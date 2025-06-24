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Раніше Україна розглядала громадян України, які мають інші громадянства, виключно як громадян України. При цьому множинне громадянство було заборонено, але по факту воно було у сотень тисяч і штрафів не було визначено за це порушення. Єдине, наскільки пам'ятаю, це заборона займати державні посади (розкажіть це міністрам часів Януковича та і багатьом іншим держимордам).
А тепер буде так само ставитися до таких громадян виключно як до громадян України, але визнає, що вони можуть мати інші громадянства. І ось той факт визнання, як пишуть в статті, ще може теоретично і додати проблем при розрахунку податків.
Тобто роблю висновок, що для людини немає жодного сенсу у "визнанні" її іншого громадянства державою Україна, якщо все рівно держава буде ставитися до такої людини лише як до громадянина України у своїх взаємодіях з нею. А цей закон потрібен більше для самої держави, бо інакше юридично вона б мусіла відмовлятися від таких громадян
Бетон написав:В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб? В США ремонты - 19 век. Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей. В США - скорость работы и низкие требования к качеству. И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса. Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам. Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного. А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания... Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям. Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн. Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор. Люди очень обеспеченные. Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде. Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе. Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ. Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что. При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает. А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой. И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады. Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры. Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
Бетон написав:В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб? В США ремонты - 19 век. Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей. В США - скорость работы и низкие требования к качеству. И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса. Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам. Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного. А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания... Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям. Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн. Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор. Люди очень обеспеченные. Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде. Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе. Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ. Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что. При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает. А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой. И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады. Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры. Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
Вы пишете о системе в целом. Но Америка это феномен индивидуальности.
Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США.
Лучшая в мире краска - США.
Запрос в обществе США есть на эти безумные требования украинских ремонтов, где в культ возведён перфекционизм? Люди год ждут плиточника, который подгоняет куски плитки вместо кнопки инсталляции. Зачем?? Это правильно, что украинцы всю жизнь строят хоромы на всю котлету? Зачем? Мало того, строят и живут в лачуге рядом, а в хату ходят в тапочках любоваться. А жить когда?
Бетон написав:В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб? В США ремонты - 19 век. Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей. В США - скорость работы и низкие требования к качеству. И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса. Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам. Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного. А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания... Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям. Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн. Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор. Люди очень обеспеченные. Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде. Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе. Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ. Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что. При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает. А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой. И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады. Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры. Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
Вы пишете о системе в целом. Но Америка это феномен индивидуальности.
Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США.
Лучшая в мире краска - США.
Запрос в обществе США есть на эти безумные требования украинских ремонтов, где в культ возведён перфекционизм? Люди год ждут плиточника, который подгоняет куски плитки вместо кнопки инсталляции. Зачем?? Это правильно, что украинцы всю жизнь строят хоромы на всю котлету? Зачем? Мало того, строят и живут в лачуге рядом, а в хату ходят в тапочках любоваться. А жить когда?
Видно що ти не українець. Не можеш зрозуміти, змирись.
Бетон написав:Вы пишете о системе в целом. Но Америка это феномен индивидуальности. Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США. Лучшая в мире краска - США.
Треба правильно відноситися до пана rjkz - людина живе ізольовано від зовнішнього світу - в специфічному мегаполісі за графіком "квартира-робота-квартира-робота", практично ніде не буває, нікуди ніде не їздить, практично нічого не бачить. Ось свіжі фото від дітей приятелів. Схід США. Майже сусіди rjkz. Будинок за власним проєктом - термін будівництва - 1 рік. Самі НЕ стояли ні з кельмою, ні з мішками цементу - все місцеві майстри робили. Там і плавальний басейн є...
Бетон написав:Вы пишете о системе в целом. Но Америка это феномен индивидуальности. Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США. Лучшая в мире краска - США.
Треба правильно відноситися до пана rjkz - людина живе ізольовано від зовнішнього світу - в специфічному мегаполісі за графіком "квартира-робота-квартира-робота", практично ніде не буває, нікуди ніде не їздить, практично нічого не бачить. Ось свіжі фото від дітей приятелів. Схід США. Майже сусіди rjkz. Будинок за власним проєктом - термін будівництва - 1 рік. Самі НЕ стояли ні з кельмою, ні з мішками цементу - все місцеві майстри робили. Там і плавальний басейн є...
Це філіпіснькі ІТники? Тоді знайомтесь, Розаліна. Рік пошуків роботи, і нарешті. Не $500К. Рада що хоч щось. 1500 резюме. В лотерею виграти більше шансів.