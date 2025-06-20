Класне запитання. Відповідь знає пан flyman.
Він постійно чергує на гілці, до якої не мав ніколи ніякого відношення - тому точно дасть відповідь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22
Класне запитання. Відповідь знає пан flyman.
Він постійно чергує на гілці, до якої не мав ніколи ніякого відношення - тому точно дасть відповідь.
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