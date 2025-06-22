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Gastarbaiter написав:Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і поведу за щось.
Дуже дивна поведінка. Я б зафіксував відповідний випадок і надіслав його начальнику цього директора щоб йому таки надавали по шапці і змусили зробити свою роботу. Чи як мінімум отримав від свого начальства підтвердження, що вони беруть на себе відповідальність за проведення розрахунків не з тими даними.
Дюрі-бачі написав:Дуже дивна поведінка. Я б зафіксував відповідний випадок і надіслав його начальнику цього директора щоб йому таки надавали по шапці і змусили зробити свою роботу. Чи як мінімум отримав від свого начальства підтвердження, що вони беруть на себе відповідальність за проведення розрахунків не з тими даними.
То вже про відповідальність. Але результат у фінансовій звітності від цього не зміниться. Але я в стані оцінити істотність цієї неточності і прийняти рішення: наполягати на тому, щоб цій особі "надавали про шапці", або "нічого, переживемо, але нагадаю йому у приватному повідомленні". І свого керівника просто поінформувати, що зробив так і так, а не підключати усю важку артилерію разом із CEO.
Gastarbaiter написав:задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати
так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.
Gastarbaiter написав:Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити.
В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх. Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв", а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.
P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість.
Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б?
Gastarbaiter написав:Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
Это зависит от контракта и от работодателя. Чисто теоретически, может сэлери и выгодней. Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай. А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя. В этом плане надо держаться от "русских" подальше.
тільки один ньюанс, новому війти в курс справ півроку, а віддача від нього може бути через рік, але бізнесу вигідніше звільнити того що є, чи як?
akurt написав:Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років. Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію. Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…
Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.
слухняною 16-ти річною дівчиною…
Це як? Поясніть.
коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу.
BIGor написав:Питання - за скільки днів вас витурять американці?
Не бачив поляка в ІТ, який би не скіглив про порушення його прав. Так що вечірні мітинги з клієнтами з США переносять так щоб були "у робочі години" а не в "овертайми". Та і клієнт в курсі, що тут Європа із європейськими цінностями WLB, та гарувати на галерах мало хто буде.
slonomag написав:Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени. П.С. Хотя может оно и полезно всем первые 10 лет отработать на американцев - научиться работать когда надо и по 12-14 часов в день если сроки горят, и денег на овертаймах понабивать (я с американцев х2 за выходные выбивал). А после 40 в Европу, с местным режимом работы для меня это уже как пенсия с работой на пол ставки.
це в совку поїхати на країній сєвєр, заробити х2 по максу, а потім вернутися на яку сінєкуру (наразі це називається модним словом F.I.R.E.)
slonomag написав:Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить.
Хі-хі. Ті хлопці, які отримують по недосяжні для розуму пана флаймана K500$, і зараз проводять вихідні на кордоні з Мексикою - San Diego - прилетіли в першому класі на концерт Давіда Боуі - саме на цю тему розказали, що в їх фірмі в США звільнили всіх - до одного (!) - працівників - громадян Франції. Занадто повільно працювали (дивись режим вище) та все "права качали з "Трудового кодексу". Ну тепер ті французи жують сливу червонолистну... Якраз сезон... Концерт був тут: https://www.baysideinn.com/events/san-d ... e-10217579
та понятно що французи потягують вінцо, так як вічна сієста, а америкоси кують бабло бо треба пахати, тільки хто тут мудріший?
BIGor написав:Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом. Американець працює 8 годин і дорожчий. Індус працює 10 годин і дешевший. Ви працюєте 4 год. Питання - за скільки днів вас витурять американці?
Це щось на зразок "з пункту А до пункту Б виїхали автомобіль, велосипедист та автобус...". Тільки мені важко уявити, як три людини у різних країнах отримують абсолютно ідентичні завдання. Може у твоїй айтішці воно так і є, але у своїй сфері я такого не бачив. Є монотонні завдання, які не вимагають особливої креативності? Це віддадуть азіатам. Індія, Малайзія, Філіппіни. Топи у Америці. А нам можна давати щось, що потребує участі мозку, але за півціни від американця.
Індус працює 10 годин ... ага за 2 міс. один коміт