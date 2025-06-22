RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2854285528562857>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:14

  Дюрі-бачі написав:Писав тут про сусіда, який сидить в Німеччині.

Так а я про шо? А він ще за університет питає. Умови в Німеччині мабуть відрізняються від турецьких.
Water
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:44

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.

Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 757
З нами з: 01.06.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:07

  BIGor написав:По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:15

  The_Rebel написав:Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.

За 20 років трудової діяльності ніколи не було такого, щоб овертайми не компенсувалися в той чи інший спосіб. Та й взагалі такого, щоб овертайми були нормою, теж не було. За роки праці в аудиті та потім у фінансових відділах усі випадки, коли доводилося працювати більше 8 годин, були наслідком власної ліні та відкладання роботи на останній день перед дедлайном.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:05

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі.

Було б добре, якби це був ФОП. Але нажаль така "американська" реальність. Впринципі якщо трохи вивчити систему - можна якось "пропетлять".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:51

  akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи.
Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Зображення

То бред, подивіться зарплатну відомість там певно до 30% від загал ного нарахування йде на податки, частину платить роботодавец: частину працівник. Я не хочу розписувати, спитайте gpt чат. Якщо мова про фоп то дадається єсв , якщо мова про всіх то ще військовий збір .
yama
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9185 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:57

  akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи.
Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Зображення

Зарплата працівника "на руки": 77 000 ₴
Витрати роботодавця: зарплата 100 000 + ЄСВ 22 000 = 122 000 ₴

122 000 / 100 = 1220 (1%)

122 000 - 77 000 = х

Х/ 1220 = 36% ось і є податок

Тепер Давайте для власника бізнесу

Якщо 100 000 ₴ — це дохід (націнка до оподаткування), то після сплати всіх податків (18 % податок на прибуток + 5 % ПДФО + 5 % військовий збір), власник отримає приблизно 73 800 ₴ в готівку.
Потрібно відняти 26,2 %, щоб із 100 000 грн залишилось 73 800 грн.

Тобто загальне податкове навантаження у цьому випадку — 26,2 %.

Тепер де тут 18?

Я таки взяв gpt
yama
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9185 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 00:58

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.


Это зависит от контракта и от работодателя.
Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.
Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.
А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.
В этом плане надо держаться от "русских" подальше.

В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.


У Вас зарплата в год или в час?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17526
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8620 раз.
Подякували: 5430 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 01:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.


Кстати, да.
Работодатель-то работодателем, но соблюдаются законы страны, где работа производится.
И еще, Бигор работает на АМЕРИКАНСКОГО работодателя, но в ПОЛЬШЕ.
Из этого следует не слишком интеллектуально трудный вывод, что работодатель экономит деньги на зарплате. Иначе нанял-бы американцев.
Это-ж айти.
Иными словами - не очень хороший как для работника работодатель.
Гораздо лучше, когда сходу дает 500к в год и неограниченный отпуск.
Только таких идиотов трудно найти, может 1%, может еще меньше.
И уж насколько денежны техногиганты типа Эппл, МС, Гугл, и-то оптимизируют свои расходы на оплату труда.
Если-же брать мелких работодателей, то они смотрят не только какой у тебя отпуск, но и сколько ты говоришь по телефону (если это не твоя прямая обязанность, сколько ты пьешь кофе, как быстро ты ходишь (а еще лучше - бегаешь), чтобы ты не ушел на одну минуту раньше и не пришел на минуту позже.
Если у тебя больничный, то могут проверить или ты дома.
Хотя есть лейбор код и для разных типов работ, помимо обязательного обеденного перерыва, есть еще перерывы на 10 минут каждые 2 часа.
Есть ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ оплата овертайма, если это почасовая оплата, но если это не почасовая, то есть вероятность, что загрузят так, что выть на Луну будешь.
Но если с американским бизнесом В США (не в Польше), это есть вероятностным, то с "русскими" - это практически 100% попадание.
Я знаю массу примеров, когда "русские" платят ниже минимальной зп или требуют работать сверхурочно и не платят и/или нарушают лейбор код в плане больничных (есть минимальное количество оплачиваемых больничных, в зависимости от количества рабочих часов в неделю). Бывает, что просто не платят нелегалам за работу. Хотя статус и форма оплаты не снимает с работодателя обязательства соблюдать лейбор код.
То-же касается охраты труда и техники безопасности.
Хороший работодатель отравит на тренинги и еще будет платить зарплату.
Ужимистый сразу требует, чтобы они были.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17526
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8620 раз.
Подякували: 5430 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
  #<1 ... 2854285528562857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.