
в Болгарии
В Албании
и даже в Италии
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:36

Визеу, Португалия

1. Безопасность
Один из самых низких уровней преступности в Португалии.

Даже вечером спокойно идти пешком — нет ни гопников, ни наркоманов.

Местные доброжелательные, и никто не суёт нос в чужие дела.

✅ 2. Жильё
Цены: студия — €250–350, 1-комн. — €300–450.

Что можно найти: с мебелью, бытовой техникой, отоплением.

Сайты: idealista.pt, olx.pt, imovirtual.com.

Лайфхак: если поживёшь месяц-два в Airbnb и пообщаешься с местными — аренда «из рук» будет ещё дешевле.

✅ 3. Еда
Продукты дешёвые:

Хлеб — €0.80

Вино — от €2 (нормальное!)

Курица — €3–4/кг

Сыры — €5/кг

Кафе: комплексный обед — €6–7, кофе — €0.80–1.10.

Рынки, супермаркеты (Continente, Pingo Doce, Lidl) в изобилии.

✅ 4. Медицина
Есть госпиталь Viseu Centro Hospitalar — государственный, но норм.

Также есть частные клиники с адекватными расценками (консультация €30–40).

Страховку лучше всё равно иметь, особенно для серьёзных случаев.

✅ 5. Инфраструктура
Чистый, ухоженный центр.

Торговые центры (Palácio do Gelo), спортзалы (Solinca, Basic-Fit), бассейны.

Автобусы, но всё можно обойти пешком.

Есть даже коворкинги, если работаешь онлайн.

✅ 6. Климат
Теплее, чем в горах, но нет знойной жары как в Лиссабоне или Алгарве.

Зима мягкая (до +10 днём), но лучше выбирать жильё с отоплением.

✅ 7. Статус
Город считается одним из лучших для жизни в Португалии по мнению самих португальцев (опросы Público и Observador).

Не "тупая провинция", а средний, развитый город с живой атмосферой.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:46

  _hunter написав:
  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/rada-uhvalyla-zakon-pro-mnozhynne-hromadyanstvo

Прийняли закон. Що він дає людям які вже мають два громадянства ?

Из "плюшек" - ничего. Разве что второй паспорт теперь можно стыдливо не прятать :D

Ні, так само треба ховати, можливо і навпаки ще більше будуть щемити "многопенісників" :D . Там допустимі випадки множинності громадянства дуже короткі, в основному це коли інше громадянство отримано у спадок або автоматом по досягненню повноліття. А якщо добровільно по своєму клопотанню отримав інше громадянство, то воно є забороненим, як і зараз. Лише один пункт якось може це допустити "Якщо українець отримує громадянство іншої держави з переліку тих, чиї громадяни можуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку", але навряд чи Німеччина чи Угорщина/Румунія, наприклад, входять до цього переліку. Я навіть сумніваюся, що такий перелік держав існує станом на зараз
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:54

  Бетон написав:1. Безопасность
Один из самых низких уровней преступности в Португалии.

Даже вечером спокойно идти пешком — нет ни гопников, ни наркоманов.

Местные доброжелательные, и никто не суёт нос в чужие дела.

✅ 2. Жильё
Цены: студия — €250–350, 1-комн. — €300–450.

Что можно найти: с мебелью, бытовой техникой, отоплением.

Сайты: idealista.pt, olx.pt, imovirtual.com.

Лайфхак: если поживёшь месяц-два в Airbnb и пообщаешься с местными — аренда «из рук» будет ещё дешевле.

✅ 3. Еда
Продукты дешёвые:

Хлеб — €0.80

Вино — от €2 (нормальное!)

Курица — €3–4/кг

Сыры — €5/кг

Кафе: комплексный обед — €6–7, кофе — €0.80–1.10.

Рынки, супермаркеты (Continente, Pingo Doce, Lidl) в изобилии.

✅ 4. Медицина
Есть госпиталь Viseu Centro Hospitalar — государственный, но норм.

Также есть частные клиники с адекватными расценками (консультация €30–40).

Страховку лучше всё равно иметь, особенно для серьёзных случаев.

✅ 5. Инфраструктура
Чистый, ухоженный центр.

Торговые центры (Palácio do Gelo), спортзалы (Solinca, Basic-Fit), бассейны.

Автобусы, но всё можно обойти пешком.

Есть даже коворкинги, если работаешь онлайн.

✅ 6. Климат
Теплее, чем в горах, но нет знойной жары как в Лиссабоне или Алгарве.

Зима мягкая (до +10 днём), но лучше выбирать жильё с отоплением.

✅ 7. Статус
Город считается одним из лучших для жизни в Португалии по мнению самих португальцев (опросы Público и Observador).

Не "тупая провинция", а средний, развитый город с живой атмосферой.

Португалія уже не торт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:38

Пане The Rebel- Ви геній.
Я хотів саме про це написати, але промовчав.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 00:29

  flyman написав:Португалія уже не торт

А при чому тут Португалія? Набридла рутинна робота плюс криза середнього віку. Таке у кожної другої людини в 40 років, особливо зі стандартним графіком 5/2 & 9/18 та відпусткою 1-2 рази в році. Просто хочеться змін
The_Rebel
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