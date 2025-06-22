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#<1 ... 2858285928602861> Додано: Нед 22 чер, 2025 14:33 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест. Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест.

це не тільки в УА зумери це не тільки в УА зумери flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:35 flyman написав: коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу. коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу.

Як всім відомо - «голод - не тітка», але треба ж хоч раз на день щось в дзьобика кидати - хоч червиве яблуко, вкрадене у сусідки - мозок без калорій зовсім перестає хоч якось думати.

Лізе і лізе дурня на дурню.



P.S. Блін: 7 (сім) повідомлень підряд від пана флаймана. Прикольно до безтями.

Як в старому анекдоті: «Піду в міліцію, піду в спортсмени. - але все одно працювати НЕ БУДУ!»



Але за високу оцінку моїх здібностей дякую.

Це приємно. Як всім відомо - «голод - не тітка», але треба ж хоч раз на день щось в дзьобика кидати - хоч червиве яблуко, вкрадене у сусідки - мозок без калорій зовсім перестає хоч якось думати.Лізе і лізе дурня на дурню.P.S. Блін: 7 (сім) повідомлень підряд від пана флаймана. Прикольно до безтями.Як в старому анекдоті: «Піду в міліцію, піду в спортсмени. - але все одно працювати НЕ БУДУ!»Але за високу оцінку моїх здібностей дякую.Це приємно. akurt

Повідомлень: 11011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3983 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:22 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав



Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.

Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.

В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.

ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.

В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.

Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.

"Для поддержания формы". Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя., даже если все устраиввает."Для поддержания формы".

Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.

rjkz написав: У Вас зарплата в год или в час? У Вас зарплата в год или в час?

В рік.



Gastarbaiter написав: У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев". У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".

Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.

Американець працює 8 годин і дорожчий.

Індус працює 10 годин і дешевший.

Ви працюєте 4 год.

Питання - за скільки днів вас витурять американці? Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.В рік.Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.Американець працює 8 годин і дорожчий.Індус працює 10 годин і дешевший.Ви працюєте 4 год.Питання - за скільки днів вас витурять американці?



Самое неприятное, что толку от того, кто работает 4 часа может быть больше в 10 раз чем от тех кто работает 10 часов и дешевле, но они этого не понимают. Самое неприятное, что толку от того, кто работает 4 часа может быть больше в 10 раз чем от тех кто работает 10 часов и дешевле, но они этого не понимают. rjkz

Повідомлень: 17532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:30 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter тобто Ви не бомбардуєте цього "директора" десятками листів і дзвінків за кілька днів до дедлайна? тобто Ви не бомбардуєте цього "директора" десятками листів і дзвінків за кілька днів до дедлайна?

Я навіщо? Одна-дві "нагадувалки". Якщо людина має можливість, то і так відповість. А якщо захворів/у відпустці, то що змінять ще 10 листів? Або, на приклад, людина вирішує критичні питання з клієнтським проектом. Я в стані вирішити що є більш важливим для компанії в цілому: мінімізація незадоволення ключового клієнта чи кілька тисяч доларів різниці у звітності. Хоч задоволення клієнтів і не входить у мої обов'язки. Розумію до чого може призвести ця неточність і що потім з цим робити. Такого немає в інструкціях і неможливо кожну ситуацію прописати. Я навіщо? Одна-дві "нагадувалки". Якщо людина має можливість, то і так відповість. А якщо захворів/у відпустці, то що змінять ще 10 листів? Або, на приклад, людина вирішує критичні питання з клієнтським проектом. Я в стані вирішити що є більш важливим для компанії в цілому: мінімізація незадоволення ключового клієнта чи кілька тисяч доларів різниці у звітності. Хоч задоволення клієнтів і не входить у мої обов'язки. Розумію до чого може призвести ця неточність і що потім з цим робити. Такого немає в інструкціях і неможливо кожну ситуацію прописати. Gastarbaiter Повідомлень: 3711 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:40 Faceless написав:

Мова про те, що і так і так це все одно середній клас, а ніяке не багатство

Щодо скирдування я теж вище писав. Між скнарством і марнотратством є безліч градацій, і вони субʼєктивні Мова про те, що і так і так це все одно середній клас, а ніяке не багатствоЩодо скирдування я теж вище писав. Між скнарством і марнотратством є безліч градацій, і вони субʼєктивні

Мова про то що якщо вистачає 500$ - ну ок, хай 1000$ - то навіщо при будь-якому рості зп піднімати свої витрати просто тому, що виросла зп??? Треба так і лишати 1000$ + поправка на інфляцію.



