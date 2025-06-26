Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.
З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.
З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 26 чер, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.
Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.
Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.
Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.
Схоже пора пакувати валізи...
Додано: Чет 26 чер, 2025 21:19
Може і до кращого, якщо малий з 4го разу основи програмування не складе. Піде знову на перший курс поступати.
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