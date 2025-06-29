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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:13

Прямо біда…
Завівся.
Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.
Італійку рано ховати: ще жива.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:18

  akurt написав:Проспись трохи.
Завівся.
Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.
Від парі відмовився?

Звісно пан відмовився, бо пан звіздун-сцикло.
Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Пан "Семёныч"-львiвськый в период обучения в ДИИТе(послали его вагоны изучать туда с пiсьмом iз парткома пiдСтрыйського сiла???) не наблюдался ли в одном диспансере на Фучика и не проходил ли принудительное лечение электрошоковой терапией, сульфамидами и галоперидолом в стационаре больницы на станции Игрень?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:57

Пан Сругершкович - під час навчання в синагозі «Золота роза» в Дніпрі - так і не допетрав в чому щастя.
Щастя в клієнтах: дивись як Water збудився, почувши, що десь в Італії є бабуся, яку він міг би помагати «доглянути» та кваліфіковано поховати.
А бідний Сругершкрвич чергує на Донецькому шосе в Дніпрі за значно менші гроші.

А тут на форумі раптом запахло грошима - та ще й якими - 50 000 гривень - від пана Water.
Достатньо Сругершковичу підповзти на цирлаж до нього на одному з пляжів в Італіі.
Погоджуйся!
Оприходує навіть на пісочку.
Скільки там ту могилу тобі копати.
За те будеш з ним лежати на пісочку пляжу.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:16

  akurt написав:А тут на форумі раптом запахло грошима - та ще й якими - 50 000 гривень - від пана Water.
Достатньо Сругершковичу підповзти на цирлаж до нього на одному з пляжів в Італіі.

Нє, пан, ви не з`їдите з теми, ви звичайний звіздун, погодьтесь.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28

Навчи Сругершковича простим речам:
- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;
- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;
- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.

P.S. Ніколи не очікував, що моє просте інформаційне повідомлення - а головне про майбутню зарплатню в 900€ - викликає такий ажіотаж.
Гливкі рученята тягнуться і тягнуться…
Нервуються хлопці. Мат - перемат.
Грошви хочуть…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:33

  akurt написав:Навчи Сругершковича простим речам:
- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;
- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;
- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.

Пан, ви звіздун звичайний, ще й смішний. Для чого ви все це пишете?
Пан, ви хочете далі зі мною сперечатись? Це для вас буде дорого коштувать, дуже. Але ви й однієї гривні не заплатите, бо ви жмот зі жмотів, яких ще пошукать потрібно.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:42

Кожному збоченцю треба давати в писок.
Кожного збоченця треба викрити, щоби люди бачили, яке лайно вештається навкруги.
Все просто. Грошей воно хоче…
Багато грошей…
Згідно із затвердженою на пляжі таксою.
50 000 гривень, на «довірену особу»…
Тьху. Гидота.
Ти ба як збудив його догляд за італійкою на півдні Італії… ще й не відбувся, але таке збудження: і гриби не такі, і страховки немає, і податки наперед не заплатили, і транспорт не такий.
У нього все б було краще… головне: транспорт би був «такий»: має досвід поховання…
Тьху. Гидота.
akurt
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