Hotab написав: за 140 дол за 140 дол

Ну то я ж пишу, якшо не виходить за 500, хай буде 1000$ на місяць. Але нашо збільшувати витрати, коли росте зп???



От ви пілот. Працювали в ЗСУ, мали дохід х. На побут витрачали 0,3х - і це частину там (харчування, проживання) забезпечувало ЗСУ (допустим).

Далі перейшли на комерцію. Стали отримувати 10х, але проживання і харчування тепер на вашіх плечах. Нехай витрати тепер мають бути 1х (оренда дорога). Тобто 1х - це в даному випадку вимушений ріст витрат через зміну локації і місця роботи.



Але починати витрачати 3х просто тому, що "таке співвідношення було й раньше", або й ще більше - там, 5х, або й взагалі 9,3х, щоб відкладати тільки 0,7х - "як раньче" - ну це дурість повна. Адекватно - це 1х, необхідні витрати. Решта відкладається, щоб пошвидше дійти до можливості жити просто з капіталу.



Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Середній клас вже включає тих, хто інвестує, та/або має власний бізнес Середній клас вже включає тих, хто інвестує, та/або має власний бізнес



інвестує, але дохід від інвестицій зазвичай не перевищує оплату % за кредити і уж точно не дасть можливості жити на пасивний дохід. інвестує, але дохід від інвестицій зазвичай не перевищує оплату % за кредити і уж точно не дасть можливості жити на пасивний дохід.

От тому і треба відкладати чім побільше, шоб пошвидче перейти на повний пасив.



whois2010 написав: авто є сенс міняти раз на 4-5 років. По-перше, закінчилася гарантія.



телефон - наче і працює без нарікань, а вже набрид за 3-4 роки. авто є сенс міняти раз на 4-5 років. По-перше, закінчилася гарантія.телефон - наче і працює без нарікань, а вже набрид за 3-4 роки.

По авто +- звучить логічно. Але можливо не 3-5 років, а раз на 8-10 років буде оптимально.

По "набрид" - точно ні, це не адекватний аргумент, це шкідливий патерн фінансових звичок.



Дюрі-бачі написав: в нього щоденні сеанси з "мозгоправом" від яких він трохи божеволіє: почав сумніватися в тому, що він не винуватий і його засудили незаконно, став сильно віруючим, ходить до церкви і постійно кається, що "зламав життя майже дружині". І то він ще лише 9 місяців сидить із 5 років ( після 3 можуть відпустити за хорошу поведінку) в нього щоденні сеанси з "мозгоправом" від яких він трохи божеволіє: почав сумніватися в тому, що він не винуватий і його засудили незаконно, став сильно віруючим, ходить до церкви і постійно кається, що "зламав життя майже дружині". І то він ще лише 9 місяців сидить із 5 років ( після 3 можуть відпустити за хорошу поведінку)

Ваші дописи як про кума, так і про цього хлопця дуже цікаво читати.



Процитований фрагмент навів мене на цікаву думку: що це (переконування винного в тому, що він винен, і яке його місце в світі) - те, чим мала б реально займатись пенітенціарна система: не просто обмежувати небезпечних людей від соціуму, а й реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.



А от в цілому - саме отаке ефективне мозгоправство, як на мене, цілком логічне і необхідне в тюрмах. Шоб з них виходили не зеки з їх поняттями, а люди, яких справді переконали, що вони винні (це після того, як був чесний, справедливий і неупереджений суд по адекватним законам). Тобто, щоб вбивцю чи мошейніка засудили, і після відсидки він не схотів помститись за це ще півсвіту або не став продовжувати займатись криміналом, а дійсно зрозумів, що був винен і щоб таке більш не робив.



BIGor написав: rjkz написав: У Вас зарплата в год или в час? У Вас зарплата в год или в час?

В рік. В рік.

То в місяць же вдобніше рахувати, чим в рік. За рік і інфляція ззість частину капіталу, але й знову ж - чекати цілий рік, щоб відкласти кошти із зп там в фонду - який сенс. Одразу відкладати.

