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#<1 ... 2858285928602861 Додано: Нед 22 чер, 2025 17:09 Re: Еміграція, заробітчанство won написав: А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге. А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.

Ну так никто работать не может когда прод обновляется. Точнее это не желательно. База обновляется, какие-то файлы могут переноситься, что-то переименовывается/перезаписывается и тд.

Ну тоесть проводить всякие критичные манипуляции с рабочими серверами всегда лучше когда на них никто не сидит. Это нормально. И так же нормально потом проверить что все прошло успешно, все записи в базе обновились, все файлы корректно скопировались и тд.

И вот в американских компаниях не дай бог на утро юзеры придут, а там что-то не так - мозг начнут сразу выносить. А в европейских, особенно в пятницу, им пофиг - у них сначала кофе/перекуры до 10 утра, потом типа поработали 3-4 часа, обед, и впринципе можно домой собираться.

Если там какие-то негоразды случились - ну напишут тебе письмо, попросят исправить до понедельника, и все, даже звонить никто не будет по такой мелочи. В этом радикальное отличие в отношении к работе между ЮС и Европой. Хорошо это или плохо - хз, но точно менее стрессово ) Ну так никто работать не может когда прод обновляется. Точнее это не желательно. База обновляется, какие-то файлы могут переноситься, что-то переименовывается/перезаписывается и тд.Ну тоесть проводить всякие критичные манипуляции с рабочими серверами всегда лучше когда на них никто не сидит. Это нормально. И так же нормально потом проверить что все прошло успешно, все записи в базе обновились, все файлы корректно скопировались и тд.И вот в американских компаниях не дай бог на утро юзеры придут, а там что-то не так - мозг начнут сразу выносить. А в европейских, особенно в пятницу, им пофиг - у них сначала кофе/перекуры до 10 утра, потом типа поработали 3-4 часа, обед, и впринципе можно домой собираться.Если там какие-то негоразды случились - ну напишут тебе письмо, попросят исправить до понедельника, и все, даже звонить никто не будет по такой мелочи. В этом радикальное отличие в отношении к работе между ЮС и Европой. Хорошо это или плохо - хз, но точно менее стрессово ) slonomag Повідомлень: 685 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 17:11 slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули? Дюрі-бачі

Повідомлень: 5474 З нами з: 29.07.22 Подякував: 871 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули? Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре. Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре. Faceless

Модератор Повідомлень: 36328 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8227 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 21:29 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули? Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре. Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.



думаю, Бігор мав на увазі щось таке:

думаю, Бігор мав на увазі щось таке: flyman

Повідомлень: 39822 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2858285928602861 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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