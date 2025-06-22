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#<1 ... 2857285828592860> Додано: Нед 22 чер, 2025 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і поведу за щось. Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і поведу за щось.

Дуже дивна поведінка. Я б зафіксував відповідний випадок і надіслав його начальнику цього директора щоб йому таки надавали по шапці і змусили зробити свою роботу.

Чи як мінімум отримав від свого начальства підтвердження, що вони беруть на себе відповідальність за проведення розрахунків не з тими даними. Дуже дивна поведінка. Я б зафіксував відповідний випадок і надіслав його начальнику цього директора щоб йому таки надавали по шапці і змусили зробити свою роботу.Чи як мінімум отримав від свого начальства підтвердження, що вони беруть на себе відповідальність за проведення розрахунків не з тими даними. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5464 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:48 Дюрі-бачі написав: Дуже дивна поведінка. Я б зафіксував відповідний випадок і надіслав його начальнику цього директора щоб йому таки надавали по шапці і змусили зробити свою роботу.

Чи як мінімум отримав від свого начальства підтвердження, що вони беруть на себе відповідальність за проведення розрахунків не з тими даними. Дуже дивна поведінка. Я б зафіксував відповідний випадок і надіслав його начальнику цього директора щоб йому таки надавали по шапці і змусили зробити свою роботу.Чи як мінімум отримав від свого начальства підтвердження, що вони беруть на себе відповідальність за проведення розрахунків не з тими даними.

То вже про відповідальність. Але результат у фінансовій звітності від цього не зміниться.

Але я в стані оцінити істотність цієї неточності і прийняти рішення: наполягати на тому, щоб цій особі "надавали про шапці", або "нічого, переживемо, але нагадаю йому у приватному повідомленні". І свого керівника просто поінформувати, що зробив так і так, а не підключати усю важку артилерію разом із CEO. То вже про відповідальність. Але результат у фінансовій звітності від цього не зміниться.Але я в стані оцінити істотність цієї неточності і прийняти рішення: наполягати на тому, щоб цій особі "надавали про шапці", або "нічого, переживемо, але нагадаю йому у приватному повідомленні". І свого керівника просто поінформувати, що зробив так і так, а не підключати усю важку артилерію разом із CEO. Gastarbaiter Повідомлень: 3710 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:54 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати задовбуть інших, хто їм має якусь інформацію надати

так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.

Gastarbaiter написав: Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити. Освітня програма може бути якою завгодно, але вікові традиції так швидко не змінити.

В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх.

Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу"

Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв", а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.



P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість. так і я і переважна більшість колег задовбує інших, якщо вони МАЮТЬ надати інформацію.В Україні є кардинальна різниця між випускниками, які були років 5 чи 10 років тому і сьогодні, не на користь сьогоднішніх.Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу"Співпрацював з китайцями і в них навпаки: 20-30 річні значно ближчі ментально до "стереотипних хитрих і жадібних євреєїв", а от 40+ - це якраз "виконавці алгоритмів", про яких и пишете.P.S. Звісно всі люди індивідуальні і в будь-якому поколінні є вийнятки, але я пишу про більшість.

Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б? Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б? "А вони сидять, як ісусики"(с) "А вони сидять, як ісусики"(с) Faceless

Модератор Повідомлень: 36319 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8226 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 13:55 Gastarbaiter тобто Ви не бомбардуєте цього "директора" десятками листів і дзвінків за кілька днів до дедлайна? Дюрі-бачі

Повідомлень: 5464 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:03 rjkz написав: Gastarbaiter написав: Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150. Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.



Это зависит от контракта и от работодателя.

Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.

Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.

А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.

В этом плане надо держаться от "русских" подальше. Это зависит от контракта и от работодателя.Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.В этом плане надо держаться от "русских" подальше.

тільки один ньюанс, новому війти в курс справ півроку, а віддача від нього може бути через рік, але бізнесу вигідніше звільнити того що є, чи як? тільки один ньюанс, новому війти в курс справ півроку, а віддача від нього може бути через рік, але бізнесу вигідніше звільнити того що є, чи як? flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:07 Water написав: akurt написав: Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.

Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.

Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною… Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…

Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.

слухняною 16-ти річною дівчиною…

Це як? Поясніть. Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.Це як? Поясніть.

коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу. коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу. flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:18 BIGor написав: Питання - за скільки днів вас витурять американці? Питання - за скільки днів вас витурять американці?

Не бачив поляка в ІТ, який би не скіглив про порушення його прав.