Коротше, якщо оплата не погодинна, то зручніш рахувати помісячно - як воно і є (як виплочується).



slonomag написав: апдейт прода. В ЮС я всегда тяжко вздыхал, делал себе литр кофе, ждал пока все америкосы разойдутся, запускал апдейт в 12 часов ночи и с пониманием относился к тому что этой ночью я спать не буду так как в 9 утра все должно быть обновлено, проверено, исправлено если вдруг что-то пойдет не так и тд.

апдейт прода. В ЮС я всегда тяжко вздыхал, делал себе литр кофе, ждал пока все америкосы разойдутся, запускал апдейт в 12 часов ночи и с пониманием относился к тому что этой ночью я спать не буду так как в 9 утра все должно быть обновлено, проверено, исправлено если вдруг что-то пойдет не так и тд.

А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.



Дюрі-бачі написав: від родичів в Мадярщині втік в Польщу щоб жити самостійно, влаштувався кур'єром, цілий місяць скидував дзвінки від рідних, не відповідав на повідомлення, а потім в кінці місяця зателефонував мамі сам бо треба за квартиру платити, а в нього грошей недостатньо.

від родичів в Мадярщині втік в Польщу щоб жити самостійно, влаштувався кур'єром, цілий місяць скидував дзвінки від рідних, не відповідав на повідомлення, а потім в кінці місяця зателефонував мамі сам бо треба за квартиру платити, а в нього грошей недостатньо.

))

Надіюсь, йому ніхто з родичів грошей не дав? Бо це свинство. "Ты пришел просить об услуге, но делаешь это без уважения" - оце воно 100%.



Gastarbaiter написав: Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б? Ну ось наприклад мені один директор з США має вислати інформацію для нарахування аккруала в кінці кварталу. Якщо він цього не зробить вчасно, тоді я, скоріш за все, візьму попередні дані і проведу хоч щось. Це буде, звісно, не точно, але ближче до реальності, ніж не провести взагалі нічого. Вгадайте, що зроблять азіати, якщо в інструкції не буде прописано плану Б?

Будуть задовбувать директора? І правильно зроблять. Чого він не виконав свою роботу - то його проблеми. Хай звільняють його за некомпетентність його керівніки. Свою роботу він має виконати. А то потім вам відповідати, що ви некоректні нарахування/списання зробили, робити коригування - це все людиногодини. Мова про то що якщо вистачає 500$ - ну ок, хай 1000$ - то навіщо при будь-якому рості зп піднімати свої витрати просто тому, що виросла зп??? Треба так і лишати 1000$ + поправка на інфляцію.Ну то я ж пишу, якшо не виходить за 500, хай буде 1000$ на місяць. Але нашо збільшувати витрати, коли росте зп???От ви пілот. Працювали в ЗСУ, мали дохід х. На побут витрачали 0,3х - і це частину там (харчування, проживання) забезпечувало ЗСУ (допустим).Далі перейшли на комерцію. Стали отримувати 10х, але проживання і харчування тепер на вашіх плечах. Нехай витрати тепер мають бути 1х (оренда дорога). Тобто 1х - це в даному випадку вимушений ріст витрат через зміну локації і місця роботи.Але починати витрачати 3х просто тому, що "таке співвідношення було й раньше", або й ще більше - там, 5х, або й взагалі 9,3х, щоб відкладати тільки 0,7х - "як раньче" - ну це дурість повна. Адекватно - це 1х, необхідні витрати. Решта відкладається, щоб пошвидше дійти до можливості жити просто з капіталу.От тому і треба відкладати чім побільше, шоб пошвидче перейти на повний пасив.По авто +- звучить логічно. Але можливо не 3-5 років, а раз на 8-10 років буде оптимально.По "набрид" - точно ні, це не адекватний аргумент, це шкідливий патерн фінансових звичок.Ваші дописи як про кума, так і про цього хлопця дуже цікаво читати.Процитований фрагмент навів мене на цікаву думку: що це (переконування винного в тому, що він винен, і яке його місце в світі) - те, чим мала б реально займатись пенітенціарна система: не просто обмежувати небезпечних людей від соціуму, а й реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.А от в цілому - саме отаке ефективне мозгоправство, як на мене, цілком логічне і необхідне в тюрмах. Шоб з них виходили не зеки з їх поняттями, а люди, яких справді переконали, що вони винні (це після того, як був чесний, справедливий і неупереджений суд по адекватним законам). Тобто, щоб вбивцю чи мошейніка засудили, і після відсидки він не схотів помститись за це ще півсвіту або не став продовжувати займатись криміналом, а дійсно зрозумів, що був винен і щоб таке більш не робив.То в місяць же вдобніше рахувати, чим в рік. За рік і інфляція ззість частину капіталу, але й знову ж - чекати цілий рік, щоб відкласти кошти із зп там в фонду - який сенс. Одразу відкладати.Коротше, якщо оплата не погодинна, то зручніш рахувати помісячно - як воно і є (як виплочується).А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.))Надіюсь, йому ніхто з родичів грошей не дав? Бо це свинство. "Ты пришел просить об услуге, но делаешь это без уважения" - оце воно 100%.Будуть задовбувать директора? І правильно зроблять. Чого він не виконав свою роботу - то його проблеми. Хай звільняють його за некомпетентність його керівніки. Свою роботу він має виконати. А то потім вам відповідати, що ви некоректні нарахування/списання зробили, робити коригування - це все людиногодини. won Повідомлень: 94 З нами з: 15.05.24 Подякував: 211 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:54 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.

