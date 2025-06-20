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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2852285328542855> Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:18 flyman написав: ЛАД написав: akurt написав: ......

"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."

...... ......"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."...... І навіщо було переїжджати? І навіщо було переїжджати?

бо зепе $500K в рік і ні цента менше бо зепеі ні цента менше

Українська класика: "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є"!"

Сьогодні свято: пан флайман рівно 1000 (один тисяча) разів помацав чужі гроші в чужому гаманці - як оплату за чужу кваліфіковану роботу в чужій країні.

Ех, не даремно мудрі людЕ казали: "На те й голова, щоб у ній розум був!" Українська класика: "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є"!"Сьогодні свято: пан флайман рівно 1000 (один тисяча) разів помацав чужі гроші в чужому гаманці - як оплату за чужу кваліфіковану роботу в чужій країні.Ех, не даремно мудрі людЕ казали: " akurt

Повідомлень: 11006 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:06 Формула щастя по-філіппінські, по-грецькі, по-канадські та по-грузинськи...

(частина 2)



Ну що, наш легінь прибув з Канади у відпустку в Анталію на 1 (один) місяць.

Це до того, що тут писали, що буцім-то люди за кордоном не мають відпусток.

Мають.



Тут мене трохи здивував:

- захотів взяти в оренду автівку - причому тільки позашляховик. НА ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ!

Дорого - а хоче. Я йому давав сайт, де краще всього орендувати автівки в Анталії - але ще тиждень тому були - а це вже й нема, СЕЗОН ПОЧАВСЯЯЯЯЯ!!!!!!!!

- я дав координати перевіреної прокатної контори в Анталії - там дуже нормальне подружжя тримає офіс: вона українка, чоловік - турок. Думаю, що сьогодні візьме (Примітка: поки набирав текст - він дзвонив - уже взяв авто). Не впевнений, що у них є позашляховик, але що в них завжди нові доглянуті автівки - то точно.

- далі знову здивував: хоче наздогнати пропущене раніше: поїздити по Туреччині - після СУВОРОЇ краси Канади та суворого життя в Канаді - хочеться смаколиків. Дав я на найближчі три - 4 дні маршрут вздовж Середземного моря з місцями зупинок та ночівлі.

Там зараз шикарна погода - вдень до +32...+34. Море тепле.



ГОЛОВНЕ: обговорили зменшення витрат його в Канаді на прожиття.

Тут є те, що змінити НЕ можна:

- є фіксована зарплатня: вище не плигнеш.

- доволі висока сума зарплатні (пану флайману ці слова НЕ читати) - дуже високі податки.

- дорого обходиться утримання квартири - 2 500 кнадаських доларів на місяць.



Є метод! Він погодився спробувати.



Я йому розказав історію, з якою познайомився здається в 2021 році в США.

Двоє українських ІТ-ників взяли в оренду чудову 3-к квартиру (в США це 2-bedroom).

Обидва закінчили університети в США та обидва працювали на американські компанії.



Оренда коштувала дорого - я зараз по пам"яті напишу - припустимо, 3 200 доларів на місяць.

ЖК чудовий - я був в гостях, смажили стейки на барбекю - разом з дегустацією червоного каліфорнійського: і тренажерна зала, і плавальний басейн, і парковочні місяця (у обох були нові BMW) - ну реально живи і радій...



Один з хлопців - він з Рівного - зробив "обалдєнний" хід конем: він все вештався по різних музичних концертах та якось притягнув звідти дівчину - студентку (видалено) University.

Тій сподобалися не тільки стиль одягу рівненчанина, не тільки плавальний басейн, а й тренажерна зала в його особистій кімнаті.

Домовилися так: дівчина спить з рівненчанином в його ліжку - а за це сплачує 50% вартості оренди квартири (його частку).

Так і вирішили, все як в пісні: "І тібє, і міне хАраАшо!"



P.S. Мій канадсько-анталійський товариш погодився реалізувати таку схему, ну дійсно: 2 500 доларів на місяць - даремна трата грошей! А так буде 2500/2=1250! Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 чер, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11006 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:30 akurt написав: ..........

Але подивіться мій текст вище: є "Статика" (в перекладі з грецької на українську: "Сидіти на одній сраці") та є "Динаміка" (рух тіла під дією прикладених сил).

Ось вам і відповідь... ..........Але подивіться мій текст вище: є "Статика" (в перекладі з грецької на українську: "Сидіти на одній сраці") та є "Динаміка" (тіла під дією прикладених).Ось вам і відповідь... Это по принципу: "Гірше, аби інше"?





То хіба дії невірні?



Ну так: в Торонто жити - по торонтські і витрачати... Ну а як же...

"Кожна пригода — до мудрості дорога!" Вірні.

