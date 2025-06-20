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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2852285328542855
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22

Класне запитання. Відповідь знає пан flyman.
Він постійно чергує на гілці, до якої не мав ніколи ніякого відношення - тому точно дасть відповідь.
akurt
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4
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:23

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи?


На самом деле, это чисто теоретически.
Фактически, не один работодатель не станет платить без каких-либо иных мотивов (ребенок, жена, любовница) наемному работнику 364 дня в году отпускных.
Пока еще тут в частном бизнесе капитализм.
...

Все даже еще интереснее: часто работники, ощущая давление (пусть даже неявное) - в отпуск недохаживают. И при увольнении весь этот "недовыхоженный" отпуск приходится выплачивать - а его за года работы может порядочно накопиться. А если обязательного лимита нет - ничему и накапливаться.
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2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 00:13

Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
Gastarbaiter
 
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