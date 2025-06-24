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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 чер, 2025 12:37
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Ірина_
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Додано: Пон 23 чер, 2025 13:30
Раніше Україна розглядала громадян України, які мають інші громадянства, виключно як громадян України
. При цьому множинне громадянство було заборонено, але по факту воно було у сотень тисяч і штрафів не було визначено за це порушення. Єдине, наскільки пам'ятаю, це заборона займати державні посади (розкажіть це міністрам часів Януковича та і багатьом іншим держимордам).
А тепер буде так само ставитися до таких громадян виключно як до громадян України, але визнає, що вони можуть мати інші громадянства. І ось той факт визнання, як пишуть в статті, ще може теоретично і додати проблем при розрахунку податків.
Тобто роблю висновок, що для людини немає жодного сенсу у "визнанні" її іншого громадянства державою Україна, якщо все рівно держава буде ставитися до такої людини лише як до громадянина України у своїх взаємодіях з нею. А цей закон потрібен більше для самої держави, бо інакше юридично вона б мусіла відмовлятися від таких громадян
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The_Rebel
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Додано: Пон 23 чер, 2025 15:45
Ірина_ закон не для Українців які мають мадярський паспорт, я для Бангладешців чи Зімбабвійців, які чомусь захочуть отримати український паспорт
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:09
Бетон написав:
Из ваших диалогов, мне стало ясно, почему США единственная сверхдержава в мире
Про Вторую Мировую, вроде, разговор не шел?
А так-то 996 в Китае давно придумали, но им это не особо помогло...
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Додано: Вів 24 чер, 2025 00:17
В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
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Бетон
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Додано: Вів 24 чер, 2025 05:47
Бетон написав:
В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб?
В США ремонты - 19 век.
Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей.
В США - скорость работы и низкие требования к качеству.
И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса.
Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам.
Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного.
А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания...
Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям.
Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн.
Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор.
Люди очень обеспеченные.
Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде.
Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе.
Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ.
Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что.
При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает.
А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой.
И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады.
Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры.
Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
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rjkz
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Додано: Вів 24 чер, 2025 08:26
rjkz написав: Бетон написав:
В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб?
В США ремонты - 19 век.
Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей.
В США - скорость работы и низкие требования к качеству.
И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса.
Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам.
Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного.
А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания...
Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям.
Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн.
Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор.
Люди очень обеспеченные.
Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде.
Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе.
Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ.
Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что.
При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает.
А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой.
И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады.
Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры.
Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
Вы пишете о системе в целом.
Но Америка это феномен индивидуальности.
Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США.
Лучшая в мире краска - США.
Запрос в обществе США есть на эти безумные требования украинских ремонтов, где в культ возведён перфекционизм? Люди год ждут плиточника, который подгоняет куски плитки вместо кнопки инсталляции. Зачем??
Это правильно, что украинцы всю жизнь строят хоромы на всю котлету?
Зачем?
Мало того, строят и живут в лачуге рядом, а в хату ходят в тапочках любоваться.
А жить когда?
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Бетон
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:09
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб?
В США ремонты - 19 век.
Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей.
В США - скорость работы и низкие требования к качеству.
И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса.
Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам.
Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного.
А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания...
Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям.
Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн.
Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор.
Люди очень обеспеченные.
Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде.
Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе.
Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ.
Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что.
При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает.
А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой.
И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады.
Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры.
Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
Вы пишете о системе в целом.
Но Америка это феномен индивидуальности.
Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США.
Лучшая в мире краска - США.
Запрос в обществе США есть на эти безумные требования украинских ремонтов, где в культ возведён перфекционизм? Люди год ждут плиточника, который подгоняет куски плитки вместо кнопки инсталляции. Зачем??
Это правильно, что украинцы всю жизнь строят хоромы на всю котлету?
Зачем?
Мало того, строят и живут в лачуге рядом, а в хату ходят в тапочках любоваться.
А жить когда?
Видно що ти не українець. Не можеш зрозуміти, змирись.
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flyman
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