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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2866286728682869
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:30

  akurt написав:Цього красеня ставимо в ігнорування.

Удачі вам пане в пошуках лишніх вух для ваших охухітельних історій. Як хтось вас вивів на чисту воду, ви й здулись.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 08:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Вот наш Пушкин с кемера(вiн же львiвсько-бургундскiй пiсатель Гарматкiн) и погоаорил с критиками и поклонниками его несломленного эмиграцией с берегов тёплого моря творчества.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 08:30

Що, Ісаак Бабель - погано торбі, все колотишся?
Не треба гаяти часу, менше слів та більше реальних дій: переправ "довіреній особі" того Water 50 000 гривень - саме стільки йому треба для повного щастя - і прийме тебе на пісочку...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 09:12

  akurt написав:Не треба гаяти часу, менше слів та більше реальних дій: переправ "довіреній особі" того Water 50 000 гривень - саме стільки йому треба для повного щастя - і прийме тебе на пісочку...

Ще раз, вже десятий, особисто для механіка, бо не доходить.
Механік сказав шо я ніякого відношення до цієї гілки форума не маю, я запропонував парі, механік тупо з`їхав і почав шось несуразне нести, скидуючи це все на різних форумчан.
Але ні, товаріСЧ механік, з базару ти не з`їдеш, визнай шо ти обісрався і більше не пиши фігні.
Water
 
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