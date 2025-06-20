akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці
В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53
akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці
В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок
Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53
система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь
Додано: Чет 19 чер, 2025 22:27
Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:40
Нашим "испанцам":
Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Я б на вашем месте не пёрся в Азию.
Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников
Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:34
Формула щастя по-філіппінські, по-грецькі, по-канадські та по-грузинськи...
Формулу щастя точно описано на моє прохання на цій гілці вчора:
В залежності від освіти учасників форуму не всі в ній розрізнять відому задачу Опору матеріалів та Теоретичної механіки щодо "Статично визначених та статично невизначених задач".
Це такі задачі МЕХАНІКИ, де кількість невідомих перевищує кількість рівнянь СТАТИКИ.
Звертаю увагу на останнє слово:
Статика - (от грецького στατός, «нерухомий») це розділ механіки, який вивчає сили, системи сил та умови рівноваги тіл під дією прикладених сил.
Ось в цьому у автора формули і проблеми в житті: "неправильні" сили (спрямовані були "не в той бік"), невірні їх точки прикладення та відсутність динаміки.
А в статиці його життя невідомих величин (в Теоретичній механіці - це реакції в"язей, які утримують тіло у рівновазі) виявилося більше, ніж рівнянь рівноваги.
Це реально тупикова ситуація. Теоретично роз"язок задачі існує, але треба залучати інколи складні рівняння з інших розділів науки, приблизно як ось вчора мені надіслали для ознайомлення нову статтю на цю тему. Потужна робота від наших хлопців:
Так ось, вчора також відбулася несподіванка саме на тему "Еміграція, заробітчанство".
Час плине так швидко, що можна дивуватися: фактично рівно 1 рік прожив в місті Торонто (Канада) мій приятель, який раніше - десь з 2020 року - жив Анталії в орендованій квартирі неподалік від мене.
Разом їздили на моєму авто з компанією на висоту спочатку 1890 м над рівнем моря (парковка), а потім піднімалися на висоту в 2400 м над рівнем моря - гірськолижний центр в 43 км від Анталії в Таврських горах.
Дуже цікаво про Канаду та про Анталію.
Про Анталію (автор формули щастя має безпосереднє відношення):
- Наш український ІТ-ник жив в орендованій квартирі 1+1. Чудовий плавальний басейн та вид на Таврські гори...
Можна подивитися тут:
- Оренда плата коливалася від 200 до 300 доларів на місяць (це не "перша лінія" до моря).
- Автівки не мав, гроші якщо і витрачав, то на прийом українських дівчат, які реально періодично приїжджали з метою трохи "відпочити" на узбережжі Середземного моря.
Ну він їх ретельно і "відпочивав"...
- РЕТЕЛЬНО та з РОЗУМОМ - працюючі віддалено - відкладав/зберігав - увага! - НЕ МЕНШЕ, ніж 1500 доларів на місяць на майбутнє життя без формули щастя в статиці.
В 2024 році зробив доволі розумні ДИНАМІЧНІ дії:
- в березні купив акційні авіаквитки із Стамбула на Торонто (здається туди і назад - від KLM - за 350 доларів) - оформив всі документи як українець - за Програмою CUAET - повний комплект всього, що треба, щоби офіційно жити та працювати - та через 2 тижня повернувся в Анталію.
"Запасний аеродром" було створено! Yes!
- завершив всі справи в Анаталії, а дівчат, які заховалися по кутам квартири, біля плавального басейну та за рогом вулиці виштовхав в шию (це була невелика помилка) - та відбув в Канаду.
В Канаді:
- оселився в місті Торонто.
- вибір місця проживання НЕ був випадковим: вже багато років працюбвав на фірму, яка розташована саме в місті Торонто та в самому серці цього міста.
- там і вина'яняв квартиру. Щоби близько було до роботи - не більше 20 хвилин пішки.
- Орендна плата - УВАГА! - разом з комуналкою складає 2 500 канадських доларів.
Теоретично можна було б десь не дуже далеко від міста - скажімо, як зробив один з учасників цього форуму - знайти Богом забуту хатинку в 74 км від Києва - ой помилився - від Торонто.
Це було б десь на 200 (двісті) доларів дешевше.
Але чи воно того варто????
Ну ось панове: вчора сказав цифрові дані прямо за "формулою щастя":
"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."
Наведено цитату.
(Далі буде. Ще цікавіше)
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 чер, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:50
біда-біда, самим не вистачає
засипати PIGS баблом, то кошти знайшлися, а Україні 40млрд.+- в рік "на хвортецю Європи": "ой біда-біда, самим не вистачає"
Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:42
Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:43
бо $500K в рік
Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:10
Це неймовірно класне питання - я Вам аплодую реально.
Але подивіться мій текст вище: є "Статика" (в перекладі з грецької на українську: "Сидіти на одній сраці") та є "Динаміка" (рух тіла під дією прикладених сил).
Ось вам і відповідь...
Додам українське прислів"я: "Де старий спотикнеться, там нехай молодий добре напнеться!"
Давайте розмірковувати:
- жив в Анталії орієнтовно 5 років - в орендованому;
- не одружений, дітей немає;
- має дуже гарну грошовиту престижну роботу на КАНАДСЬКОГО (!) роботодавця.
- в Туреччині працював практично нелегально (віддалено). Були смаколики: податки платити НЕ треба;
- з"їздив взимку 2024 - подивися помацав все на місті...
То хіба дії невірні?
Ну так: в Торонто жити - по торонтські і витрачати... Ну а як же...
"Кожна пригода — до мудрості дорога!"
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