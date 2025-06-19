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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 08:55

До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:04

  Bolt написав:Не знаю Яка там п
Португвлія приваблива. Фільм недавно від DW
дививя, що молодь звідти валить ні роботи і житло не доступне принаймні у великих містах, бо практично нового не будуть я. Сидіти, спускати привезені гроші може і норм бо відносно дешево

Читав багато інформації відносно Португалії, узагальнюючи - Португалія це країна де треба витрачати вже зароблені гроші, а не заробляти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:15

  The_Rebel написав:До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік)

В мене однокласник після школи робив пістрлетчиком на заправці потім в кінці 90-х чкурнув до Португезії. Ніби фотки викладав, що норм справи, трохи в однокласниках давно переписувались. Років 15 тому. Зараз ХЗ.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:08

Еміграція, заробітчанство

News from USA
(частина 3)

Оприлюдню пункт 11 вражень нашого українця, який рівно рік тому переїхав в США зі всією родиною.
Попередні дві частини дивіться на попередніх сторінках Еміграція, заробітчанство
Текст оригінальний, без редагування.
Написані всі 11 пунктів як відповідь на моє прохання написати своє враження від року життя в США.

11. До речі, забув написати, про відсутність ксенофобії тут. Загалом це і не дивно, бо країна мігрантів.
Але кілька разів у спілкуванні були фрази про країни «3 світу». Хотілося їм сказати, що не бачили вони як там люди живуть. Якщо не брати Африку, то зачасту краще…

Нагадаю:
«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:24

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA
(частина 3)

Оприлюдню пункт 11 вражень нашого українця, який рівно рік тому переїхав в США зі всією родиною.
Попередні дві частини дивіться на попередніх сторінках Еміграція, заробітчанство
Текст оригінальний, без редагування.
Написані всі 11 пунктів як відповідь на моє прохання написати своє враження від року життя в США.

11. До речі, забув написати, про відсутність ксенофобії тут. Загалом це і не дивно, бо країна мігрантів.
Але кілька разів у спілкуванні були фрази про країни «3 світу». Хотілося їм сказати, що не бачили вони як там люди живуть. Якщо не брати Африку, то зачасту краще…

Нагадаю:
«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»

Для одного года впечатления лучше, чем у многих. Не всем за год удается найти вкусную еду 😁
Чувствуется желание изучать страну, в которую приехал. При таком подходе, думаю, через пару лет он преодолеет трудности иммиграции и станет чувствовать себя достаточно комфортно. Хоть для этого, возможно, придется переехать.
Когда появится возможность отдыхать, стоит поехать во Флориду, чтобы убедиться, что не во всех штатах плохие дороги.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:35

  akurt написав:...........
11. До речі, забув написати, про відсутність ксенофобії тут. Загалом це і не дивно, бо країна мігрантів.
Але кілька разів у спілкуванні були фрази про країни «3 світу». Хотілося їм сказати, що не бачили вони як там люди живуть. Якщо не брати Африку, то зачасту краще…

Нагадаю:
«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»

Краще, ніж де?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:04

Дякую, панове Сибарит та ЛАД, що прочитали.

Спробую деякі уточнення:
1. Він написав, що мова йде про «треті країни». Можна по-різному розуміти, що він мав на увазі, я думаю, що мав на увазі, що у громадян США є певна переоцінка своєї власної країни.
2. Людина закінчила університет в Києві. Після прибуття в США реально круто та різко змінив профіль діяльності, зовсім інша спеціальність та професія.
Мені здалося, що він трохи - а можливо і не трохи - сумний.
Я це розумію: нова країна, новий бік Земної кулі, нові люди.

Додам на цю тему цікаве:
Зовсім в іншому штаті приступив з понеділка до роботи українець з ІТ-ників. В новій фірмі, досить відомій в світі.
Досить кваліфікований.
Я спитав обережно, які враження першого дня?
Відповідь така:
«Ну нормально, поки купу мітингів та знайомство з усіма. На перший погляд, тут дуже складна система у них. Сподіваюся, що розберусь…»
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:19

  Сибарит написав:Когда появится возможность отдыхать, стоит поехать во Флориду, чтобы убедиться, что не во всех штатах плохие дороги.

Я його словам про дороги здивувався, тому що сам:
- по-перше реально не один раз проїхав за кермом авто від самого півдня - San Diego та кордон з Мексикою - до самої півночі - північніше за Seattle (кордон з Канадою), цю відстань проїжджав як вздовж Тихого океану, так і по внутрішнім трасам штатів. Ніде не зустрів «поганих доріг».
Якщо не врахувати, що дорога до GRAND CANYON частково не асфальтована, просто відсипана щебенем в суміші з якимось дивним пилом, який довго не осідає після проходу попереднім авто.
По-друге, я проїхав за кермом багато штатів - в основному на заході та в центрі - дороги досить хороші і в мене, як у водія, немає ніяких зауважень.
Я так само можу сказати, що міф про шикарні автобани в Німеччині є просто міфом: не такі вони шикарні, не такі швидкісні та на занадто великих ділянках перекриті для безкінечних ремонтів.
Єдина радість - проїзд безкоштовний.
Зараз в Польші траси кращі за якістю станом та швидкісним режимом.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:59

$500К як з куща

  akurt написав:Додам на цю тему цікаве:
Зовсім в іншому штаті приступив з понеділка до роботи українець з ІТ-ників. В новій фірмі, досить відомій в світі.


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:31

Що там, досі сняться недосяжні $500К?
То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.

А взагалі якщо сняться гроші та дівчата - то є класно!
Як в приказці: "Нащо й гроші, коли чоловік хороший!"
akurt
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