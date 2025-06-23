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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2859286028612862>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  won написав:А для чого чекати, поки колєги розійдуться? Роботу в робочий час робити, в т.ч. викатку на прод - якраз суміжні відділи будуть на зв'язі, щоб підсобити. Один раз на ніч - ок. Систематично - рапорт керівніцтву, що процеси налаштовані погано і це не ок, і пропозиції, як то поміняти. Робота - тількі в робочий час. Інша справа, якщо у вас є нічний шифт, що ви зобов'язані там якось по графіку мінятись і робити вночі, але то друге.

Ну так никто работать не может когда прод обновляется. Точнее это не желательно. База обновляется, какие-то файлы могут переноситься, что-то переименовывается/перезаписывается и тд.
Ну тоесть проводить всякие критичные манипуляции с рабочими серверами всегда лучше когда на них никто не сидит. Это нормально. И так же нормально потом проверить что все прошло успешно, все записи в базе обновились, все файлы корректно скопировались и тд.
И вот в американских компаниях не дай бог на утро юзеры придут, а там что-то не так - мозг начнут сразу выносить. А в европейских, особенно в пятницу, им пофиг - у них сначала кофе/перекуры до 10 утра, потом типа поработали 3-4 часа, обед, и впринципе можно домой собираться.
Если там какие-то негоразды случились - ну напишут тебе письмо, попросят исправить до понедельника, и все, даже звонить никто не будет по такой мелочи. В этом радикальное отличие в отношении к работе между ЮС и Европой. Хорошо это или плохо - хз, но точно менее стрессово )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:11

slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 21:29

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?
Канарі депдойменти всякі є, не тільки синьо-зелений підхід. Але все по суті впирається в гроші і реальні потреби аваілібіліті. Комусь треба реальні три дев'ятки, а десь можна заморозити роботу на кілька годин і ніхто ж не помре.


думаю, Бігор мав на увазі щось таке:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 23:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США единственная сверхдержава в мире
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:45

  Бетон написав:Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США единственная сверхдержава в мире

Є така думка, підтверджена фактами…

Еміграція, заробітчанство

В ці дні батьки випускників шкіл думають, куди дитина буде вступати на навчання.
Позавчора я написав, що здивували знайомі: дитина буде вчитися в Норвегії - та в Норвегії навчання в університетах є безкоштовним (!).
Навчання як англійською, так і норвезькою мовами.
Існує щорічний символічний внесок на «технічні потреби» університету.

Коли ось зʼявився свіжий рейтинг всіх університетів світу.
Так ось: переважна кількість в перших 500: університети США.

Цікаво ознайомитися батькам школярів.
https://www.topuniversities.com/world-u ... ngs?page=1

Ех, важкий вибір батькам абітурієнтів…
Багато з них набрали на останніх випробуваннях в Україні по 200 балів з математики та інших наук - цікаво, куди підуть?
Задача на сьогодні немає відомого розвʼязку…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 09:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США

Єдина причина це прінтер)) І 'сверхдержава', вже мабуть проходить час.

Це нормальна робота. Навряд, 90% дописувачів тут вискакують з штанів і переробляють. Ви працюєте на себе, а світ ще не бачив керівника який себе образить, тим паче за доп години. Все по закону, робота з Х до У. Якщо прод лежить і в них немає сервісної угоди, то хай самі його і налаштовують, це їх проблема. Є сервісна угода, буде відповідальний за його роботу і в 02:00. Якщо потрібно робити якісь обнови відомі завчасно, є години для їх реалізації, в них все зробиться.
А дзвонити працівнику в 2 ночі, бо в нас тут щось не працює за просто так, ну хз, краще виспатись.

  Игорь написав:рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63


А Ви самі так часто закуповуєтесь. Бо очевидний факт що при закупці від 2х шт. їх в 2 рази довше 'не вистачає' чомусь, а з'ївши замість 1го 2, вже буде на 41грн дорожче))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 10:06

  Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?

В Европе как-то этим не особо паряться. Думаю знают, но всем как-то пофиг, подумаешь письма не будут работать пол дня, тоже мне проблема - потом дойдут ) Такого плана подход.
П.С. Я пишу за Испанию, Францию, Голландию, может у немцев все строже. Но вот те клиенты с которыми я работаю из этих стран как-то так относятся к работе.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 10:12

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:slonomag я вибачаюсь, а в компанії про зелену і синю вітки нічого не чули?

В Европе как-то этим не особо паряться. Думаю знают, но всем как-то пофиг, подумаешь письма не будут работать пол дня, тоже мне проблема - потом дойдут ) Такого плана подход.
П.С. Я пишу за Испанию, Францию, Голландию, может у немцев все строже. Но вот те клиенты с которыми я работаю из этих стран как-то так относятся к работе.

бангладешці покажуть як потрібно працювати по-справжньому за миску риса
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 11:21

  BeneFuckTor написав:А дзвонити працівнику в 2 ночі, бо в нас тут щось не працює за просто так, ну хз, краще виспатись.

В одній пристойній компанії в США, «продуктом» якої користуються і в Україні, завжди призначається один співробітник в якості «чергового». Він повинен відповідати на дзвінки клієнтів в суботу, неділю - і взагалі де б він не був.
Клієнт купив «продукт» за великі гроші - клієнт має бути задоволеним.
За таку роботу нашому українському ІТ-нику йшла доплата.
akurt
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