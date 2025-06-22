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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2857285828592860
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест.

це не тільки в УА зумери
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:35

  flyman написав:коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу.

Як всім відомо - «голод - не тітка», але треба ж хоч раз на день щось в дзьобика кидати - хоч червиве яблуко, вкрадене у сусідки - мозок без калорій зовсім перестає хоч якось думати.
Лізе і лізе дурня на дурню.

P.S. Блін: 7 (сім) повідомлень підряд від пана флаймана. Прикольно до безтями.
Як в старому анекдоті: «Піду в міліцію, піду в спортсмени. - але все одно працювати НЕ БУДУ!»

Але за високу оцінку моїх здібностей дякую.
Це приємно.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:22

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.


Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.
Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.
В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.
ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.
В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.
Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.
"Для поддержания формы".

Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.
  rjkz написав:У Вас зарплата в год или в час?

В рік.

  Gastarbaiter написав:У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".

Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.
Американець працює 8 годин і дорожчий.
Індус працює 10 годин і дешевший.
Ви працюєте 4 год.
Питання - за скільки днів вас витурять американці?


Самое неприятное, что толку от того, кто работает 4 часа может быть больше в 10 раз чем от тех кто работает 10 часов и дешевле, но они этого не понимают.
rjkz
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  #<1 ... 2857285828592860
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