Напевно ваш кум не читає цю гілку . Я думав що це загальновідомий факт - в Німеччині квартири здаються без меблів.Напевно ваш кум не читає цю гілку .

Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі Є і 5-10% з меблями, але вони суттєво дорожчі



Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?

Телевизоры сейчас очень недорогие. Да и мало кто ими пользуется.

У нас один. Используем как кинотеатр раз в неделю для семейного просмотра фильма на большем экране нежели монитор. Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?Телевизоры сейчас очень недорогие. Да и мало кто ими пользуется.У нас один. Используем как кинотеатр раз в неделю для семейного просмотра фильма на большем экране нежели монитор. rjkz

Повідомлень: 17532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 16:11 flyman написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150. Якщо порахувати ті дні, коли на роботі немає термінових завдань і я просто займаюся своїми справами, то, мабуть, десь під 100 днів на рік назбирається. Якщо рахувати в годинах, то взагалі десь 150.



Это зависит от контракта и от работодателя.

Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.

Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.

А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.

В этом плане надо держаться от "русских" подальше. Это зависит от контракта и от работодателя.Чисто теоретически, может сэлери и выгодней.Но на практике может оказаться так, что свои обязанности хоть из шкуры лезь - обяззан выполнить хоть 24/7 работай.А когда будет ситуация, что вроде как делать нечего, то руководство что-то придумает - уволит кого-то и на теббя перекинет его работу. Или просто увеличит круг обязанностей. В общем, зависит от работодателя.В этом плане надо держаться от "русских" подальше.

тільки один ньюанс, новому війти в курс справ півроку, а віддача від нього може бути через рік, але бізнесу вигідніше звільнити того що є, чи як? тільки один ньюанс, новому війти в курс справ півроку, а віддача від нього може бути через рік, але бізнесу вигідніше звільнити того що є, чи як?



Зависит от ситуации. Зависит от ситуации. rjkz

Повідомлень: 17532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 16:15 Re: Еміграція, заробітчанство won написав: реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії. реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.

* на момент коли вони подавали заяву на шлюб їй було трохи менше 16, йому - більше 21.

Закони прописані, що з 14-17 річними можна спати тільки до 21 року, далі - тільки 18+

rjkz написав: Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ? Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?

може й дешевше. Але то треба час поки облаштувати квартиру, хоча я пам'ятаю, що в Україні одна кухня коштувала як рік оренди... * на момент коли вони подавали заяву на шлюб їй було трохи менше 16, йому - більше 21.Закони прописані, що з 14-17 річними можна спати тільки до 21 року, далі - тільки 18+може й дешевше. Але то треба час поки облаштувати квартиру, хоча я пам'ятаю, що в Україні одна кухня коштувала як рік оренди... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5468 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 16:54 Дюрі-бачі написав: won написав: реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії. реально промивати їм мізки, що вони - негідники. Але в цьому випадку це звісно перегиб, бо ну який злочин - секс з 17-літньою за згодою? Але це - дикість законів Германії.

* на момент коли вони подавали заяву на шлюб їй було трохи менше 16, йому - більше 21.

Закони прописані, що з 14-17 річними можна спати тільки до 21 року, далі - тільки 18+

rjkz написав: Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ? Может выгодней снять дешевле и обставить Икеей ?

