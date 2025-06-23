Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 чер, 2025 12:37
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
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