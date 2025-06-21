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#<1 ... 2852285328542855 Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22

Gastarbaiter написав: А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи? А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи?

Після третього курсу університету студенти їхали на виробничу практику на реальні робочі місця.

Мені досвідчені старшокурсники дали таку пораду: влаштовуйся там, де фіксована ставка, а не там, де оплата від обʼєму зробленого. Будеш у виграшу, хоча теоретично зарплатня нижче.

Так і вийшло: ми з двома приятелями пішли слюсарями в Ремонтно-інструментальні майстерні.

То працювали, то байдикували.

А ось хто погодився на роботу на штампоаочних станках, той працював як папа Карло, але без досвіду роботи перевищити фіксований оклад не змогли.

В результаті у нас трьох практика виявилася кращою, бо ми облазили всі цехи заводу та мацали/включали всі станки. Класне запитанняПісля третього курсу університету студенти їхали на виробничу практику на реальні робочі місця.Мені досвідчені старшокурсники дали таку пораду: влаштовуйся там, де фіксована ставка, а не там, де оплата від обʼєму зробленого. Будеш у виграшу, хоча теоретично зарплатня нижче.Так і вийшло: ми з двома приятелями пішли слюсарями в Ремонтно-інструментальні майстерні.То працювали, то байдикували.А ось хто погодився на роботу на штампоаочних станках, той працював як папа Карло, але без досвіду роботи перевищити фіксований оклад не змогли.В результаті у нас трьох практика виявилася кращою, бо ми облазили всі цехи заводу та мацали/включали всі станки. Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 чер, 2025 06:44, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 11008 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:23 rjkz написав: Gastarbaiter написав: А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи? А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи?



На самом деле, это чисто теоретически.

Фактически, не один работодатель не станет платить без каких-либо иных мотивов (ребенок, жена, любовница) наемному работнику 364 дня в году отпускных.

Пока еще тут в частном бизнесе капитализм.

... На самом деле, это чисто теоретически.Фактически, не один работодатель не станет платить без каких-либо иных мотивов (ребенок, жена, любовница) наемному работнику 364 дня в году отпускных.Пока еще тут в частном бизнесе капитализм....

Все даже еще интереснее: часто работники, ощущая давление (пусть даже неявное) - в отпуск недохаживают. И при увольнении весь этот "недовыхоженный" отпуск приходится выплачивать - а его за года работы может порядочно накопиться. А если обязательного лимита нет - ничему и накапливаться. Все даже еще интереснее: часто работники, ощущая давление (пусть даже неявное) - в отпуск недохаживают. И при увольнении весь этот "недовыхоженный" отпуск приходится выплачивать - а его за года работы может порядочно накопиться. А если обязательного лимита нет - ничему и накапливаться. _hunter Повідомлень: 9824 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 00:13 Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150. Gastarbaiter Повідомлень: 3699 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 611 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 07:01 Gastarbaiter написав: Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150. Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.



Это зависит от контракта и от работодателя.

Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.

Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.

А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.

В этом плане надо держаться от "русских" подальше. Это зависит от контракта и от работодателя.Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.В этом плане надо держаться от "русских" подальше. rjkz

Повідомлень: 17519 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8618 раз. Подякували: 5430 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 07:13 Еміграція, заробітчанство



Є еміграція БЕЗ заробітчанства.



Свого роду трагічна але оптимістична історія.

Лютий року 2022: війна. Іде евакуація із Києва, Дніпра, Запоріжжя та інших міст.

На залізничних вокзалах - справжній «дурдом».

На одному з вокзалів отримав інфаркт мій знайомий, який раніше нічим не хворів.



На іншому залізничному вокзалі в умовах «дурдому» перебуває 14-ти річний хлопець: тато та мама перевіряють наявність документів для виїзду хлопця за кордон. Буде їхати один.

Маршрут далекий: Норвегія. Там вже багато років мешкає бабуся цього хлопчика.

Все пройшло добре: хлопець розумний, кмітливий та через Польшу прибуває до бабусі - та мешкає неподалік від Осло.



Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.



Останні 2 роки вчився в місцевому коледжі.

Отримує від Уряду Норвегії допомогу в сумі 800€ (на руки попадає тільки 650). Бабусі приємно: онука є за що годувати…

Готуються до вступу в один із норвезьких університетів.

Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.

Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…

В який університет вступатиме - ще не вирішив… akurt

Повідомлень: 11008 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 11:36 akurt написав: Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.

Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.

Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною… Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…

Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.

слухняною 16-ти річною дівчиною…

Це як? Поясніть. Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.Це як? Поясніть. Water Повідомлень: 3133 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 11:58 Пояснити дуже легко:

1. Дійсно, за законами Турецької республіки діти до 18 років вважаються неповнолітніми. Але я написав, що хлопцю 18 років виповнилося - День народження був вчора.

2. Він НЕ заселявся в готель. Все простіше: батьки приїхали на авто також в Анталію "на побачення із сином" - будуть в Анталії 1,5 місяця. Ось він з дівчиною і мешкає НЕ в готелі.



Мені більш цікавим є питання про те, в якому університеті буде вчитися - я говорив з його батьком вчора - він точно ще не знає. Було би цікаво дізнатися про умови навчання.

Про навчання в Норвегії ніколи нічого не чув. akurt

Повідомлень: 11008 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 12:19 rjkz написав: Gastarbaiter написав: Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150. Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.



Это зависит от контракта и от работодателя.

Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.

Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.

А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.

В этом плане надо держаться от "русских" подальше. Это зависит от контракта и от работодателя.Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.В этом плане надо держаться отподальше.

В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає. В мене саме чистокровнийроботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немаєПритому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає. BIGor

Повідомлень: 10002 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1445 раз. Подякували: 1852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2852285328542855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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