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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:18
flyman написав: ЛАД написав: akurt написав:
......
"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."
......
І навіщо було переїжджати?
бо зепе $500K в рік
і ні цента менше
Українська класика: "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є"!"
Сьогодні свято: пан флайман рівно 1000 (один тисяча) разів помацав чужі гроші в чужому гаманці - як оплату за чужу кваліфіковану роботу в чужій країні.
Ех, не даремно мудрі людЕ казали: "На те й голова, щоб у ній розум був!"
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:37
Які наші презедент і депутати маріонетки з їх керівниками були недолугі коли обрали шлях в ЄС і НАТО , ми там не потрібні, є бруствер країн від Єстонії до Туреччини а потім дуже хутко і без озабоченности і соплів Швеція з Фінляндією у НАТО , це шо?Двойные нормы...? Да , мы нахрен не нужны ни Европе ни Америке, бесплатно.
Мі там нахрен не нужні ., нас крутили на глубокой озабоченності
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 20 чер, 2025 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:06
Формула щастя по-філіппінські, по-грецькі, по-канадські та по-грузинськи...
(частина 2)
Ну що, наш легінь прибув з Канади у відпустку в Анталію на 1 (один) місяць.
Це до того, що тут писали, що буцім-то люди за кордоном не мають відпусток.
Мають.
Тут мене трохи здивував:
- захотів взяти в оренду автівку - причому тільки позашляховик. НА ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ!
Дорого - а хоче. Я йому давав сайт, де краще всього орендувати автівки в Анталії - але ще тиждень тому були - а це вже й нема, СЕЗОН ПОЧАВСЯЯЯЯЯ!!!!!!!!
- я дав координати перевіреної прокатної контори в Анталії - там дуже нормальне подружжя тримає офіс: вона українка, чоловік - турок. Думаю, що сьогодні візьме (Примітка: поки набирав текст - він дзвонив - уже взяв авто). Не впевнений, що у них є позашляховик, але що в них завжди нові доглянуті автівки - то точно.
- далі знову здивував: хоче наздогнати пропущене раніше: поїздити по Туреччині - після СУВОРОЇ краси Канади та суворого життя в Канаді - хочеться смаколиків. Дав я на найближчі три - 4 дні маршрут вздовж Середземного моря з місцями зупинок та ночівлі.
Там зараз шикарна погода - вдень до +32...+34. Море тепле.
ГОЛОВНЕ: обговорили зменшення витрат його в Канаді на прожиття.
Тут є те, що змінити НЕ можна:
- є фіксована зарплатня: вище не плигнеш.
- доволі висока сума зарплатні (пану флайману ці слова НЕ читати) - дуже високі податки.
- дорого обходиться утримання квартири - 2 500 кнадаських доларів на місяць.
Є метод! Він погодився спробувати.
Я йому розказав історію, з якою познайомився здається в 2021 році в США.
Двоє українських ІТ-ників взяли в оренду чудову 3-к квартиру (в США це 2-bedroom).
Обидва закінчили університети в США та обидва працювали на американські компанії.
Оренда коштувала дорого - я зараз по пам"яті напишу - припустимо, 3 200 доларів на місяць.
ЖК чудовий - я був в гостях, смажили стейки на барбекю - разом з дегустацією червоного каліфорнійського: і тренажерна зала, і плавальний басейн, і парковочні місяця (у обох були нові BMW) - ну реально живи і радій...
Один з хлопців - він з Рівного - зробив "обалдєнний" хід конем: він все вештався по різних музичних концертах та якось притягнув звідти дівчину - студентку (видалено) University.
Тій сподобалися не тільки стиль одягу рівненчанина, не тільки плавальний басейн, а й тренажерна зала в його особистій кімнаті.
Домовилися так: дівчина спить з рівненчанином в його ліжку - а за це сплачує 50% вартості оренди квартири (його частку).
Так і вирішили, все як в пісні: "І тібє, і міне хАраАшо!"
