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Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
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Додано: Пон 23 чер, 2025 12:37
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
Додано: Пон 23 чер, 2025 13:30
Раніше Україна розглядала громадян України, які мають інші громадянства, виключно як громадян України. При цьому множинне громадянство було заборонено, але по факту воно було у сотень тисяч і штрафів не було визначено за це порушення. Єдине, наскільки пам'ятаю, це заборона займати державні посади (розкажіть це міністрам часів Януковича та і багатьом іншим держимордам).
А тепер буде так само ставитися до таких громадян виключно як до громадян України, але визнає, що вони можуть мати інші громадянства. І ось той факт визнання, як пишуть в статті, ще може теоретично і додати проблем при розрахунку податків.
Тобто роблю висновок, що для людини немає жодного сенсу у "визнанні" її іншого громадянства державою Україна, якщо все рівно держава буде ставитися до такої людини лише як до громадянина України у своїх взаємодіях з нею. А цей закон потрібен більше для самої держави, бо інакше юридично вона б мусіла відмовлятися від таких громадян
Додано: Пон 23 чер, 2025 15:45
Ірина_ закон не для Українців які мають мадярський паспорт, я для Бангладешців чи Зімбабвійців, які чомусь захочуть отримати український паспорт
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