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won написав:А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.
Ну так никто работать не может когда прод обновляется. Точнее это не желательно. База обновляется, какие-то файлы могут переноситься, что-то переименовывается/перезаписывается и тд. Ну тоесть проводить всякие критичные манипуляции с рабочими серверами всегда лучше когда на них никто не сидит. Это нормально. И так же нормально потом проверить что все прошло успешно, все записи в базе обновились, все файлы корректно скопировались и тд. И вот в американских компаниях не дай бог на утро юзеры придут, а там что-то не так - мозг начнут сразу выносить. А в европейских, особенно в пятницу, им пофиг - у них сначала кофе/перекуры до 10 утра, потом типа поработали 3-4 часа, обед, и впринципе можно домой собираться. Если там какие-то негоразды случились - ну напишут тебе письмо, попросят исправить до понедельника, и все, даже звонить никто не будет по такой мелочи. В этом радикальное отличие в отношении к работе между ЮС и Европой. Хорошо это или плохо - хз, но точно менее стрессово )
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.
Бетон написав:Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США единственная сверхдержава в мире
Є така думка, підтверджена фактами…
Еміграція, заробітчанство
В ці дні батьки випускників шкіл думають, куди дитина буде вступати на навчання. Позавчора я написав, що здивували знайомі: дитина буде вчитися в Норвегії - та в Норвегії навчання в університетах є безкоштовним (!). Навчання як англійською, так і норвезькою мовами. Існує щорічний символічний внесок на «технічні потреби» університету.
Коли ось зʼявився свіжий рейтинг всіх університетів світу. Так ось: переважна кількість в перших 500: університети США.
Ех, важкий вибір батькам абітурієнтів… Багато з них набрали на останніх випробуваннях в Україні по 200 балів з математики та інших наук - цікаво, куди підуть? Задача на сьогодні немає відомого розвʼязку…