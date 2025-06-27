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#<1 ... 2862286328642865 Додано: Чет 26 чер, 2025 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: А яка проблема пройти БЗВП, якщо залишаєшся студентом? А яка проблема пройти БЗВП, якщо залишаєшся студентом?

Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.

З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною. Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 26 чер, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5486 З нами з: 29.07.22 Подякував: 872 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 20:23 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: А яка проблема пройти БЗВП, якщо залишаєшся студентом? А яка проблема пройти БЗВП, якщо залишаєшся студентом?

Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують Ну то чого студенти бояться, я це не розумію Ну то чого студенти бояться, я це не розумію Faceless

Модератор Повідомлень: 36358 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8228 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 20:27 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ну то чого студенти бояться, я це не розумію Ну то чого студенти бояться, я це не розумію

Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.

Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.

Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.

Бетон написав: А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа

Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.



Схоже пора пакувати валізи... Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.Схоже пора пакувати валізи... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5486 З нами з: 29.07.22 Подякував: 872 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 21:19 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Ну то чого студенти бояться, я це не розумію Ну то чого студенти бояться, я це не розумію

Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.

Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.

Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.

Бетон написав: А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа

Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.



Схоже пора пакувати валізи... Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.Схоже пора пакувати валізи...

Може і до кращого, якщо малий з 4го разу основи програмування не складе. Піде знову на перший курс поступати.

Пи. Си.

Тут справа не тільки в БЗВП. Дехто встигає проскочить перший курс до 18 років.

В малого однокласник так встиг. ДР 5 липня. Може і до кращого, якщо малий з 4го разу основи програмування не складе. Піде знову на перший курс поступати.Пи. Си.Тут справа не тільки в БЗВП. Дехто встигає проскочить перший курс до 18 років.В малого однокласник так встиг. ДР 5 липня. Bolt Повідомлень: 3492 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Тут справа не тільки в БЗВП. Тут справа не тільки в БЗВП.

Та і раніше в нас чимало студентів їхали на першому курсі поки 17 років, але затверджували індивідуальний графік і вчилися дистанційно, практику проходили в Європі... А от саме БЗВП, на якій полігон дистанційно пройти неможливо і став каталізатором остаточного розриву з Україною.



Bolt написав: малий з 4го разу основи програмування не склад малий з 4го разу основи програмування не склад

тоді точно треба кардинально міняти сферу, якщо університетське програмування не здається однією лівою після безсонної ночі в клубі, то знайти роботу в ІТ буде неможливо. Та і раніше в нас чимало студентів їхали на першому курсі поки 17 років, але затверджували індивідуальний графік і вчилися дистанційно, практику проходили в Європі... А от саме БЗВП, на якій полігон дистанційно пройти неможливо і став каталізатором остаточного розриву з Україною.тоді точно треба кардинально міняти сферу, якщо університетське програмування не здається однією лівою після безсонної ночі в клубі, то знайти роботу в ІТ буде неможливо. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5486 З нами з: 29.07.22 Подякував: 872 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:24 Дюрі-бачі написав: Та і раніше в нас чимало студентів їхали на першому курсі поки 17 років, але затверджували індивідуальний графік і вчилися дистанційно, практику проходили в Європі... Та і раніше в нас чимало студентів їхали на першому курсі поки 17 років, але затверджували, практику проходили в Європі...



Ой, панове, оце "дистанційне навчання"... хі-хі та ха-ха...

"Індивідуальний графік"... хі-хі та ха-ха...



Ретроспективно: Берлін, один з берлінських університетів, Авіаційний факультет, студент, спеціальність (приблизна назва) "Конструювання літальних апаратів", Covid-19, переведення студентів на "дистанційне навчання" (хі-хі)...



Студент - син нашої українки - дивиться на цю порнографію під назвою "Дистанційне навчання", приходить до висновку, що навчити конструювати літаки дистанційно - то просто "цирк на дроті" та приходить до висновку що то дійсно порнографія. Бере "Академічну відпустку".

Влаштовується на роботу - стипендії ж немає, за квартиру платити 800 євро треба...



Через 2 роки відновлюється в університеті, але зі зміною спеціальності (переосмислив свій вибір).

