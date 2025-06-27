Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.
З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.
З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 26 чер, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.
Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.
Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.
Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.
Схоже пора пакувати валізи...
Додано: Чет 26 чер, 2025 21:19
Може і до кращого, якщо малий з 4го разу основи програмування не складе. Піде знову на перший курс поступати.
Пи. Си.
Тут справа не тільки в БЗВП. Дехто встигає проскочить перший курс до 18 років.
В малого однокласник так встиг. ДР 5 липня.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Та і раніше в нас чимало студентів їхали на першому курсі поки 17 років, але затверджували індивідуальний графік і вчилися дистанційно, практику проходили в Європі... А от саме БЗВП, на якій полігон дистанційно пройти неможливо і став каталізатором остаточного розриву з Україною.
тоді точно треба кардинально міняти сферу, якщо університетське програмування не здається однією лівою після безсонної ночі в клубі, то знайти роботу в ІТ буде неможливо.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:24
Ой, панове, оце "дистанційне навчання"... хі-хі та ха-ха...
"Індивідуальний графік"... хі-хі та ха-ха...
Ретроспективно: Берлін, один з берлінських університетів, Авіаційний факультет, студент, спеціальність (приблизна назва) "Конструювання літальних апаратів", Covid-19, переведення студентів на "дистанційне навчання" (хі-хі)...
Студент - син нашої українки - дивиться на цю порнографію під назвою "Дистанційне навчання", приходить до висновку, що навчити конструювати літаки дистанційно - то просто "цирк на дроті" та приходить до висновку що то дійсно порнографія. Бере "Академічну відпустку".
Влаштовується на роботу - стипендії ж немає, за квартиру платити 800 євро треба...
Через 2 роки відновлюється в університеті, але зі зміною спеціальності (переосмислив свій вибір).
Денна форма навчання - ніякого "дистанційного".
В цьому році закінчує, планує йти в магістратуру того ж університету.
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