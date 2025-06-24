Додано: Вів 24 чер, 2025 05:47

Бетон написав: В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США

Это что? Стеб?В США ремонты - 19 век.Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей.В США - скорость работы и низкие требования к качеству.И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса.Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам.Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного.А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания...Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям.Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн.Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор.Люди очень обеспеченные.Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде.Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе.Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ.Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что.При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает.А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой.И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады.Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры.Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.