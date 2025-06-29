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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:54
Water написав: flyman написав:
не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа
Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.
Скоріше за все тема за півроку закрити борги.
В мене так знайома знайомої в Чехію на завод на сезон.
Інші знайомі знайомих сезон в Польщу позбирати умовні полуниці, але це звикші до тяжкої праці в селі. Але в основні мотивації:
- "поставити на ноги" дітей,
далі
- "зробити ремонт" (як в людей)
потім
- заробити щоб щось мати за що жити "на пенсії".
Але те що "на грибах" в Італії можна заробити "прибиранням" або "доглядом" і в Польщі, так що теж не зрозумілий такий фінт, хіба що "готовий бізнес", тобто тітка нічим не париться, її привезли на місце, там погарувала сезон, і відвезли назад. Мінімум напрягу "думати головом а не ногом" (с).
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25
Water написав: flyman написав:
не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа
Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.
У вас таке викривлене розуміння видів роботи взагалі, що я НЕ дивуюся, що ви клюєте на чергову байку безробітного безсімейного та безхатнього вище.
Я тільки додам - для повноти картини - що та українка тиждень тому повернулася з побачення у військовій частині з єдиним сином - йому 39, він вже був 4 місяці на «передку», вижив і не тільки - привів із собою полоненого росіянина.
В ці дні на «другій лінії» - готується знову на передову - підлікує рану на нозі.
Так що продовжуйте дивуватися і тому, що ферма вирощує білі гриби, а не примітивні шампіньйони.
Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в житті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним (!) - наче це нібито просто на штамповочний станок…
А це не штамповочний станок: то робота з людьми.
При тому, що круто змінює свою спеціальність та професію.
Навчання дійсно не є потрібним.
Там в кінці мабуть треба «?».
Успіхів у важкій справі.
Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:
- яка у вас освіта/професія?
- з якого ви міста.
Бачите - слабО!
Є позитив: свої знання в навчанні як і кому та де варто працювати можна з користю для людства застосувати: чого би й не почати вчити он вище flyman’a.
Там непочатий край.
Прочитав його останній допис вище мого - і не здивувався - кожне слово, кожне припущення та кожна думка - помилка помилка помилка…
Ото так людина і живе: в ейфорії помилок.
Кожен з нас може помилятися, але щоби ось так: помилка+помилка+помилка - роками і на сьогодні вже десятиріччя поспіль - одні помилки в усіх без виключення сферах - це неймовірно.
Одночасно - це реальний факт.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 29 чер, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:43
akurt написав:
У вас стільки життєвих помилок, та таке викривлене розуміння видів роботи взагалі
Особистий життєвий досвід, нічого більшого. Цю жіночку ще можуть піймать та штрафонуть за нелегальну працю, плюс заборона на в`їзд на 5 років.
Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в дитті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним - наче це нібито просто на штамповочний станок…
Ще раз, всі питання у відповідній групі.
Попердній алгоритм дій я написав.
Більше стосовно цієї жіночки вам я нічого писать не буду. У неї є питання- хай реєструється на форумі, поспілкуємось. Нема, то й проблеми нема, нам воно це все до чого?
Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:
- яка у вас освіта/професія?
- з якого ви міста.
Бачите - слабО!
А вчите інших, як їм жити та працювати.
Вчіть он вище flyman’a.
Я вже тричі відповідав. Я нікого не вчу, просто мій особистий життєвий досвід. Пару разів допомагав знайомим з померлими за кордоном родичами, які так поїхали наобум і приїхали...
Пан flyman ніяких питань не задає, чому його вчить?
Вже писав, колись я працював в одному колективі саме з філіпінкою, зарплата якої була від п`ятірки євро. Але пан flyman про щось мріє, це не заборонено.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:49
«Остапа понесло…» вже кайданки приготував…
Наче забрала та пані його місце роботи.
Я тричі задавав вам питання по освіту та професію - просто тому, що ви особисто задавали такі питання мені - і я НЕ приховував.
І жодного разу НЕ було відповіді.
Ото ви такий «вчитель/інструктор».
Цитата: «Пан flyman ніяких питань не задає, чому його вчить?»
Так а якже ви ось цілий вечір вчите особу, яку ніколи в житті не бачили та точно ніколи в житті не побачите - як їй їхати, як їм та працедпвуям працювати, як доглядати поважну стареньку італійку, як їм всім працювати, та що їм всім робити?
Так що вчіть Флаймана цілувати філіппінок.
Цього не було останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/3 сторіччя - але повчити можна…
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:24
akurt написав:
Я тричі задавав вам питання по освіту та професію - просто тому, що ви особисто задавали такі питання мені - і я НЕ приховував.
Покажіть де саме я задавав таке питання, бо ви відповідали не мені.viewtopic.php?uid=41245&f=27&t=214665&start=4490Еміграція, заробітчанствоЕміграція, заробітчанствоКупуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомістьviewtopic.php?p=5586295
Так а якже ви ось цілий вечір вчите особу, яку ніколи в житті не бачили та точно ніколи в житті не побачите - як їй їхати, як їм та працедпвуям працювати, як доглядати поважну стареньку італійку, як їм всім працювати, та що їм всім робити?