Якщо хочеться пригод на свою п'яту точку.

Але є й таке: "От добра добра не ищут".

І якщо в Анталії можна жити так само, як в Торонто, тільки ще й відкладаючи 1500 дол. на місяць та ще й на березі теплого моря, то навіщо? Это по принципу: "Гірше, аби інше"?Вірні.Якщо хочеться пригод на свою п'яту точку.Але є й таке: "От добра добра не ищут".І якщо в Анталії можна жити так само, як в Торонто, тільки ще й відкладаючи 1500 дол. на місяць та ще й на березі теплого моря, то навіщо? ЛАД 2 Повідомлень: 34849 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:39 akurt написав: ..........

Я йому розказав історію, з якою познайомився здається в 2021 році в США.

Двоє українських ІТ-ників взяли в оренду чудову 3-к квартиру (в США це 2-bedroom).

Обидва закінчили університети в США та обидва працювали на американські компанії.



Оренда коштувала дорого - я зараз по пам"яті напишу - припустимо, 3 200 доларів на місяць.

ЖК чудовий - я був в гостях, смажили стейки на барбекю - разом з дегустацією червоного каліфорнійського: і тренажерна зала, і плавальний басейн, і парковочні місяця (у обох були нові BMW) - ну реально живи і радій...



Один з хлопців - він з Рівного - зробив "обалдєнний" хід конем: він все вештався по різних музичних концертах та якось притягнув звідти дівчину - студентку (видалено) University.

Тій сподобалися не тільки стиль одягу рівненчанина, не тільки плавальний басейн, а й тренажерна зала в його особистій кімнаті.

Домовилися так: дівчина спить з рівненчанином в його ліжку - а за це сплачує 50% вартості оренди квартири (його частку).

Так і вирішили, все як в пісні: "І тібє, і міне хАраАшо!"



P.S. Мій канадсько-анталійський товариш погодився реалізувати таку схему, ну дійсно: 2 500 доларів на місяць - даремна трата грошей! А так буде 2500/2=1250! ..........Я йому розказав історію, з якою познайомився здається в 2021 році в США.Двоє українських ІТ-ників взяли в оренду чудову 3-к квартиру (в США це 2-bedroom).Обидва закінчили університети в США та обидва працювали на американські компанії.Оренда коштувала дорого - я зараз по пам"яті напишу - припустимо, 3 200 доларів на місяць.ЖК чудовий - я був в гостях, смажили стейки на барбекю - разом з дегустацією червоного каліфорнійського: і тренажерна зала, і плавальний басейн, і парковочні місяця (у обох були нові BMW) - ну реально живи і радій...Один з хлопців - він з Рівного - зробив "обалдєнний" хід конем: він все вештався по різних музичних концертах та якось притягнув звідти дівчину - студентку (видалено) University.Тій сподобалися не тільки стиль одягу рівненчанина, не тільки плавальний басейн, а й тренажерна зала в його особистій кімнаті.Домовилися так: дівчина спить з рівненчанином в його ліжку - а за це сплачує 50% вартості оренди квартири (його частку).Так і вирішили, все як в пісні: "І тібє, і міне хАраАшо!"Мій канадсько-анталійський товариш погодився реалізувати таку схему, ну дійсно: 2 500 доларів на місяць - даремна трата грошей! А так буде 2500/2=1250! Йому буде складніше знайти.

Дівчині це обійдеться в 1250 дол.

А у вашому прикладі було 3200:2=1600 - його частка. Дівчинв сплачувала половину (я так розумію, половину його частки) 1600:2=800.

Треба шукати багатшу. Йому буде складніше знайти.Дівчині це обійдеться в 1250 дол.А у вашому прикладі було 3200:2=1600 - його частка. Дівчинв сплачувала половину (я так розумію, половину його частки) 1600:2=800.Треба шукати багатшу. ЛАД 2 Повідомлень: 34849 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:23 Ваша математика є вірною.

Вище роздуми логічні.



Інколи логіку людей зрозуміти важко.

Він сьогодні таки узяв авто в оренду; це при тому, що раніше ніколи не мав авто та не їздив.

Буде в Анталії аж до 18 липня.

Законна відпустка… akurt

Повідомлень: 11006 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:33 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Сьогодні в місті San Diego (CA) приземлився літак, який виконував рейс за маршрутом San Francisco - San Diego.

На короткий 3-и денний відпочинок першим класом (пану flyman’y не читати) прибув наш український IT-ник).

Вчора я з ним говорив з приводу одного спеціального питання та в розмові перепитав щодо питання, яке піднімалося на цій гілці: про відпустки в США.

Я так і спитав: скільки днів відпустки мають в США - і чи дійсно, що 15 днів на рік?

