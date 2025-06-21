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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22
Класне запитання
Gastarbaiter написав:
А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи?
Після третього курсу університету студенти їхали на виробничу практику на реальні робочі місця.
Мені досвідчені старшокурсники дали таку пораду: влаштовуйся там, де фіксована ставка, а не там, де оплата від обʼєму зробленого. Будеш у виграшу, хоча теоретично зарплатня нижче.
Так і вийшло: ми з двома приятелями пішли слюсарями в Ремонтно-інструментальні майстерні.
То працювали, то байдикували.
А ось хто погодився на роботу на штампоаочних станках, той працював як папа Карло, але без досвіду роботи перевищити фіксований оклад не змогли.
В результаті у нас трьох практика виявилася кращою, бо ми облазили всі цехи заводу та мацали/включали всі станки.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 21 чер, 2025 06:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:23
rjkz написав: Gastarbaiter написав:
А можна 364 дні оплачуваної відпустки, а 1 день роботи?
На самом деле, это чисто теоретически.
Фактически, не один работодатель не станет платить без каких-либо иных мотивов (ребенок, жена, любовница) наемному работнику 364 дня в году отпускных.
Пока еще тут в частном бизнесе капитализм.
...
Все даже еще интереснее: часто работники, ощущая давление (пусть даже неявное) - в отпуск недохаживают. И при увольнении весь этот "недовыхоженный" отпуск приходится выплачивать - а его за года работы может порядочно накопиться. А если обязательного лимита нет - ничему и накапливаться.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 00:13
Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 07:01
Gastarbaiter написав:
Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
Это зависит от контракта и от работодателя.
Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.
Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.
А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.
В этом плане надо держаться от "русских" подальше.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 07:13
Еміграція, заробітчанство
Є еміграція БЕЗ заробітчанства.
Свого роду трагічна але оптимістична історія.
Лютий року 2022: війна. Іде евакуація із Києва, Дніпра, Запоріжжя та інших міст.
На залізничних вокзалах - справжній «дурдом».
На одному з вокзалів отримав інфаркт мій знайомий, який раніше нічим не хворів.
На іншому залізничному вокзалі в умовах «дурдому» перебуває 14-ти річний хлопець: тато та мама перевіряють наявність документів для виїзду хлопця за кордон. Буде їхати один.
Маршрут далекий: Норвегія. Там вже багато років мешкає бабуся цього хлопчика.
Все пройшло добре: хлопець розумний, кмітливий та через Польшу прибуває до бабусі - та мешкає неподалік від Осло.
Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.
Останні 2 роки вчився в місцевому коледжі.
Отримує від Уряду Норвегії допомогу в сумі 800€ (на руки попадає тільки 650). Бабусі приємно: онука є за що годувати…
Готуються до вступу в один із норвезьких університетів.
Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.
Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…
В який університет вступатиме - ще не вирішив…
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Додано: Суб 21 чер, 2025 11:36
akurt написав:
Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.
Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.
Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…
Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.
слухняною 16-ти річною дівчиною…
Це як? Поясніть.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 11:58
Пояснити дуже легко:
1. Дійсно, за законами Турецької республіки діти до 18 років вважаються неповнолітніми. Але я написав, що хлопцю 18 років виповнилося - День народження був вчора.
2. Він НЕ заселявся в готель. Все простіше: батьки приїхали на авто також в Анталію "на побачення із сином" - будуть в Анталії 1,5 місяця. Ось він з дівчиною і мешкає НЕ в готелі.
Мені більш цікавим є питання про те, в якому університеті буде вчитися - я говорив з його батьком вчора - він точно ще не знає. Було би цікаво дізнатися про умови навчання.
Про навчання в Норвегії ніколи нічого не чув.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 12:19
rjkz написав: Gastarbaiter написав:
Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
Это зависит от контракта и от работодателя.
Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.
Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.
А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.
В этом плане надо держаться от "русских"
подальше.
В мене саме чистокровний "американський"
роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає
Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.
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