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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 28562857285828592860> Додано: Нед 22 чер, 2025 11:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: І не хотів - але раптом згадав про кума пана Дюрі-бачі, який в Берліні орендує/орендував квартиру за 3 500 євро на місяць. І не хотів - але раптом згадав про кума пана Дюрі-бачі, який в Берліні орендує/орендував квартиру за 3 500 євро на місяць.

1. Трохи дешевше: 2900Є (35k за рік)

2. Кум каже, що нормальну квартиру, в якій би були хоча б пральна і посудомийна машини, пара телевізорів і холодильник виявилось реальним квестом. Взагалі знайти квартиру з меблями, які не є одноразовими, в Берліні важко.

3. Він через тиждень переїздить в дешевшу квартиру за 1800, але там частину меблів, зокрема ліжко, доведеться купит самому...

4. Врахуйте, що в кума 3 дочок, двом з яких ще нема й 3 років. Відповідно, після власного будинку на 120 м2 він не буде жити в однокімнатній студії 1. Трохи дешевше: 2900Є (35k за рік)2. Кум каже, що нормальну квартиру, в якій би були хоча б пральна і посудомийна машини, пара телевізорів і холодильник виявилось реальним квестом. Взагалі знайти квартиру з меблями, які не є одноразовими, в Берліні важко.3. Він через тиждень переїздить в дешевшу квартиру за 1800, але там частину меблів, зокрема ліжко, доведеться купит самому...4. Врахуйте, що в кума 3 дочок, двом з яких ще нема й 3 років. Відповідно, після власного будинку на 120 м2 він не буде жити в однокімнатній студії Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 чер, 2025 11:36, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5464 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 11:34 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени. Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.

Для робітників може це добре, але саме через це всі основні технологічні компанії знаходяться в США. Для робітників може це добре, але саме через це всі основні технологічні компанії знаходяться в США. BIGor

Повідомлень: 10013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1446 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 11:42 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.

Американець працює 8 годин і дорожчий.

Індус працює 10 годин і дешевший.

Ви працюєте 4 год.

Питання - за скільки днів вас витурять американці? Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.Американець працює 8 годин і дорожчий.Індус працює 10 годин і дешевший.Ви працюєте 4 год.Питання - за скільки днів вас витурять американці?

Це щось на зразок "з пункту А до пункту Б виїхали автомобіль, велосипедист та автобус...". Тільки мені важко уявити, як три людини у різних країнах отримують абсолютно ідентичні завдання. Може у твоїй айтішці воно так і є, але у своїй сфері я такого не бачив. Є монотонні завдання, які не вимагають особливої креативності? Це віддадуть азіатам. Індія, Малайзія, Філіппіни. Топи у Америці. А нам можна давати щось, що потребує участі мозку, але за півціни від американця. Це щось на зразок "з пункту А до пункту Б виїхали автомобіль, велосипедист та автобус...". Тільки мені важко уявити, як три людини у різних країнах отримують абсолютно ідентичні завдання. Може у твоїй айтішці воно так і є, але у своїй сфері я такого не бачив. Є монотонні завдання, які не вимагають особливої креативності? Це віддадуть азіатам. Індія, Малайзія, Філіппіни. Топи у Америці. А нам можна давати щось, що потребує участі мозку, але за півціни від американця.

Ви дуже недооцінюєте азіатів/індусів і переоцінюєте себе. В них за останні 30 років дуже посилилась освітня програма, в Україні навпаки тільки деградація (тут вже були пости про освіту). Ви дуже недооцінюєте азіатів/індусів і переоцінюєте себе. В них за останні 30 років дуже посилилась освітня програма, в Україні навпаки тільки деградація (тут вже були пости про освіту). BIGor

Повідомлень: 10013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1446 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 11:49 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Кум каже, що нормальну квартиру, в якій би були хоча б пральна і посудомийна машини, пара телевізорів і холодильник виявилось реальним квестом. Взагалі знайти квартиру з меблями, які не є одноразовими, в Берліні важко. Кум каже, що нормальну квартиру, в якій би були хоча б пральна і посудомийна машини, пара телевізорів і холодильник виявилось реальним квестом. Взагалі

Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.

Напевно ваш кум не читає цю гілку . Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.Напевно ваш кум не читає цю гілку BIGor

Повідомлень: 10013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1446 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 11:51 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.

Напевно ваш кум не читає цю гілку . Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.Напевно ваш кум не читає цю гілку .

Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі Дюрі-бачі

Повідомлень: 5464 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 12:16 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.

Напевно ваш кум не читає цю гілку . Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.Напевно ваш кум не читає цю гілку .

Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі

А нахалєри йому з меблями, якщо за різницю в ціні можна накупить меблів яких хочуть дочки кума, а не те, шо встановив орендодавець? А нахалєри йому з меблями, якщо за різницю в ціні можна накупить меблів яких хочуть дочки кума, а не те, шо встановив орендодавець? Water Повідомлень: 3145 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:01 BIGor написав: Ви дуже недооцінюєте азіатів/індусів і переоцінюєте себе. В них за останні 30 років дуже посилилась освітня програма, в Україні навпаки тільки деградація (тут вже були пости про освіту). Ви дуже недооцінюєте азіатів/індусів і переоцінюєте себе. В них за останні 30 років дуже посилилась освітня програма, в Україні навпаки тільки деградація (тут вже були пости про освіту).

Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити. Азіати будуть ретельно виконувати кожен крок в інструкції і задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати. Але самостійно побачити проблему, чи можливість вдосконалення процесу, чи знайти якісь альтернативні шляхи вирішення ситуації (якщо прописаний алгоритм не спрацював) вони переважно неспроможні. На одній з попередніх фірм частину процесів як раз з Індії перенесли у Польщу через це. Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити. Азіати будуть ретельно виконувати кожен крок в інструкції і задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати. Але самостійно побачити проблему, чи можливість вдосконалення процесу, чи знайти якісь альтернативні шляхи вирішення ситуації (якщо прописаний алгоритм не спрацював) вони переважно неспроможні. На одній з попередніх фірм частину процесів як раз з Індії перенесли у Польщу через це. Gastarbaiter Повідомлень: 3710 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:17 BIGor написав: slonomag написав: Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени. Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.

Для робітників може це добре, але саме через це всі основні технологічні компанії знаходяться в США. Для робітників може це добре, але саме через це всі основні технологічні компанії знаходяться в США.

Да, так и есть. Вот самый простой пример: апдейт прода. В ЮС я всегда тяжко вздыхал, делал себе литр кофе, ждал пока все америкосы разойдутся, запускал апдейт в 12 часов ночи и с пониманием относился к тому что этой ночью я спать не буду так как в 9 утра все должно быть обновлено, проверено, исправлено если вдруг что-то пойдет не так и тд.

В европейской же компании апдейт прода проходит так: в четверг в 16 часов все заливаем, смотрим что оно вроде запустилось, и в 17 все идут оффлайн. А в пятницу и так короткий день, особо никто уже не работает, если даже что-то вылезет, то не критично, по ходу дела подправим. Главное чтобы к понедельнику все заработало. А то что пол пятницы оно будет работать 50/50 никого не волнует, типа "ну и ладно" ) Да, так и есть. Вот самый простой пример: апдейт прода. В ЮС я всегда тяжко вздыхал, делал себе литр кофе, ждал пока все америкосы разойдутся, запускал апдейт в 12 часов ночи и с пониманием относился к тому что этой ночью я спать не буду так как в 9 утра все должно быть обновлено, проверено, исправлено если вдруг что-то пойдет не так и тд.В европейской же компании апдейт прода проходит так: в четверг в 16 часов все заливаем, смотрим что оно вроде запустилось, и в 17 все идут оффлайн. А в пятницу и так короткий день, особо никто уже не работает, если даже что-то вылезет, то не критично, по ходу дела подправим. Главное чтобы к понедельнику все заработало. А то что пол пятницы оно будет работать 50/50 никого не волнует, типа "ну и ладно" ) slonomag Повідомлень: 684 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:19 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати

так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.

Gastarbaiter написав: Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити. Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити.

В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх. А в 2029/30 р., коли школу закінчать випускники НУШ, то взагалі можна буде забути про всі вікові традиції нашої освіти.

Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест.



Племінник кума - якраз уособлення нового покоління: від родичів в Мадярщині втік в Польщу щоб жити самостійно, влаштувався кур'єром, цілий місяць скидував дзвінки від рідних, не відповідав на повідомлення, а потім в кінці місяця зателефонував мамі сам бо треба за квартиру платити, а в нього грошей недостатньо.



Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв" і ті можуть творчо викрутитися, а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.



P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість. так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх. А в 2029/30 р., коли школу закінчать випускники НУШ, то взагалі можна буде забути про всі вікові традиції нашої освіти.Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест.Племінник кума - якраз уособлення нового покоління: від родичів в Мадярщині втік в Польщу щоб жити самостійно, влаштувався кур'єром, цілий місяць скидував дзвінки від рідних, не відповідав на повідомлення, а потім в кінці місяця зателефонував мамі сам бо треба за квартиру платити, а в нього грошей недостатньо.Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв" і ті можуть творчо викрутитися, а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 чер, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5464 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:33 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати

так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.

Gastarbaiter написав: Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити. Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити.

В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх.

Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу"

Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв", а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.



P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість. так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх.Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу"Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв", а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість.

Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б? Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б? Gastarbaiter Повідомлень: 3710 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28562857285828592860> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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