Так що вечірні мітинги з клієнтами з США переносять так щоб були "у робочі години" а не в "овертайми". Та і клієнт в курсі, що тут Європа із європейськими цінностями WLB, та гарувати на галерах мало хто буде. Не бачив поляка в ІТ, який би не скіглив про порушення його прав.Так що вечірні мітинги з клієнтами з США переносять так щоб були "у робочі години" а не в "овертайми". Та і клієнт в курсі, що тут Європа із європейськими цінностями WLB, та гарувати на галерах мало хто буде. flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:21 slonomag написав: Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.

П.С. Хотя может оно и полезно всем первые 10 лет отработать на американцев - научиться работать когда надо и по 12-14 часов в день если сроки горят, и денег на овертаймах понабивать (я с американцев х2 за выходные выбивал). А после 40 в Европу, с местным режимом работы для меня это уже как пенсия с работой на пол ставки. Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.П.С. Хотя может оно и полезно всем первые 10 лет отработать на американцев - научиться работать когда надо и по 12-14 часов в день если сроки горят, и денег на овертаймах понабивать (я с американцев х2 за выходные выбивал). А после 40 в Европу, с местным режимом работы для меня это уже как пенсия с работой на пол ставки.

це в совку поїхати на країній сєвєр, заробити х2 по максу, а потім вернутися на яку сінєкуру (наразі це називається модним словом F.I.R.E.) це в совку поїхати на країній сєвєр, заробити х2 по максу, а потім вернутися на яку сінєкуру (наразі це називається модним словом F.I.R.E.) flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:27 akurt написав: slonomag написав: Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить.

Хі-хі. Ті хлопці, які отримують по недосяжні для розуму пана флаймана K500$, і зараз проводять вихідні на кордоні з Мексикою - San Diego - прилетіли в першому класі на концерт Давіда Боуі - саме на цю тему розказали, що в їх фірмі в США звільнили всіх - до одного (!) - працівників - громадян Франції.

Занадто повільно працювали (дивись режим вище) та все "права качали з "Трудового кодексу".

Ну тепер ті французи жують сливу червонолистну... Якраз сезон...

Концерт був тут:

https://www.baysideinn.com/events/san-d ... e-10217579 Хі-хі. Ті хлопці, які отримують по недосяжні для розуму пана флаймана K500$, і зараз проводять вихідні на кордоні з Мексикою - San Diego - прилетіли в першому класі на концерт Давіда Боуі - саме на цю тему розказали, що в їх фірмі в США звільнили всіх - до одного (!) - працівників - громадян Франції.Занадто повільно працювали (дивись режим вище) та все "права качали з "Трудового кодексу".Ну тепер ті французи жують сливу червонолистну... Якраз сезон...Концерт був тут:

та понятно що французи потягують вінцо, так як вічна сієста, а америкоси кують бабло бо треба пахати, тільки хто тут мудріший? та понятно що французи потягують вінцо, так як вічна сієста, а америкоси кують бабло бо треба пахати, тільки хто тут мудріший? flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:29 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.

Американець працює 8 годин і дорожчий.

Індус працює 10 годин і дешевший.

Ви працюєте 4 год.

Питання - за скільки днів вас витурять американці? Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.Американець працює 8 годин і дорожчий.Індус працює 10 годин і дешевший.Ви працюєте 4 год.Питання - за скільки днів вас витурять американці?

Це щось на зразок "з пункту А до пункту Б виїхали автомобіль, велосипедист та автобус...". Тільки мені важко уявити, як три людини у різних країнах отримують абсолютно ідентичні завдання. Може у твоїй айтішці воно так і є, але у своїй сфері я такого не бачив. Є монотонні завдання, які не вимагають особливої креативності? Це віддадуть азіатам. Індія, Малайзія, Філіппіни. Топи у Америці. А нам можна давати щось, що потребує участі мозку, але за півціни від американця. Це щось на зразок "з пункту А до пункту Б виїхали автомобіль, велосипедист та автобус...". Тільки мені важко уявити, як три людини у різних країнах отримують абсолютно ідентичні завдання. Може у твоїй айтішці воно так і є, але у своїй сфері я такого не бачив. Є монотонні завдання, які не вимагають особливої креативності? Це віддадуть азіатам. Індія, Малайзія, Філіппіни. Топи у Америці. А нам можна давати щось, що потребує участі мозку, але за півціни від американця.



Індус працює 10 годин ... ага за 2 міс. один коміт Індус працює 10 годин ... ага за 2 міс. один коміт flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2857285828592860> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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