Тоді і у мене до вас прохання, ви більше не пишіть охухітельних історій за українку, яка мріє за 900 євро чорного налу без медичної страховки, без контракту. Я ж не пишу шо ця жінка після того, як нормально все офрмить, зможе заробить мінімум у 2 рази більше, плюс не тіліпатись з незрозумілими перевізниками 38 годин в серпні в мікроавтобусі.
За 18-річного мальчіка, який живе з 16-річною дєвочкою теж, будь ласка.
Востаннє редагувалось Water
в Нед 29 чер, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:27
Почитайте назву гілки.
Там є букви малі та великі.
Там цілих 2 (два) слова.
Не складні: перше «Еміграція» (вас ніяк не стосується). Друге «Заробітчанство» (тут неоднозначно).
Я дав чисто інформаційне повідомлення саме за темою гілки.
Я так зрозумів, що доглядати стару пані хотілося саме вам, бо маєте досвід поховання людей за кордоном.
Ну і зачепилися: транспорт не такий, гриби не такі, італійка занадто жива для вашої професії.
Класно.
Якщо ця українка - в силу різних причин - все в житті буває - не поїде - дам знати.
Поїдете.
Скажу приймаючій стороні, що інструктаж не є потрібним. Людина досвідчена.
Про 18-ти річних та 16-ти річних перечитайте дуже корисні дописи на цій гілці від пана Дюрі-бачі.
Там для вас неоране поле повчань, моралізаторства, одягання кайданок та викликів Податкової поліції.
Будете в своїй стихії.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:37
akurt написав:
Я так зрозумів, що доглядати стару пані хотілося саме вам, бо маєте досвід поховання людей за кордоном.
1. Ніколи таким не занімався і не планую.
2. Це мої знайомі прибігли саме до мене з питанням: що робить? Чому до мене? А вони до всіх знайомих бігли з таким питанням, може хтось шось підкаже.
3. За кордоном я нікого не ховав, всі померлі були кремовані у місцевих крематоріях за кордоном. Зразу скажу шо я нікого не кремував, та урни с прахом цих людей у очі не бачив. Прах однієї жіночки був перевезений в Україну та захоронений. За іншим прахом приїхала дочка особисто, та розвіяла прах матері над морем у районі Сан-Ремо, на моє питання чому саме там? Відповіла шо мати хотіла там побувать, але пожиттєво не довелось.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:53
akurt написав:
Не складні: перше «Еміграція» (вас ніяк не стосується). Друге «Заробітчанство» (тут неоднозначно).
Звісно не стосується.
Шоб пан лишній раз не звиздів, пропоную пану парі.
Завтра, або після завтра, не знаю коли вийду на пляж після збору грибів, та догляду за пристарілими італійцями, ноут з цим повідомленням покладу на італійському пляжі, та з чогось, шо знайду на пляжу, бо це не пісок, напишу: akurt. Або спецом знайду пляж з піском, це вже на ваш вибір, але це буде дорожче, звісно з вас попередня оплата в гривнях на мою довірену особу в Україні, буде достатньо 50 тис. гривень.
Як вам, підходить?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:05
Ой, як класно: нарешті є зрозумілим дві речі:
- вакансія доглядача за 90-то річними бабусями з метою - як можна припустити - досвід багатий - наступного поховання - так збудив пана Water, що мабуть вже десяток повідомлень видав «на гора».
Дійсно бува таке: тягне до 90-то річних жінок. Десь я про таке читав.
- звісно, наповнювати Фінансовий форум України російським матом краще такому досвідченому пораднику, куди там іншим…
Зустрічна пропозиція:
Шоб пан лишній раз не (російський мат видалено, не застосовується), пропоную пану парі.
Завтра, або після завтра, не знаю коли вийду на пляж після збору грибів, та догляду за (відредаговано: я не в Італії в ці дні та не не доглядаю за «пристарілими італійцями», ноут з цим повідомленням покладу на французському пляжі, та з чогось, шо знайду на пляжу, бо це не пісок, напишу: Water (з великої букви). Або спецом знайду пляж з піском, це вже на ваш вибір, але це буде дорожче, звісно з вас попередня оплата в гривнях на мою довірену особу в Україні, буде достатньо 50 тис. гривень.
Як вам, підходить?
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 29 чер, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:11
akurt написав:
Коли наступний раз будете шукати «колективних авторів» - там, де їх немає - рекомендую пана Water: продає себе дорого. Вчиться!
Тобто, пан відмовляється від парі? Звісно, я іншого і не очікував, пан звичайний звиздун, російскою звіздун, якщо пану так краще доходить.
Тому пане, стуляємо пельку стосовно ваших історій, бо я, як ви вже зрозуміли, можу копать глибше.
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