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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2851285228532854> Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53 akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці

В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиціВ крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок The_Rebel

Повідомлень: 749 З нами з: 01.06.19 Подякував: 94 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53 akurt написав: Що там, досі сняться недосяжні $500К?

То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.



А ось цікаве питання до пана Флаймана.

Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік.

Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки?

Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку? Що там, досі сняться недосяжні $500К?То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.А ось цікаве питання до пана Флаймана.Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік.Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки?Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку?

система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь flyman

Повідомлень: 39795 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 22:27 flyman написав: система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь

Шикарна відповідь!

Бомба!

Нарешті всі отримали «формулу щастя». Шикарна відповідь!Бомба!Нарешті всі отримали «формулу щастя». akurt

Повідомлень: 11001 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:40 Премьер-министр Испании Педро Санчес отклонил предложение НАТО о том, чтобы государства-члены увеличили расходы на оборону до 5% от своего ВВП, заявив, что эта идея «не только неразумна, но и контрпродуктивна».

......

В письме Рютте, опубликованном в четверг, Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с государством всеобщего благосостояния в Испании и ее видением мира. https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/spain-rejects-nato-plan-for-member-states-to-spend-5-of-gdp-on-defence Нашим "испанцам": ЛАД 2 Повідомлень: 34849 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:39 Re: Еміграція, заробітчанство Я б на вашем месте не пёрся в Азию.



Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников Бетон

Повідомлень: 5170 З нами з: 17.12.22 Подякував: 188 раз. Подякували: 380 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:34 Формула щастя по-філіппінські, по-грецькі, по-канадські та по-грузинськи...



Формулу щастя точно описано на моє прохання на цій гілці вчора:

flyman написав: система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь



В залежності від освіти учасників форуму не всі в ній розрізнять відому задачу Опору матеріалів та Теоретичної механіки щодо "Статично визначених та статично невизначених задач".

Це такі задачі МЕХАНІКИ, де кількість невідомих перевищує кількість рівнянь СТАТИКИ.

Звертаю увагу на останнє слово:

Статика - (от грецького στατός, «нерухомий») це розділ механіки, який вивчає сили, системи сил та умови рівноваги тіл під дією прикладених сил.



Ось в цьому у автора формули і проблеми в житті: "неправильні" сили (спрямовані були "не в той бік"), невірні їх точки прикладення та відсутність динаміки.

А в статиці його життя невідомих величин (в Теоретичній механіці - це реакції в"язей, які утримують тіло у рівновазі ) виявилося більше, ніж рівнянь рівноваги.



Це реально тупикова ситуація. Теоретично роз"язок задачі існує, але треба залучати інколи складні рівняння з інших розділів науки, приблизно як ось вчора мені надіслали для ознайомлення нову статтю на цю тему. Потужна робота від наших хлопців:

https://www.scirp.org/journal/paperinfo ... rid=143281



Так ось, вчора також відбулася несподіванка саме на тему "Еміграція, заробітчанство".

Час плине так швидко, що можна дивуватися: фактично рівно 1 рік прожив в місті Торонто (Канада) мій приятель, який раніше - десь з 2020 року - жив Анталії в орендованій квартирі неподалік від мене.

Разом їздили на моєму авто з компанією на висоту спочатку 1890 м над рівнем моря (парковка), а потім піднімалися на висоту в 2400 м над рівнем моря - гірськолижний центр в 43 км від Анталії в Таврських горах.



Дуже цікаво про Канаду та про Анталію.



Про Анталію (автор формули щастя має безпосереднє відношення):

- Наш український ІТ-ник жив в орендованій квартирі 1+1. Чудовий плавальний басейн та вид на Таврські гори...

Можна подивитися тут:

https://maps.app.goo.gl/hLTBjhGkE2bcaLfJ7

- Оренда плата коливалася від 200 до 300 доларів на місяць (це не "перша лінія" до моря).

- Автівки не мав, гроші якщо і витрачав, то на прийом українських дівчат, які реально періодично приїжджали з метою трохи "відпочити" на узбережжі Середземного моря.

Ну він їх ретельно і "відпочивав"...

- РЕТЕЛЬНО та з РОЗУМОМ - працюючі віддалено - відкладав/зберігав - увага! - НЕ МЕНШЕ, ніж 1500 доларів на місяць на майбутнє життя без формули щастя в статиці.



