Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
В ремонтах тоже самое, США впереди планеты всей. Инновации, технологии, скорость работы, всё в США
Это что? Стеб?
В США ремонты - 19 век.
Инновации и технологии - Германия впереди планеты всей.
В США - скорость работы и низкие требования к качеству.
И это от самого эконом сегмента до как минимум американского бизнес класса.
Может быть в каком-то супер-пупер премиум есть какие-то требования к мелочам.
Я не сильно много видел бизнес-класса, но не видел безукоризненного.
А уж в доме за миллион и внешне красивой картинке, столько косяков на которые хозяин абсолютно не обращал внимания...
Когда-то были в гостях и поехали с хозяевами в гости к их друзьям.
Да, дом стоит миллиона 3-4. Большой бассейн и это не модульный бассейн.
Но вся стоимость дома - локация, ну-да, бассейн, размер праперти (то есть участка) и довольно большой как для того городка дом. Остальное - на ветке про обвал сказали-бы что под перфоратор.
Люди очень обеспеченные.
Их дочь закончила университет и нашла свою первую работу во Флориде.
Купили ей квартиру за 500 куе и сделали там ремонт за 400 куе.
Если-бы они дом купили - я еще что-то смог-бы нафантазировать, но квартиру для пока одинокой молодой женщины/девушки и что там на 400 куе можно наваять -ХЗ.
Это разве что там цельные мраморные слябы, эксклюзивная мЁбель и еще хз что.
При этом, воображение вполне себе нормально рисует скрипучие двери (не знаю почему, но это просто национальная идея какая-то, что межкомнатные двери обязательно скрипят), подтеки краски и что-то где-то затирает.
А еще тут не сильно парятся с приклейкой плитки - на ляпухи. Пустоты под плиткой - обычное дело. Так как нормальное выравнивание - фанерой, потом метраллическая сетка и слегка промазанная клеем керамическая плитка. Эта плитка начинает довольно быстро шевелиться и затирка (граут тут называется) вываливается из швов. Единицы квартир я видел без проблем с плиткой.
И как правило, это были квартиры, где ремонты делали украинские бригады.
Хуже всех мексы, потом все остальные и лучше всех - украинцы. Причем ньюкамеры.
Потом они понимают, что качество не на первом месте по требованиям, а в приоритете - скорость и начинают работать как все.
Вы пишете о системе в целом.
Но Америка это феномен индивидуальности.
Отдельные мастера, снимающие ролики своей работы, потрясают. Всё, что придумано, скажем, в мебели - модульного, нового в подходах к монтажу - США. Инновации инструментов - США.
Лучшая в мире краска - США.
Запрос в обществе США есть на эти безумные требования украинских ремонтов, где в культ возведён перфекционизм? Люди год ждут плиточника, который подгоняет куски плитки вместо кнопки инсталляции. Зачем??
Это правильно, что украинцы всю жизнь строят хоромы на всю котлету?
Зачем?
Мало того, строят и живут в лачуге рядом, а в хату ходят в тапочках любоваться.
А жить когда?
ММмм, давайте так, в США есть спрос на практически все.
Вопрос доли этого спроса на рынке.
Если Вы найдете свою клиентуру и она будет потом подбрасывать новые заказы, которых будет достаточно для развития бизнеса - не вопрос.
Но реальность такова, что "подавляющее" (ТМ) большинство американцев просто не поймут за какой такой перфекционизм надо переплачивать.
Ждать подрезки одной плитки полгода?
Если они живут в этом - не вопрос.
Если они не могут пользоваться объектом - однозначно нет и они найдут другого кто это сделает.
У моих знакомых есть их знакомая в штате НДж.
В том самом зажиточном Берген каунти, о котором я преимущественно и пишу, когда пишу о НДЖ. Я с ней разговаривал примерно в первый год своего пребывания.
Она - преподаватель в местном каледже, ее муж имел бизнес по паркетным полам.
Чтобы было сразу понятно, тут практически в 100% жилых помещениях используется либо ковролин (карпет) либо массивный паркет. Доля ламината,LVP, двух- трех- слойной паркетной доски ничтожно мала.
