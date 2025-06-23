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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2859286028612862
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 12:37

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:30



Раніше Україна розглядала громадян України, які мають інші громадянства, виключно як громадян України. При цьому множинне громадянство було заборонено, але по факту воно було у сотень тисяч і штрафів не було визначено за це порушення. Єдине, наскільки пам'ятаю, це заборона займати державні посади (розкажіть це міністрам часів Януковича та і багатьом іншим держимордам).

А тепер буде так само ставитися до таких громадян виключно як до громадян України, але визнає, що вони можуть мати інші громадянства. І ось той факт визнання, як пишуть в статті, ще може теоретично і додати проблем при розрахунку податків.

Тобто роблю висновок, що для людини немає жодного сенсу у "визнанні" її іншого громадянства державою Україна, якщо все рівно держава буде ставитися до такої людини лише як до громадянина України у своїх взаємодіях з нею. А цей закон потрібен більше для самої держави, бо інакше юридично вона б мусіла відмовлятися від таких громадян
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:24

  flyman написав:
  Water написав:
  akurt написав:Війна продовжується безкінечно і ось вже хлопчику виповнюється 18 років.
Зараз прибув на відпочинок з холодної Норвегії в сонячну та теплу Анталію.
Не один: з гарною та слухняною 16-ти річною дівчиною…

Спитав знайомого турка, він деякий час працював в якомусь отелі саме в Анталії. Дослівно: діти до 18 років у Туреччині(незалежно від країни походження) вважаються неповнолітніми, згідно законодавства він точно не скаже як і шо, але у адміністраторів є відповідна інструкція- у разі спроби когось заселитись в отель з неповнолітньою дитиною(і це не батьки), адміністратор зобов`язаний викликати поліцію і особисто він це точно зробить.
слухняною 16-ти річною дівчиною…

Це як? Поясніть.

коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу.

Все известнейшие в истории личности, включая замороженного на Валдае ВладимВладимирыча Ху....ла страдали страстью целовать кого то с запахом молока в пупок.
Может наш незабвенный писатель(песдун-фантаст) с берегов Бретани тоже оставит свой след в педоистории и не только как Жюль Булычёв?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:52

  барабашов написав:Может наш незабвенный писатель(песдун-фантаст) с берегов Бретани тоже оставит свой след в педоистории и не только как Жюль Булычёв?

Ну що там, «песдун» з-під паркану синагоги в Дніпрі, класно я тобі пейси обрізав, нервуєшся.
Це класно.
akurt
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  #<1 ... 2859286028612862
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