Відповідь мене збентежила:

- Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.

- Це як?

- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.

Все залежить від роботодавця та поточної роботи.

Якщо мені треба - я пишу заявку та отримую відпустку. Всі дні - оплачуються. Взагалі днів відпустки на рік може бути 0 (нуль). Така робота, такий контракт, це вказано в контракті. Все залежить від роботодавця, конкретної роботи та її умов. У нас є одна менеджер, яка в цьому півріччі вже мала 23 дня відпустки.



х х х

Хм. Я сам був здивований. Але відповідь саме така. akurt

Повідомлень: 11006 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:54 akurt написав: - Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.

- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.

Все залежить від роботодавця та поточної роботи.У нас є одна менеджер, яка в цьому півріччі вже мала 23 дня відпустки.

Хм. Я сам був здивований. Але відповідь саме така. - Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.Все залежить від роботодавця та поточної роботи.У нас є одна менеджер, яка в цьому півріччі вже мала 23 дня відпустки.Хм. Я сам був здивований. Але відповідь саме така.

Не зрозумів, шо тут дивного? 300 днів відпустки ніхто не дасть, або за власний рахунок, або за 65 днів принесеш прибуток, якій інші приносять за 365. Або робота така- заробляєш відпочинком, відпочиваєш заробляючи. Не зрозумів, шо тут дивного? 300 днів відпустки ніхто не дасть, або за власний рахунок, або за 65 днів принесеш прибуток, якій інші приносять за 365. Або робота така- заробляєш відпочинком, відпочиваєш заробляючи. Water Повідомлень: 3131 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:02 Правильно і думаєте, і пишете.

Я не написав, але було сказано:

- Натомість, якщо є нова термінова задача - то всі будуть сидіти і ночами.



Мій допис стосувався двох речей:

- на цій гілці неодноразово було написано, що в США відпустка виключно 15 діб. Це не так.

- на цій гілці неодноразово було написано, що сфера ІТ-помирає. Це не так.



Про ІТ-сферу освіту та кваліфікацію буде завтра.

Із серії «сам здивований».

Сьогодні багато працював, заробив трохи грошей та зараз відкоркувати пиво Perlenbacher. akurt

Повідомлень: 11006 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:06 akurt написав: Відповідь мене збентежила:

- Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.

- Це як?

- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.

Все залежить від роботодавця та поточної роботи. Відповідь мене збентежила:- Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.- Це як?- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.Все залежить від роботодавця та поточної роботи.

А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи? А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи? Gastarbaiter Повідомлень: 3698 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 611 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:21 Gastarbaiter написав: akurt написав: Відповідь мене збентежила:

- Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.

- Це як?

- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.

Все залежить від роботодавця та поточної роботи. Відповідь мене збентежила:- Немає обмежень в кількості днів оплачуваної відпустки.- Це як?- Ну ось так: бери скільки хочеш днів відпустки.Все залежить від роботодавця та поточної роботи.

А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи? А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи?



На самом деле, это чисто теоретически.

Фактически, не один работодатель не станет платить без каких-либо иных мотивов (ребенок, жена, любовница) наемному работнику 364 дня в году отпускных.

Пока еще тут в частном бизнесе капитализм.

Есть 2 формы оплаты по найму - зп в час и в год.

В час подразумевает оплату за фактически отработанное время, в год - от работника требуется работать столько сколько необходимо.

Да, есть работодатели, которые могут не требовать работы если ее нет, а оплата обязана идти (обычно при оплате за год, чек раз в 2 недели), но адекватный работодатель, если нечем загрузить работника, просто его уволит.

Что собственно и делают регулярно техногиганты.

СЕйчас в одной всемирно известной компании, работает с ожиданием увольнения один знакомый. Если/когда это случится, это будет его уже не первое увольнение.

Потом опять будут набирать На самом деле, это чисто теоретически.Фактически, не один работодатель не станет платить без каких-либо иных мотивов (ребенок, жена, любовница) наемному работнику 364 дня в году отпускных.Пока еще тут в частном бизнесе капитализм.Есть 2 формы оплаты по найму - зп в час и в год.В час подразумевает оплату за фактически отработанное время, в год - от работника требуется работать столько сколько необходимо.Да, есть работодатели, которые могут не требовать работы если ее нет, а оплата обязана идти (обычно при оплате за год, чек раз в 2 недели), но адекватный работодатель, если нечем загрузить работника, просто его уволит.Что собственно и делают регулярно техногиганты.СЕйчас в одной всемирно известной компании, работает с ожиданием увольнения один знакомый. Если/когда это случится, это будет его уже не первое увольнение.Потом опять будут набирать rjkz

Повідомлень: 17518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8618 раз. Подякували: 5430 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2852285328542855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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