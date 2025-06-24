А що Вас так здивувало?
Я знаю одного учасника форуму, який не зміг знайти роботу ні в Албанії, ні в Німеччині, ні в Польші - а в Україні - після років пошуку - знайшов. Правда, тимчасову, за копійки, але хоч щось.
Зверніть увагу: пані на екрані вже в США.
А це надважливе питання.
Як сказав мені ще років 5 тому один наш українець:
«В США питання номер один - це статус людини».
Не колір паспорта або колір очей, не віза, а статус:
- законність перебування;
- дозвіл на роботу.
Судячи з того, що вона вільно ходить по вулицях та показує учасникам форуму жебрацькі будинки серед смітників та бомжів, «зліплені з гімна та палок» (думаю, ціною не менше 1 200 000$), то статус у панянки правильний.
P.S. Як всім відомо, сам пан Флайман НІКОЛИ не дивиться виставлені ним «відосики» - а в цьому випадку варто йому подивитися сюжети, починаючи з 12-оі хвилини.