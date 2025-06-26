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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2861286228632864
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 23:01

Дякую за розгорнуту інформацію.
Все цікаво і все обʼєктивно.
Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся.
Що я вам скажу:
- шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»!
- реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися.
- жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00.
- субота та неділя вихідний день завжди.
- часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень.
- різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла.
- Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.

Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні.
Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 06:04

https://youtu.be/zqY8S45iMuQ?si=s_tvhh9-wP5ZKzNw
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 08:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.
А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 11:20

  Бетон написав:Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.
А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа


Выехать в один конец? За тридцатку вроде и марш "Прощание Славянки" включают
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 11:48

Я рассматриваю только законнные способы. Ну как законнные. Это у системы называется закон типа
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:18

  akurt написав:Дякую за розгорнуту інформацію.
Все цікаво і все обʼєктивно.
Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся.
Що я вам скажу:
- шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»!
- реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися.
- жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00.
- субота та неділя вихідний день завжди.
- часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень.
- різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла.
- Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.

Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні.
Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи.

і головне, $500K в рік зі старту колишньому студенту, як з куща (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 13:40

Так прикольно: любителю 13-ти річних дівчаток з Філіппін сняться чужі гроші - і сняться щодня.
Мабуть, вже час подарувати йому магічне фото.
Роздрукує та три рази на день буде прикладати до голови.
На фото магічні цифри та магічні букви:
«$500K»
Фото надіслав в приватному повідомленні.
Важливо: роздрукувати на форматі А1.
Дорого, але магія - штука точна і вимагає певних витрат.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:25

Відео, яке акурт не дивився

$175 оренда будинку на Філіпінах недалеко від моря, а не для себе в Анталії
flyman
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