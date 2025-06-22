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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 чер, 2025 14:33
Дюрі-бачі написав:
Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест.
це не тільки в УА зумери
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:35
flyman написав:
коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу.
Як всім відомо - «голод - не тітка», але треба ж хоч раз на день щось в дзьобика кидати - хоч червиве яблуко, вкрадене у сусідки - мозок без калорій зовсім перестає хоч якось думати.
Лізе і лізе дурня на дурню.
P.S. Блін: 7 (сім) повідомлень підряд від пана флаймана. Прикольно до безтями.
Як в старому анекдоті: «Піду в міліцію, піду в спортсмени. - але все одно працювати НЕ БУДУ!»
Але за високу оцінку моїх здібностей дякую.
Це приємно.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:22
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги
.
Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.
Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.
В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.
ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.
В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.Есть люди, которые постоянно ищут другую работу
, даже если все устраиввает.
"Для поддержания формы".
Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.
rjkz написав:
У Вас зарплата в год или в час?
В рік.
Gastarbaiter написав:
У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".
Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.
Американець працює 8 годин і дорожчий.
Індус працює 10 годин і дешевший.
Ви працюєте 4 год.
Питання - за скільки днів вас витурять американці?
Самое неприятное, что толку от того, кто работает 4 часа может быть больше в 10 раз чем от тех кто работает 10 часов и дешевле, но они этого не понимают.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:30
Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter
тобто Ви не бомбардуєте цього "директора" десятками листів і дзвінків за кілька днів до дедлайна?
Я навіщо? Одна-дві "нагадувалки". Якщо людина має можливість, то і так відповість. А якщо захворів/у відпустці, то що змінять ще 10 листів? Або, на приклад, людина вирішує критичні питання з клієнтським проектом. Я в стані вирішити що є більш важливим для компанії в цілому: мінімізація незадоволення ключового клієнта чи кілька тисяч доларів різниці у звітності. Хоч задоволення клієнтів і не входить у мої обов'язки. Розумію до чого може призвести ця неточність і що потім з цим робити. Такого немає в інструкціях і неможливо кожну ситуацію прописати.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:40
Faceless написав:
Мова про те, що і так і так це все одно середній клас, а ніяке не багатство
Щодо скирдування я теж вище писав. Між скнарством і марнотратством є безліч градацій, і вони субʼєктивні
Мова про то що якщо вистачає 500$ - ну ок, хай 1000$ - то навіщо при будь-якому рості зп піднімати свої витрати просто тому, що виросла зп??? Треба так і лишати 1000$ + поправка на інфляцію.
Hotab написав:
за 140 дол
Ну то я ж пишу, якшо не виходить за 500, хай буде 1000$ на місяць. Але нашо збільшувати витрати, коли росте зп???
От ви пілот. Працювали в ЗСУ, мали дохід х. На побут витрачали 0,3х - і це частину там (харчування, проживання) забезпечувало ЗСУ (допустим).
Далі перейшли на комерцію. Стали отримувати 10х, але проживання і харчування тепер на вашіх плечах. Нехай витрати тепер мають бути 1х (оренда дорога). Тобто 1х - це в даному випадку вимушений ріст витрат через зміну локації і місця роботи.
Але починати витрачати 3х просто тому, що "таке співвідношення було й раньше", або й ще більше - там, 5х, або й взагалі 9,3х, щоб відкладати тільки 0,7х - "як раньче" - ну це дурість повна. Адекватно - це 1х, необхідні витрати. Решта відкладається, щоб пошвидше дійти до можливості жити просто з капіталу.
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Середній клас вже включає тих, хто інвестує, та/або має власний бізнес
інвестує, але дохід від інвестицій зазвичай не перевищує оплату % за кредити і уж точно не дасть можливості жити на пасивний дохід.
От тому і треба відкладати чім побільше, шоб пошвидче перейти на повний пасив.
whois2010 написав:
авто є сенс міняти раз на 4-5 років. По-перше, закінчилася гарантія.
телефон - наче і працює без нарікань, а вже набрид за 3-4 роки.
По авто +- звучить логічно. Але можливо не 3-5 років, а раз на 8-10 років буде оптимально.
По "набрид" - точно ні, це не адекватний аргумент, це шкідливий патерн фінансових звичок.
Дюрі-бачі написав:
в нього щоденні сеанси з "мозгоправом" від яких він трохи божеволіє: почав сумніватися в тому, що він не винуватий і його засудили незаконно, став сильно віруючим, ходить до церкви і постійно кається, що "зламав життя майже дружині". І то він ще лише 9 місяців сидить із 5 років ( після 3 можуть відпустити за хорошу поведінку)
Ваші дописи як про кума, так і про цього хлопця дуже цікаво читати.
Процитований фрагмент навів мене на цікаву думку: що це (переконування винного в тому, що він винен, і яке його місце в світі) - те, чим мала б реально займатись пенітенціарна система: не просто обмежувати небезпечних людей від соціуму, а й реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.
А от в цілому - саме отаке ефективне мозгоправство, як на мене, цілком логічне і необхідне в тюрмах. Шоб з них виходили не зеки з їх поняттями, а люди, яких справді переконали, що вони винні (це після того, як був чесний, справедливий і неупереджений суд по адекватним законам). Тобто, щоб вбивцю чи мошейніка засудили, і після відсидки він не схотів помститись за це ще півсвіту або не став продовжувати займатись криміналом, а дійсно зрозумів, що був винен і щоб таке більш не робив.