P.S. Мій канадсько-анталійський товариш погодився реалізувати таку схему, ну дійсно: 2 500 доларів на місяць - даремна трата грошей! А так буде 2500/2=1250!
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 20 чер, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:30
akurt написав:
..........
Але подивіться мій текст вище: є "Статика" (в перекладі з грецької на українську: "Сидіти на одній сраці") та є "Динаміка" (рух
тіла під дією прикладених сил
).
Ось вам і відповідь...
Это по принципу: "Гірше, аби інше"?
То хіба дії невірні?
Ну так: в Торонто жити - по торонтські і витрачати... Ну а як же...
"Кожна пригода — до мудрості дорога!"
Вірні.
Якщо хочеться пригод на свою п'яту точку.
Але є й таке: "От добра добра не ищут".
І якщо в Анталії можна жити так само, як в Торонто, тільки ще й відкладаючи 1500 дол. на місяць та ще й на березі теплого моря, то навіщо?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:39
akurt написав:
..........
Я йому розказав історію, з якою познайомився здається в 2021 році в США.
Двоє українських ІТ-ників взяли в оренду чудову 3-к квартиру (в США це 2-bedroom).
Обидва закінчили університети в США та обидва працювали на американські компанії.
Оренда коштувала дорого - я зараз по пам"яті напишу - припустимо, 3 200 доларів на місяць.
ЖК чудовий - я був в гостях, смажили стейки на барбекю - разом з дегустацією червоного каліфорнійського: і тренажерна зала, і плавальний басейн, і парковочні місяця (у обох були нові BMW) - ну реально живи і радій...
Один з хлопців - він з Рівного - зробив "обалдєнний" хід конем: він все вештався по різних музичних концертах та якось притягнув звідти дівчину - студентку (видалено) University.
Тій сподобалися не тільки стиль одягу рівненчанина, не тільки плавальний басейн, а й тренажерна зала в його особистій кімнаті.
Домовилися так: дівчина спить з рівненчанином в його ліжку - а за це сплачує 50% вартості оренди квартири (його частку).
Так і вирішили, все як в пісні: "І тібє, і міне хАраАшо!
"P.S.
Мій канадсько-анталійський товариш погодився реалізувати таку схему, ну дійсно: 2 500 доларів на місяць - даремна трата грошей! А так буде 2500/2=1250!
Йому буде складніше знайти.
Дівчині це обійдеться в 1250 дол.
А у вашому прикладі було 3200:2=1600 - його частка. Дівчинв сплачувала половину (я так розумію, половину його частки) 1600:2=800.
Треба шукати багатшу.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:23
Ваша математика є вірною.
Вище роздуми логічні.
Інколи логіку людей зрозуміти важко.
Він сьогодні таки узяв авто в оренду; це при тому, що раніше ніколи не мав авто та не їздив.
Буде в Анталії аж до 18 липня.
Законна відпустка…
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:33
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Сьогодні в місті San Diego (CA) приземлився літак, який виконував рейс за маршрутом San Francisco - San Diego.
На короткий 3-и денний відпочинок першим класом (пану flyman’y не читати) прибув наш український IT-ник).
Вчора я з ним говорив з приводу одного спеціального питання та в розмові перепитав щодо питання, яке піднімалося на цій гілці: про відпустки в США.
Я так і спитав: скільки днів відпустки мають в США - і чи дійсно, що 15 днів на рік?
Відповідь мене збентежила:
- Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.
- Це як?
- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.
Все залежить від роботодавця та поточної роботи.
Якщо мені треба - я пишу заявку та отримую відпустку. Всі дні - оплачуються. Взагалі днів відпустки на рік може бути 0 (нуль). Така робота, такий контракт, це вказано в контракті. Все залежить від роботодавця, конкретної роботи та її умов. У нас є одна менеджер, яка в цьому півріччі вже мала 23 дня відпустки.
х х х
Хм. Я сам був здивований. Але відповідь саме така.
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