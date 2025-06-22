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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2858285928602861
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  won написав:А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.

Ну так никто работать не может когда прод обновляется. Точнее это не желательно. База обновляется, какие-то файлы могут переноситься, что-то переименовывается/перезаписывается и тд.
Ну тоесть проводить всякие критичные манипуляции с рабочими серверами всегда лучше когда на них никто не сидит. Это нормально. И так же нормально потом проверить что все прошло успешно, все записи в базе обновились, все файлы корректно скопировались и тд.
И вот в американских компаниях не дай бог на утро юзеры придут, а там что-то не так - мозг начнут сразу выносить. А в европейских, особенно в пятницу, им пофиг - у них сначала кофе/перекуры до 10 утра, потом типа поработали 3-4 часа, обед, и впринципе можно домой собираться.
Если там какие-то негоразды случились - ну напишут тебе письмо, попросят исправить до понедельника, и все, даже звонить никто не будет по такой мелочи. В этом радикальное отличие в отношении к работе между ЮС и Европой. Хорошо это или плохо - хз, но точно менее стрессово )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:11

slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.
Faceless
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