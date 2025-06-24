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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2860286128622863
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:07

А що Вас так здивувало?
Я знаю одного учасника форуму, який не зміг знайти роботу ні в Албанії, ні в Німеччині, ні в Польші - а в Україні - після років пошуку - знайшов. Правда, тимчасову, за копійки, але хоч щось.

Зверніть увагу: пані на екрані вже в США.
А це надважливе питання.
Як сказав мені ще років 5 тому один наш українець:
«В США питання номер один - це статус людини».
Не колір паспорта або колір очей, не віза, а статус:
- законність перебування;
- дозвіл на роботу.

Судячи з того, що вона вільно ходить по вулицях та показує учасникам форуму жебрацькі будинки серед смітників та бомжів, «зліплені з гімна та палок» (думаю, ціною не менше 1 200 000$), то статус у панянки правильний.

P.S. Як всім відомо, сам пан Флайман НІКОЛИ не дивиться виставлені ним «відосики» - а в цьому випадку варто йому подивитися сюжети, починаючи з 12-оі хвилини.
akurt
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  #<1 ... 2860286128622863
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