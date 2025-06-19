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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:55
До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік)
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Додано: Чет 19 чер, 2025 09:04
Bolt написав:
Не знаю Яка там п
Португвлія приваблива. Фільм недавно від DW
дививя, що молодь звідти валить ні роботи і житло не доступне принаймні у великих містах, бо практично нового не будуть я. Сидіти, спускати привезені гроші
може і норм бо відносно дешево
Читав багато інформації відносно Португалії, узагальнюючи - Португалія це країна де треба витрачати вже зароблені гроші, а не заробляти.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 09:15
The_Rebel написав:
До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік)
В мене однокласник після школи робив пістрлетчиком на заправці потім в кінці 90-х чкурнув до Португезії. Ніби фотки викладав, що норм справи, трохи в однокласниках давно переписувались. Років 15 тому. Зараз ХЗ.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 14:08
Еміграція, заробітчанство
News from USA
(частина 3)
Оприлюдню пункт 11 вражень нашого українця, який рівно рік тому переїхав в США зі всією родиною.
Попередні дві частини дивіться на попередніх сторінках Еміграція, заробітчанство
Текст оригінальний, без редагування.
Написані всі 11 пунктів як відповідь на моє прохання написати своє враження від року життя в США.
11. До речі, забув написати, про відсутність ксенофобії тут. Загалом це і не дивно, бо країна мігрантів.
Але кілька разів у спілкуванні були фрази про країни «3 світу». Хотілося їм сказати, що не бачили вони як там люди живуть. Якщо не брати Африку, то зачасту краще…
Нагадаю:
«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»
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akurt
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Додано: Чет 19 чер, 2025 14:24
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from USA
(частина 3)
Оприлюдню пункт 11 вражень нашого українця, який рівно рік тому переїхав в США зі всією родиною.
Попередні дві частини дивіться на попередніх сторінках Еміграція, заробітчанство
Текст оригінальний, без редагування.
Написані всі 11 пунктів як відповідь на моє прохання написати своє враження від року життя в США.
11. До речі, забув написати, про відсутність ксенофобії тут. Загалом це і не дивно, бо країна мігрантів.
Але кілька разів у спілкуванні були фрази про країни «3 світу». Хотілося їм сказати, що не бачили вони як там люди живуть. Якщо не брати Африку, то зачасту краще…
Нагадаю:
«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»
Для одного года впечатления лучше, чем у многих. Не всем за год удается найти вкусную еду 😁
Чувствуется желание изучать страну, в которую приехал. При таком подходе, думаю, через пару лет он преодолеет трудности иммиграции и станет чувствовать себя достаточно комфортно. Хоть для этого, возможно, придется переехать.
Когда появится возможность отдыхать, стоит поехать во Флориду, чтобы убедиться, что не во всех штатах плохие дороги.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 14:35
akurt написав:
...........
11. До речі, забув написати, про відсутність ксенофобії тут. Загалом це і не дивно, бо країна мігрантів.
Але кілька разів у спілкуванні були фрази про країни «3 світу». Хотілося їм сказати, що не бачили вони як там люди живуть. Якщо не брати Африку, то зачасту краще…
Нагадаю:
«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»
Краще, ніж де?
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