В 2024 році зробив доволі розумні ДИНАМІЧНІ дії:

- в березні купив акційні авіаквитки із Стамбула на Торонто (здається туди і назад - від KLM - за 350 доларів) - оформив всі документи як українець - за Програмою CUAET - повний комплект всього, що треба, щоби офіційно жити та працювати - та через 2 тижня повернувся в Анталію.

"Запасний аеродром" було створено! Yes!

- завершив всі справи в Анаталії, а дівчат, які заховалися по кутам квартири, біля плавального басейну та за рогом вулиці виштовхав в шию (це була невелика помилка) - та відбув в Канаду.



В Канаді:

- оселився в місті Торонто.

- вибір місця проживання НЕ був випадковим: вже багато років працюбвав на фірму, яка розташована саме в місті Торонто та в самому серці цього міста.

- там і вина'яняв квартиру. Щоби близько було до роботи - не більше 20 хвилин пішки.

- Орендна плата - УВАГА! - разом з комуналкою складає 2 500 канадських доларів.

Теоретично можна було б десь не дуже далеко від міста - скажімо, як зробив один з учасників цього форуму - знайти Богом забуту хатинку в 74 км від Києва - ой помилився - від Торонто.

Це було б десь на 200 (двісті) доларів дешевше.

Але чи воно того варто????



Ну ось панове: вчора сказав цифрові дані прямо за "формулою щастя":



"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."



Наведено цитату.

(Далі буде. Ще цікавіше) Формулу щастя точно описано на моє прохання на цій гілці вчора:В залежності від освіти учасників форуму не всі в ній розрізнять відому задачу Опору матеріалів та Теоретичної механіки щодо "Статично визначених та статично невизначених задач".Це такі задачі МЕХАНІКИ, де кількість невідомих перевищує кількість рівнянь СТАТИКИ.Звертаю увагу на останнє слово:Статика - (от грецького στατός, «») це розділ механіки, який вивчає сили, системи сил та умови рівноваги тіл під дією прикладених сил.Ось в цьому у автора формули і проблеми в житті: "неправильні" сили (спрямовані були "не в той бік"), невірні їх точки прикладення таА в статиці його життя невідомих величин (в Теоретичній механіці - це реакції в"язей, які утримують тіло у) виявилося більше, ніж рівнянь рівноваги.Це реально тупикова ситуація. Теоретично роз"язок задачі існує, але треба залучати інколи складні рівняння з інших розділів науки, приблизно як ось вчора мені надіслали для ознайомлення нову статтю на цю тему. Потужна робота від наших хлопців:Так ось, вчора також відбулася несподіванка саме на тему "".Час плине так швидко, що можна дивуватися: фактично рівно 1 рік прожив в місті Торонто (Канада) мій приятель, який раніше - десь з 2020 року - жив Анталії в орендованій квартирі неподалік від мене.Разом їздили на моєму авто з компанією на висоту спочатку 1890 м над рівнем моря (парковка), а потім піднімалися на висоту в 2400 м над рівнем моря - гірськолижний центр в 43 км від Анталії в Таврських горах.Дуже цікаво про Канаду та про Анталію.Про Анталію (автор формули щастя має безпосереднє відношення):- Наш український ІТ-ник жив в орендованій квартирі 1+1. Чудовий плавальний басейн та вид на Таврські гори...Можна подивитися тут:- Оренда плата коливалася від 200 до 300 доларів на місяць (це не "перша лінія" до моря).- Автівки не мав, гроші якщо і витрачав, то на прийом українських дівчат, які реально періодично приїжджали з метою трохи "відпочити" на узбережжі Середземного моря.Ну він їх ретельно і "відпочивав"...- РЕТЕЛЬНО та з РОЗУМОМ - працюючі віддалено - відкладав/зберігав - увага! - НЕ МЕНШЕ, ніж 1500 доларів на місяць на майбутнє життя без формули щастя в статиці.В 2024 році зробив доволі розумні ДИНАМІЧНІ дії:- в березні купив акційні авіаквитки із Стамбула на Торонто (здається туди і назад - від KLM - за 350 доларів) - оформив всі документи як українець - за Програмою CUAET - повний комплект всього, що треба, щоби офіційно жити та працювати - та через 2 тижня повернувся в Анталію."Запасний аеродром" було створено! Yes!- завершив всі справи в Анаталії, а дівчат, які заховалися по кутам квартири, біля плавального басейну та за рогом вулиці виштовхав в шию (це була невелика помилка) - та відбув в Канаду.В Канаді:- оселився в місті Торонто.- вибір місця проживання НЕ був випадковим: вже багато років працюбвав на фірму, яка розташована саме в місті Торонто та в самому серці цього міста.- там і вина'яняв квартиру. Щоби близько було до роботи - не більше 20 хвилин пішки.- Орендна плата - УВАГА! - разом з комуналкою складає 2 500 канадських доларів.Теоретично можна було б десь не дуже далеко від міста - скажімо, як зробив один з учасників цього форуму - знайти Богом забуту хатинку в 74 км від Києва - ой помилився - від Торонто.Це було б десь на 200 (двісті) доларів дешевше.Але чи воно того варто????Ну ось панове: вчора сказав цифрові дані прямо за "формулою щастя":"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."Наведено цитату.(Далі буде. Ще цікавіше) Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 чер, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 11001 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:50 біда-біда, самим не вистачає ЛАД написав: Нашим "испанцам": Премьер-министр Испании Педро Санчес отклонил предложение НАТО о том, чтобы государства-члены увеличили расходы на оборону до 5% от своего ВВП, заявив, что эта идея «не только неразумна, но и контрпродуктивна».