Денна форма навчання - ніякого "дистанційного".

В цьому році закінчує, планує йти в магістратуру того ж університету. Ой, панове, оце "дистанційне навчання"... хі-хі та ха-ха..."Індивідуальний графік"... хі-хі та ха-ха...Ретроспективно: Берлін, один з берлінських університетів, Авіаційний факультет, студент, спеціальність (приблизна назва) "Конструювання літальних апаратів",, переведення студентів на "дистанційне навчання" (хі-хі)...Студент - син нашої українки - дивиться на цю порнографію під назвою "Дистанційне навчання", приходить до висновку, що навчити конструювати літаки дистанційно - то просто "цирк на дроті" та приходить до висновку що то дійсно порнографія. Бере "Академічну відпустку".Влаштовується на роботу - стипендії ж немає, за квартиру платити 800 євро треба...Через 2 роки відновлюється в університеті, але зі зміною спеціальності (переосмислив свій вибір).Денна форма навчання -"дистанційного".В цьому році закінчує, планує йти в магістратуру того ж університету. akurt

Повідомлень: 11027 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3983 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:49 akurt написав: Ой, панове, оце "дистанційне навчання"... хі-хі та ха-ха...

"Індивідуальний графік"... хі-хі та ха-ха...



Ретроспективно: Берлін, один з берлінських університетів, Авіаційний факультет, студент, спеціальність (приблизна назва) "Конструювання літальних апаратів", Covid-19, переведення студентів на "дистанційне навчання" (хі-хі)...



Студент - син нашої українки - дивиться на цю порнографію під назвою "Дистанційне навчання", приходить до висновку, що навчити конструювати літаки дистанційно - то просто "цирк на дроті" та приходить до висновку що то дійсно порнографія. Бере "Академічну відпустку".

Влаштовується на роботу - стипендії ж немає, за квартиру платити 800 євро треба...



Через 2 роки відновлюється в університеті, але зі зміною спеціальності (переосмислив свій вибір).

Денна форма навчання - ніякого "дистанційного".

В цьому році закінчує, планує йти в магістратуру того ж університету. Ой, панове, оце "дистанційне навчання"... хі-хі та ха-ха..."Індивідуальний графік"... хі-хі та ха-ха...Ретроспективно: Берлін, один з берлінських університетів, Авіаційний факультет, студент, спеціальність (приблизна назва) "Конструювання літальних апаратів",, переведення студентів на "дистанційне навчання" (хі-хі)...Студент - син нашої українки - дивиться на цю порнографію під назвою "Дистанційне навчання", приходить до висновку, що навчити конструювати літаки дистанційно - то просто "цирк на дроті" та приходить до висновку що то дійсно порнографія. Бере "Академічну відпустку".Влаштовується на роботу - стипендії ж немає, за квартиру платити 800 євро треба...Через 2 роки відновлюється в університеті, але зі зміною спеціальності (переосмислив свій вибір).Денна форма навчання -"дистанційного".В цьому році закінчує, планує йти в магістратуру того ж університету.

А що вони там роблять такого "не дистанційного"? Модельки літаків лобзиком випилюють? А що вони там роблять такого "не дистанційного"? Модельки літаків лобзиком випилюють? Gastarbaiter Повідомлень: 3716 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:14 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: А що вони там роблять такого "не дистанційного"? Модельки літаків лобзиком випилюють? А що вони там роблять такого "не дистанційного"? Модельки літаків лобзиком випилюють?

Дистанційно навіть програмуванню / математиці важче вчися, особливо в частині практики, коли викладач не бачить де робиш помилки.

Не знаю як, але із власного досвіду можу сказати, що десь на ПК запустити програмку це одне, а на реальному дроні, який літає запустити ту ж програму - зовсім інше. Дистанційно навіть програмуванню / математиці важче вчися, особливо в частині практики, коли викладач не бачить де робиш помилки.Не знаю як, але із власного досвіду можу сказати, що десь на ПК запустити програмку це одне, а на реальному дроні, який літає запустити ту ж програму - зовсім інше. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5486 З нами з: 29.07.22 Подякував: 872 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2862286328642865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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