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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2854285528562857
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 01:58

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає :mrgreen: Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.


Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.
Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.
В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.
ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.
В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.
Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.
"Для поддержания формы".
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 02:04

  The_Rebel написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.

Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів


Кроме того, бывает, что когда ты получаещь меньше, то к тебе и претензий и вопросов меньше. Порой работодатель думает "Где я еще такого дурака найду работать за такие деньги?" или стоит тебе подняться в зарплате до определенного уровня - начинается зависть со стороны всех и тебе начинают делать пакости.
Или, такое тоже есть, берут работника на невысокую зп, постепенно поднимают до определенного уровня и потом увольняют. Так что не всегда более высокая зп - это хорошо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 02:08

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі.

Було б добре, якби це був ФОП. Але нажаль така "американська" реальність. Впринципі якщо трохи вивчити систему - можна якось "пропетлять".


Систему изучать надо.
Незнание своих прав и не готовность их отстаивать "может и будет использовано против Вас".
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 02:16

  rjkz написав:Кстати, да.
Работодатель-то работодателем, но соблюдаются законы страны, где работа производится.

У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".
Gastarbaiter
 
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