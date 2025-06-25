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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2861286228632864
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Ого, цікаве знайшов як воно в провідній країні - США робиться :mrgreen:
https://dou.ua/forums/topic/53995/
Програмісти з Amazon розповідають, що за останній рік їхня робота суттєво змінилася — і не в кращий бік. Менеджери стали вимагати більше за менший час, дедлайни скорочуються, продуктивність має зростати, а використання ШІ стало вже не побажанням, а вимогою.

«Раніше на розробку нової функції йшло кілька тижнів. Тепер — максимум кілька днів», — ділиться один із інженерів.

За його словами, дедалі частіше команди просто приймають код, згенерований ШІ, майже без обговорення — часу на ретельне опрацювання вже не передбачено.

Нове ставлення до роботи з кодом наче викреслює саму можливість подумати, заглибитись у завдання.

«Колись у тебе було достатньо часу, бо ти працював над складним проєктом — місяць, два, і ніхто не міг до кінця відслідкувати процес. Тепер усе під контролем, і все має бути зроблено якомога швидше», — каже Лоуренс Кац, економіст з Гарварду.

Багато хто проводить паралелі з індустріальною революцією, коли ручну працю перетворили на потокову. Схожа ситуація сьогодні з програмуванням, стверджує історик праці Джейсон Резнікоф:

«Раніше — обмірковування й інтелектуальні виклики, тепер — короткі модульні задачі, які треба виконати якнайшвидше».
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 23:01

Дякую за розгорнуту інформацію.
Все цікаво і все обʼєктивно.
Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся.
Що я вам скажу:
- шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»!
- реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися.
- жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00.
- субота та неділя вихідний день завжди.
- часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень.
- різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла.
- Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.

Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні.
Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи.
akurt
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