може й дешевше. Але то треба час поки облаштувати квартиру, хоча я пам'ятаю, що в Україні одна кухня коштувала як рік оренди... * на момент коли вони подавали заяву на шлюб їй було трохи менше 16, йому - більше 21.Закони прописані, що з 14-17 річними можна спати тільки до 21 року, далі - тільки 18+може й дешевше. Але то треба час поки облаштувати квартиру, хоча я пам'ятаю, що в Україні одна кухня коштувала як рік оренди...



1. Законы на то и законы, чтобы их соблюдать, а не иметь альтернативную точку зрения.

2. В США как раз кухня обычно укомплектована (кроме стола и стульев, но они обычно не на кухне едят. Я еще ни разу не видел квартиры без кухонной мебели и техники. Техника бывает разной комплектации. Скажем, была квартира с микроволновкой, а в другой не было - обзавелись своей. Были квартиры без посудомойки. Разве в Германии не так? Там при аренде приходится вещать кухню, заказывать столешницу?

А, ну и не знаю как в Германии, но тут нет шкафов. Их роль выполняют клАзеты (кладовки) и вок-ин-клазеты (гардеробные). Довольно удобно.

Остается купить кровати, матрассы, диван, комоды-тумбочки, стулья. И какие-то мелочи. При переезде что-то можно выкинуть и обновить.

Я не знаю как там у Вашего кума, мои знакомые, пока жили в НЙ и переезжали (8 раз) то использовали кровати-фреймы. Обзавелись нормальными уже когда дом купили. Но они "искали себя" довольно долго. Другие сразу сняли очень недорогой вариант (недорогой - не значит плохой. Рент примерно на уровне мейнтаненса аналогичной квартиры и он не особо не поднимается.) и у них нет намерения покупать дом или переезжать из НЙ. Сразу обставили квартиру. Правда той-же Икеей. 1. Законы на то и законы, чтобы их соблюдать, а не иметь альтернативную точку зрения.2. В США как раз кухня обычно укомплектована (кроме стола и стульев, но они обычно не на кухне едят. Я еще ни разу не видел квартиры без кухонной мебели и техники. Техника бывает разной комплектации. Скажем, была квартира с микроволновкой, а в другой не было - обзавелись своей. Были квартиры без посудомойки. Разве в Германии не так? Там при аренде приходится вещать кухню, заказывать столешницу?А, ну и не знаю как в Германии, но тут нет шкафов. Их роль выполняют клАзеты (кладовки) и вок-ин-клазеты (гардеробные). Довольно удобно.Остается купить кровати, матрассы, диван, комоды-тумбочки, стулья. И какие-то мелочи. При переезде что-то можно выкинуть и обновить.Я не знаю как там у Вашего кума, мои знакомые, пока жили в НЙ и переезжали (8 раз) то использовали кровати-фреймы. Обзавелись нормальными уже когда дом купили. Но они "искали себя" довольно долго. Другие сразу сняли очень недорогой вариант (недорогой - не значит плохой. Рент примерно на уровне мейнтаненса аналогичной квартиры и он не особо не поднимается.) и у них нет намерения покупать дом или переезжать из НЙ. Сразу обставили квартиру. Правда той-же Икеей. rjkz

Повідомлень: 17532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 17:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Разве в Германии не так? Там при аренде приходится вещать кухню, заказывать столешницу? Разве в Германии не так? Там при аренде приходится вещать кухню, заказывать столешницу?

зі слів кума в 2/3 квартир максимум плита і витяжка є, нема ні посудомийної ні пральної ні холодильника. А ще каже, що в більшості квартир навіть ніде ванну прийняти. А так щоб заїхати і жити - всього 5% квартир.

Зараз буде перебиратись в гібридну квартиру, де кухня повністю є і деякі меблі, докупить тільки ліжка, комп'ютерний стіл, парту малій та іншу дрібницю... зі слів кума в 2/3 квартир максимум плита і витяжка є, нема ні посудомийної ні пральної ні холодильника. А ще каже, що в більшості квартир навіть ніде ванну прийняти. А так щоб заїхати і жити - всього 5% квартир.Зараз буде перебиратись в гібридну квартиру, де кухня повністю є і деякі меблі, докупить тільки ліжка, комп'ютерний стіл, парту малій та іншу дрібницю... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5468 З нами з: 29.07.22 Подякував: 870 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2858285928602861> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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