Вот паркет - да, и отношение к нему как явлению. Его качество - не вопрос обсуждения. Если он есть, то его в случае необходимости могут шлифануть и вскрыть заново. Даже то, что фактически является дровами. То есть, что надо снять и выбросить. К примеру, в доме за миллион+ сына моей знакомой, именно такой паркет. Там сделали ремонт, но паркет только - то что я сказал выше.
Он скрипит, в нескольких местах "ходит", но на это никто не обращает внимания.
Да, вернемся к мужу знакомой. Я так понял, он занимался полами на высоком уровне в стране откуда приехал много лет назад (не спрашивал откуда, не суть. Это бссср), некоторое время работал на разных работах, как все иммигранты, потом хендименил, а потом подвернулось по хендименству несколько домов, где люди хотели поменять паркетные полы (ну бывают такие, которые совсем никак, где часть пола просто физически разрушена). И вот он из раши (там есть, скажем так, несколько "паркетных" географических кластеров, где делают очень много относительно неплохого паркета) привез паркет на эти объекты. Сделал.
По местным меркам это было просто космическое качество.
И начало рабоать "сарафанное радио". Ему пошли объекты, он уже сам не справлялся, начал нанимать и обучать людей. Дело пошло. Он заказал 20 тысяч метров паркета из раши, снял помешение для хранения. Но тут энтузязизм рынка пропал . И он начал давать рекламу. А по рекламе с такой ТРУДОЕМКОСТЬЮ (то есть количество времени на единицу работы), которой требует европейская технология, оно не пошло совсем. Потому что это в разы дольше и поэтому в разы дороже. Одно дело, когда он для своего имиджа, за фиксированную цену сделал суперкачество своими руками и совсем другое дело, когда он вынужден платить 50+ долларов в час паркетчикам. И вся технология разбивается об экономику.
В результате, шли годы, он распустил людей, сам стал старым. Иногда сам где-то делал небольшие комнаты, лестницы и тп. Отказался от склада, перевез оставшийся паркет к себе в гараж и он там еще был на момент разговора.
Краска? Ну да, тут производится Бенджамин Мур ( мне она, кстати, не очень. В моей нынешней квартире покрашены стены именно ей) и Behr (намного лучше Мура, ей красились стены в моей предыдущей квартире), но это надо видеть как красят этми суперкрасками. Да у нас Снежкой конфету сделают, а тут конфетой г.но делают.
Инструменты? Это да, разные, некоторые из которых я за свою более чем 25 летнюю жизнь в строительстве и не видел. Это чисто американские. Они призваны максимально повысить производительность труда (то есть снизить трудоемкость, иными словами, чтобы люди делали свою работу быстрее. То есть время-деньги).
Все идеи о европейском качестве в США разбиваются о принципиально иной подход к ценообразованию. Тут нет цены метра. Никто не высчитывает точно объем работ.
Пришел контрактор, глянул. "Ага, тут работы 2 человека на 5 дней. Материала примерно на 5 тысяч. Понятно. Это будет стоить (условно) 17 тысяч".
И вот в этом будет примерно на тысячу накладных расходов, и, скажем, его, контрактора, заработок будет 6 тысяч. А если что-то пойдет не так, то каждый день работы рабочих будет из этих 6 тысяч откусывать по 1 куе. И в случае увеличения сроков вдвое, он ничего не заработает, а если больше, то уйдет в минус.
Поэтому все и делается как получается, абы в срок.
И если начали работать, а уперлись в непредвиденные трудности, то сразу останавливается и если клиент не готов платить больше, то просто "Ну, мы не можем это сделать. Извините." Могут. Но никто не хочет терять деньги.
Это я не говорю про больщие и специализированные компании, которые на рынке много десятилетий и завоевывали свой рынок многолетней работой. Они могут пойти и на потери в несколько даже сотен куе, но не портить себе реноме.
Для небольших компаний, которые создают свежие иммигранты, это непозволительная роскошь. Поэтому принцип - брать дешевую рабочую силу (даже нелегалы без разрешения на работу), брать простые работы, где малая вероятность проблем, выбирать непритязательных заказчиков (это почти весь рынок США, может исключая бывших "наших" в каком-то проценте и суперпремиум сегмента типа Мар-О-Лага).