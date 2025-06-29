Додано: Нед 29 чер, 2025 15:26

Еміграція, заробітчанство



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Ость так працюєш ФОПом, піднімаєш та піднімаєш бабло та бабулєти, навіть реально «з жиру» бісишся: утримуєш 6 собак та 12 котів (люблять варену та смажену печінку та новий мішок - за 2000 гривень - корму), утримуєш чоловіка/неробу, який за 30 років виконробом не зміг накрасти будівельних матеріалів так, щоби можна було торгувати краденим тим ще на 30 років наперед, але все колись закінчується.



ФОПа закрито ще рік тому - «податки платять тільки боягузи», два залізних кіоска своє вже відпрацювали фактично, і хочеш почати нове життя.

Подалі від 6-ти собак, 13-и котів та чоловіка-нероби, який єдине, що може робити - то гнати самогон…

Скоро серпень та наша українська пані відбуває в сонячну Італію на самий край знаменитого «чобота».

Там - ферма. Вирощують хазяйви білі гриби.



Вирощувати заважає старенька пані - засновник того виробництва.

Пані вважається «гарною»,

Це за критеріями наших українців.

Хороша це:

- адекватна;

- така, що сама ходить навіть в магазин;

- не капризна;

- дуже любить українську кухню: Борщ, Вареники, Перець фарширований.



Українська ФОП (колишня) буде жити з тією пані.

Ви думали, та професія вже померла?

Ні.

Ви думали, немає кому з центра України привезти на мікроавтобусі прямо туди - на самий кінчик?

Є!

Оплата 900 € на місяць.

Ну а ринок, на якому безперервно - навіть при мінус 20 - йшла торгівля саморізами, гайками, болтами та шайбами - загнувся…