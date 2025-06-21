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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2853285428552856
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:14

  Дюрі-бачі написав:Писав тут про сусіда, який сидить в Німеччині.

Так а я про шо? А він ще за університет питає. Умови в Німеччині мабуть відрізняються від турецьких.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:44

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.

Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:07

  BIGor написав:По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:15

  The_Rebel написав:Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.

За 20 років трудової діяльності ніколи не було такого, щоб овертайми не компенсувалися в той чи інший спосіб. Та й взагалі такого, щоб овертайми були нормою, теж не було. За роки праці в аудиті та потім у фінансових відділах усі випадки, коли доводилося працювати більше 8 годин, були наслідком власної ліні та відкладання роботи на останній день перед дедлайном.
Gastarbaiter
 
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