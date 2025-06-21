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BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.
"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.
По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.
"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.
По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.
Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів
The_Rebel написав:Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.
За 20 років трудової діяльності ніколи не було такого, щоб овертайми не компенсувалися в той чи інший спосіб. Та й взагалі такого, щоб овертайми були нормою, теж не було. За роки праці в аудиті та потім у фінансових відділах усі випадки, коли доводилося працювати більше 8 годин, були наслідком власної ліні та відкладання роботи на останній день перед дедлайном.
akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи. Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
То бред, подивіться зарплатну відомість там певно до 30% від загал ного нарахування йде на податки, частину платить роботодавец: частину працівник. Я не хочу розписувати, спитайте gpt чат. Якщо мова про фоп то дадається єсв , якщо мова про всіх то ще військовий збір .
Якщо 100 000 ₴ — це дохід (націнка до оподаткування), то після сплати всіх податків (18 % податок на прибуток + 5 % ПДФО + 5 % військовий збір), власник отримає приблизно 73 800 ₴ в готівку. Потрібно відняти 26,2 %, щоб із 100 000 грн залишилось 73 800 грн.
Тобто загальне податкове навантаження у цьому випадку — 26,2 %.