Класне запитання. Відповідь знає пан flyman.
Він постійно чергує на гілці, до якої не мав ніколи ніякого відношення - тому точно дасть відповідь.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22
Класне запитання. Відповідь знає пан flyman.
Він постійно чергує на гілці, до якої не мав ніколи ніякого відношення - тому точно дасть відповідь.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:23
Все даже еще интереснее: часто работники, ощущая давление (пусть даже неявное) - в отпуск недохаживают. И при увольнении весь этот "недовыхоженный" отпуск приходится выплачивать - а его за года работы может порядочно накопиться. А если обязательного лимита нет - ничему и накапливаться.
Додано: Суб 21 чер, 2025 00:13
Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
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