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won написав:А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.
Ну так никто работать не может когда прод обновляется. Точнее это не желательно. База обновляется, какие-то файлы могут переноситься, что-то переименовывается/перезаписывается и тд. Ну тоесть проводить всякие критичные манипуляции с рабочими серверами всегда лучше когда на них никто не сидит. Это нормально. И так же нормально потом проверить что все прошло успешно, все записи в базе обновились, все файлы корректно скопировались и тд. И вот в американских компаниях не дай бог на утро юзеры придут, а там что-то не так - мозг начнут сразу выносить. А в европейских, особенно в пятницу, им пофиг - у них сначала кофе/перекуры до 10 утра, потом типа поработали 3-4 часа, обед, и впринципе можно домой собираться. Если там какие-то негоразды случились - ну напишут тебе письмо, попросят исправить до понедельника, и все, даже звонить никто не будет по такой мелочи. В этом радикальное отличие в отношении к работе между ЮС и Европой. Хорошо это или плохо - хз, но точно менее стрессово )
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.
Бетон написав:Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США единственная сверхдержава в мире
Є така думка, підтверджена фактами…
Еміграція, заробітчанство
В ці дні батьки випускників шкіл думають, куди дитина буде вступати на навчання. Позавчора я написав, що здивували знайомі: дитина буде вчитися в Норвегії - та в Норвегії навчання в університетах є безкоштовним (!). Навчання як англійською, так і норвезькою мовами. Існує щорічний символічний внесок на «технічні потреби» університету.
Коли ось зʼявився свіжий рейтинг всіх університетів світу. Так ось: переважна кількість в перших 500: університети США.
Ех, важкий вибір батькам абітурієнтів… Багато з них набрали на останніх випробуваннях в Україні по 200 балів з математики та інших наук - цікаво, куди підуть? Задача на сьогодні немає відомого розвʼязку…
Бетон написав:Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США
Єдина причина це прінтер)) І 'сверхдержава', вже мабуть проходить час.
Це нормальна робота. Навряд, 90% дописувачів тут вискакують з штанів і переробляють. Ви працюєте на себе, а світ ще не бачив керівника який себе образить, тим паче за доп години. Все по закону, робота з Х до У. Якщо прод лежить і в них немає сервісної угоди, то хай самі його і налаштовують, це їх проблема. Є сервісна угода, буде відповідальний за його роботу і в 02:00. Якщо потрібно робити якісь обнови відомі завчасно, є години для їх реалізації, в них все зробиться. А дзвонити працівнику в 2 ночі, бо в нас тут щось не працює за просто так, ну хз, краще виспатись.
Игорь написав:рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63
А Ви самі так часто закуповуєтесь. Бо очевидний факт що при закупці від 2х шт. їх в 2 рази довше 'не вистачає' чомусь, а з'ївши замість 1го 2, вже буде на 41грн дорожче))
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
В Европе как-то этим не особо паряться. Думаю знают, но всем как-то пофиг, подумаешь письма не будут работать пол дня, тоже мне проблема - потом дойдут ) Такого плана подход. П.С. Я пишу за Испанию, Францию, Голландию, может у немцев все строже. Но вот те клиенты с которыми я работаю из этих стран как-то так относятся к работе.
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
В Европе как-то этим не особо паряться. Думаю знают, но всем как-то пофиг, подумаешь письма не будут работать пол дня, тоже мне проблема - потом дойдут ) Такого плана подход. П.С. Я пишу за Испанию, Францию, Голландию, может у немцев все строже. Но вот те клиенты с которыми я работаю из этих стран как-то так относятся к работе.
бангладешці покажуть як потрібно працювати по-справжньому за миску риса