BIGor написав: rjkz написав:
У Вас зарплата в год или в час?
В рік.
То в місяць же вдобніше рахувати, чим в рік. За рік і інфляція ззість частину капіталу, але й знову ж - чекати цілий рік, щоб відкласти кошти із зп там в фонду - який сенс. Одразу відкладати.
Коротше, якщо оплата не погодинна, то зручніш рахувати помісячно - як воно і є (як виплочується).
slonomag написав:
апдейт прода. В ЮС я всегда тяжко вздыхал, делал себе литр кофе, ждал пока все америкосы разойдутся, запускал апдейт в 12 часов ночи и с пониманием относился к тому что этой ночью я спать не буду так как в 9 утра все должно быть обновлено, проверено, исправлено если вдруг что-то пойдет не так и тд.
А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.
Дюрі-бачі написав:
від родичів в Мадярщині втік в Польщу щоб жити самостійно, влаштувався кур'єром, цілий місяць скидував дзвінки від рідних, не відповідав на повідомлення, а потім в кінці місяця зателефонував мамі сам бо треба за квартиру платити, а в нього грошей недостатньо.
))
Надіюсь, йому ніхто з родичів грошей не дав? Бо це свинство. "Ты пришел просить об услуге, но делаешь это без уважения" - оце воно 100%.
Gastarbaiter написав:
Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б?
Будуть задовбувать директора? І правильно зроблять. Чого він не виконав свою роботу - то його проблеми. Хай звільняють його за некомпетентність його керівніки. Свою роботу він має виконати. А то потім вам відповідати, що ви некоректні нарахування/списання зробили, робити коригування - це все людиногодини.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:54
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.
Напевно ваш кум не читає цю гілку .
Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі
Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?
Телевизоры сейчас очень недорогие. Да и мало кто ими пользуется.
У нас один. Используем как кинотеатр раз в неделю для семейного просмотра фильма на большем экране нежели монитор.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 16:11
flyman написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.
Это зависит от контракта и от работодателя.
Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.
Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.
А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.
В этом плане надо держаться от "русских" подальше.
тільки один ньюанс, новому війти в курс справ півроку, а віддача від нього може бути через рік, але бізнесу вигідніше звільнити того що є, чи як?
Зависит от ситуации.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 16:15
won написав:
реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.
* на момент коли вони подавали заяву на шлюб їй було трохи менше 16, йому - більше 21.
Закони прописані, що з 14-17 річними можна спати тільки до 21 року, далі - тільки 18+
rjkz написав:
Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?
може й дешевше. Але то треба час поки облаштувати квартиру, хоча я пам'ятаю, що в Україні одна кухня коштувала як рік оренди...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 16:54
Дюрі-бачі написав: won написав:
реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.
* на момент коли вони подавали заяву на шлюб їй було трохи менше 16, йому - більше 21.
Закони прописані, що з 14-17 річними можна спати тільки до 21 року, далі - тільки 18+
rjkz написав:
Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?
може й дешевше. Але то треба час поки облаштувати квартиру, хоча я пам'ятаю, що в Україні одна кухня коштувала як рік оренди...
1. Законы на то и законы, чтобы их соблюдать, а не иметь альтернативную точку зрения.
2. В США как раз кухня обычно укомплектована (кроме стола и стульев, но они обычно не на кухне едят. Я еще ни разу не видел квартиры без кухонной мебели и техники. Техника бывает разной комплектации. Скажем, была квартира с микроволновкой, а в другой не было - обзавелись своей. Были квартиры без посудомойки. Разве в Германии не так? Там при аренде приходится вещать кухню, заказывать столешницу?
А, ну и не знаю как в Германии, но тут нет шкафов. Их роль выполняют клАзеты (кладовки) и вок-ин-клазеты (гардеробные). Довольно удобно.
Остается купить кровати, матрассы, диван, комоды-тумбочки, стулья. И какие-то мелочи. При переезде что-то можно выкинуть и обновить.
Я не знаю как там у Вашего кума, мои знакомые, пока жили в НЙ и переезжали (8 раз) то использовали кровати-фреймы. Обзавелись нормальными уже когда дом купили. Но они "искали себя" довольно долго. Другие сразу сняли очень недорогой вариант (недорогой - не значит плохой. Рент примерно на уровне мейнтаненса аналогичной квартиры и он не особо не поднимается.) и у них нет намерения покупать дом или переезжать из НЙ. Сразу обставили квартиру. Правда той-же Икеей.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:04
rjkz написав:
Разве в Германии не так? Там при аренде приходится вещать кухню, заказывать столешницу?
зі слів кума в 2/3 квартир максимум плита і витяжка є, нема ні посудомийної ні пральної ні холодильника. А ще каже, що в більшості квартир навіть ніде ванну прийняти. А так щоб заїхати і жити - всього 5% квартир.
Зараз буде перебиратись в гібридну квартиру, де кухня повністю є і деякі меблі, докупить тільки ліжка, комп'ютерний стіл, парту малій та іншу дрібницю...
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