......

В письме Рютте, опубликованном в четверг, Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с государством всеобщего благосостояния в Испании и ее видением мира. https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/spain-rejects-nato-plan-for-member-states-to-spend-5-of-gdp-on-defence Нашим "испанцам":

засипати PIGS баблом, то кошти знайшлися, а Україні 40млрд.+- в рік "на хвортецю Європи": "ой біда-біда, самим не вистачає" засипати PIGS баблом, то кошти знайшлися, а Україні 40млрд.+- в рік "на хвортецю Європи": "ой біда-біда, самим не вистачає" flyman

Повідомлень: 39795 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:42 akurt написав: ......

"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."

...... ......"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."...... І навіщо було переїжджати? І навіщо було переїжджати? ЛАД 2 Повідомлень: 34849 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:43 бо $500K в рік ЛАД написав: akurt написав: ......

"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."

...... ......"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."...... І навіщо було переїжджати? І навіщо було переїжджати?

бо зепе $500K в рік і ні цента менше бо зепе $500K в рік і ні цента менше flyman

Повідомлень: 39795 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2834 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:10 ЛАД написав: akurt написав: ......

"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."

...... ......"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."...... І навіщо було переїжджати? І навіщо було переїжджати?

Це неймовірно класне питання - я Вам аплодую реально.



Але подивіться мій текст вище: є "Статика" (в перекладі з грецької на українську: "Сидіти на одній сраці") та є "Динаміка" (рух тіла під дією прикладених сил).

Ось вам і відповідь...

Додам українське прислів"я: "Де старий спотикнеться, там нехай молодий добре напнеться!"



Давайте розмірковувати:

- жив в Анталії орієнтовно 5 років - в орендованому;

- не одружений, дітей немає;

- має дуже гарну грошовиту престижну роботу на КАНАДСЬКОГО (!) роботодавця.

- в Туреччині працював практично нелегально (віддалено). Були смаколики: податки платити НЕ треба;

- з"їздив взимку 2024 - подивися помацав все на місті...

То хіба дії невірні?



Ну так: в Торонто жити - по торонтські і витрачати... Ну а як же...

"Кожна пригода — до мудрості дорога!" Це неймовірно класне питання - я Вам аплодую реально.Але подивіться мій текст вище: є "Статика" (в перекладі з грецької на українську: "Сидіти на одній сраці") та є "Динаміка" (тіла під дією прикладених).Ось вам і відповідь...Додам українське прислів"я: "Де старий спотикнеться, там нехай молодий добре напнеться!"Давайте розмірковувати:- жив в Анталії орієнтовно 5 років - в орендованому;- не одружений, дітей немає;- має дуже гарну грошовиту престижну роботу на КАНАДСЬКОГО (!) роботодавця.- в Туреччині працював практично нелегально (віддалено). Були смаколики: податки платити НЕ треба;- з"їздив взимку 2024 - подивися помацав все на місті...То хіба дії невірні?Ну так: в Торонто жити - по торонтські і витрачати... Ну а як же..."Кожна пригода — до мудрості дорога!" akurt

Повідомлень: 11001 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2851285228532854> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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