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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:36
akurt написав:
Так прикольно: любителю 13-ти річних дівчаток з Філіппін сняться чужі гроші - і сняться щодня.
Мабуть, вже час подарувати йому магічне фото.
Роздрукує та три рази на день буде прикладати до голови.
На фото магічні цифри та магічні букви:
«$500K»
Фото надіслав в приватному повідомленні.
Важливо: роздрукувати на форматі А1.
Дорого, але магія - штука точна і вимагає певних витрат.
Буває і так: молода філіпінська вдова
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Додано: Нед 29 чер, 2025 14:38
1994: If you don't get good grades you're going to end up living in a van down by the river
2025: If I save up $40,000 hopefully I can buy and fix up a van and live down by the river
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Додано: Нед 29 чер, 2025 15:26
Еміграція, заробітчанство
News from Ukraine
Ость так працюєш ФОПом, піднімаєш та піднімаєш бабло та бабулєти, навіть реально «з жиру» бісишся: утримуєш 6 собак та 12 котів (люблять варену та смажену печінку та новий мішок - за 2000 гривень - корму), утримуєш чоловіка/неробу, який за 30 років виконробом не зміг накрасти будівельних матеріалів так, щоби можна було торгувати краденим тим ще на 30 років наперед, але все колись закінчується.
ФОПа закрито ще рік тому - «податки платять тільки боягузи», два залізних кіоска своє вже відпрацювали фактично, і хочеш почати нове життя.
Подалі від 6-ти собак, 13-и котів та чоловіка-нероби, який єдине, що може робити - то гнати самогон…
Скоро серпень та наша українська пані відбуває в сонячну Італію на самий край знаменитого «чобота».
Там - ферма. Вирощують хазяйви білі гриби.
Вирощувати заважає старенька пані - засновник того виробництва.
Пані вважається «гарною»,
Це за критеріями наших українців.
Хороша це:
- адекватна;
- така, що сама ходить навіть в магазин;
- не капризна;
- дуже любить українську кухню: Борщ, Вареники, Перець фарширований.
Українська ФОП (колишня) буде жити з тією пані.
Ви думали, та професія вже померла?
Ні.
Ви думали, немає кому з центра України привезти на мікроавтобусі прямо туди - на самий кінчик?
Є!
Оплата 900 € на місяць.
Ну а ринок, на якому безперервно - навіть при мінус 20 - йшла торгівля саморізами, гайками, болтами та шайбами - загнувся…
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Додано: Нед 29 чер, 2025 15:48
akurt написав:
Скоро серпень та наша українська пані відбуває в сонячну Італію на самий край знаменитого «чобота».
Там - ферма. Вирощують хазяйви білі гриби.Вирощувати заважає
старенька пані - засновник того виробництва.
Виділене це як?
Пані вважається «гарною»,
Це за критеріями наших українців.
Українська ФОП (колишня) буде жити з тією пані.
Ви думали, та професія вже померла?
Ви думали, немає кому з центра України привезти на мікроавтобусі прямо туди - на самий кінчик?
Є!
Мені завжди було цікаво, чому люди так їдуть? Чому наших не влаштовує цивілізований транспорт?
Оплата 900 € на місяць.
Які умови праці, котракт чи це в чорну? Медична страховка шо? Бо я чув на вирощуванні грибів буває сильна алергія аж до астми на плісняву та спори самих грибів.
А гарна італійська пані схоже ще та пройдоха, відхватить нашару працівницю.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 16:07
Виділене - родичі не хочуть доглядати бабусю.
Активно працюють.
Коли їдеш 38 годин мікроавтобусом - тебе наші зустрічають. Ти ж сам нічого не знаєш куди йти.
Інструктаж : 36 годин - і «вільне плавання».
Теоретично хочуть оформити «Міжнародний захист» - тоді буде медична страховка.
Про контракт не питав.
Один вихідний на тиждень. Окрема кімната на тій грибній фермі. До моря - 2 години на місцевому автобусі.
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akurt
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