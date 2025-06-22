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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 чер, 2025 11:25
akurt написав:
І не хотів - але раптом згадав про кума пана Дюрі-бачі, який в Берліні орендує/орендував квартиру за 3 500 євро на місяць.
1. Трохи дешевше: 2900Є (35k за рік)
2. Кум каже, що нормальну квартиру, в якій би були хоча б пральна і посудомийна машини, пара телевізорів і холодильник виявилось реальним квестом. Взагалі знайти квартиру з меблями, які не є одноразовими, в Берліні важко.
3. Він через тиждень переїздить в дешевшу квартиру за 1800, але там частину меблів, зокрема ліжко, доведеться купит самому...
4. Врахуйте, що в кума 3 дочок, двом з яких ще нема й 3 років. Відповідно, після власного будинку на 120 м2 він не буде жити в однокімнатній студії
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 22 чер, 2025 11:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 11:34
slonomag написав:
Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.
Для робітників може це добре, але саме через це всі основні технологічні компанії знаходяться в США.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 11:42
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.
Американець працює 8 годин і дорожчий.
Індус працює 10 годин і дешевший.
Ви працюєте 4 год.
Питання - за скільки днів вас витурять американці?
Це щось на зразок "з пункту А до пункту Б виїхали автомобіль, велосипедист та автобус...". Тільки мені важко уявити, як три людини у різних країнах отримують абсолютно ідентичні завдання. Може у твоїй айтішці воно так і є, але у своїй сфері я такого не бачив. Є монотонні завдання, які не вимагають особливої креативності? Це віддадуть азіатам. Індія, Малайзія, Філіппіни. Топи у Америці. А нам можна давати щось, що потребує участі мозку, але за півціни від американця.
Ви дуже недооцінюєте азіатів/індусів і переоцінюєте себе. В них за останні 30 років дуже посилилась освітня програма, в Україні навпаки тільки деградація (тут вже були пости про освіту).
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Додано: Нед 22 чер, 2025 11:49
Дюрі-бачі написав:
Кум каже, що нормальну квартиру, в якій би були хоча б пральна і посудомийна машини, пара телевізорів і холодильник виявилось реальним квестом. Взагалі знайти квартиру з меблями, які не є одноразовими, в Берліні важко
.
Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.
Напевно ваш кум не читає цю гілку
.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 11:51
BIGor написав:
Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.
Напевно ваш кум не читає цю гілку .
Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:16
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.
Напевно ваш кум не читає цю гілку .
Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі
А нахалєри йому з меблями, якщо за різницю в ціні можна накупить меблів яких хочуть дочки кума, а не те, шо встановив орендодавець?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:01
BIGor написав:
Ви дуже недооцінюєте азіатів/індусів і переоцінюєте себе. В них за останні 30 років дуже посилилась освітня програма, в Україні навпаки тільки деградація (тут вже були пости про освіту).
Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити. Азіати будуть ретельно виконувати кожен крок в інструкції і задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати. Але самостійно побачити проблему, чи можливість вдосконалення процесу, чи знайти якісь альтернативні шляхи вирішення ситуації (якщо прописаний алгоритм не спрацював) вони переважно неспроможні. На одній з попередніх фірм частину процесів як раз з Індії перенесли у Польщу через це.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:17
BIGor написав: slonomag написав:
Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.
Для робітників може це добре, але саме через це всі основні технологічні компанії знаходяться в США.
Да, так и есть. Вот самый простой пример: апдейт прода. В ЮС я всегда тяжко вздыхал, делал себе литр кофе, ждал пока все америкосы разойдутся, запускал апдейт в 12 часов ночи и с пониманием относился к тому что этой ночью я спать не буду так как в 9 утра все должно быть обновлено, проверено, исправлено если вдруг что-то пойдет не так и тд.
В европейской же компании апдейт прода проходит так: в четверг в 16 часов все заливаем, смотрим что оно вроде запустилось, и в 17 все идут оффлайн. А в пятницу и так короткий день, особо никто уже не работает, если даже что-то вылезет, то не критично, по ходу дела подправим. Главное чтобы к понедельнику все заработало. А то что пол пятницы оно будет работать 50/50 никого не волнует, типа "ну и ладно" )
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:19
Gastarbaiter написав:
задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати
так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.
Gastarbaiter написав:
Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити.
В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх. Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю роботу", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу"
Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв", а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.
P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість.
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