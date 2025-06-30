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#<1 ... 2865286628672868 Додано: Нед 29 чер, 2025 21:13 Прямо біда…

Завівся.

Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.

Італійку рано ховати: ще жива. akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 21:18 akurt написав: Проспись трохи.

Завівся.

Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.

Від парі відмовився? Проспись трохи.Завівся.Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.Від парі відмовився?



Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме. Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме. Water Повідомлень: 3167 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28 - платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;

- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;

- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.



P.S. Ніколи не очікував, що моє просте інформаційне повідомлення - а головне про майбутню зарплатню в 900€ - викликає такий ажіотаж. akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:42 Згідно із затвердженою на пляжі таксою.

50 000 гривень, на «довірену особу»…



Ти ба як збудив його догляд за італійкою на півдні Італії… ще й не відбувся, але таке збудження: і гриби не такі, і страховки немає, і податки наперед не заплатили, і транспорт не такий.

У нього все б було краще… головне: транспорт би був «такий»: має досвід поховання… akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 19:52



News from USA



Наші українці в США повідомляють дуже полярну інформацію щодо подальшої долі українців в США.

Одні говорять, що все ОК.

Інші повідомляють, що справи подальшого життя поставлено на паузу.

Я не сильно цікавлюсь цим напрямком, зовні виглядає так, що той, хто заїхав за Програмою U4U - а в мене досить багато таких приятелів - від Лос Анджелеса, Чикаго до Нью Йорка - подають на зміну статусу на “TPS” та отримання «репароля».

В США головним є не колір твоїх очей, не те, що в кінці ХХ-го сторіччя ти в свої нікчемні - як потім виявилося - 23 роки мав в ріках 1 000 000 гривно-купоно-карбованціа і на цій підставі міг бути як розумним, так і повним телепнем, якого - як говорили в Україні - «гидко паличками узяти».



Саме такі вештаються по Фінансовому форуму України і в ці буремні роки і важкі дні. Вчора одне гидило саме тут.



Так ось наші українці мають проблеми, питання НЕ вирішено - я так думаю, що це їх «загартовує, як колись загартовувало сталь» - і вони щось та придумують.



Зараз мова НЕ про це.

Вчора отримав ексклюзивні фото, унікальні реально.

Можна виглядати як купа лайна, яку хтось наваляв у посадці в центрі України - вештається тут один. Не буду називати нік, бо лайно - як відомо навіть гімн ним мухам - має властивість - з точки зору хімії - бродити, вспучуватися та бульби розриватиметься, оббризкуючи лайном все навкруги.

Нічого особистого - мене збоченці ніяк не турбують - я їх ставлю в «ігнор» - але досить цікаво.

Для мене ж цікавим не психічно хворі, а люди, які пройшли «і Крим, і Рим» та не зламалися.

Дах не поїхав.

Тому готую - сподіваюсь - в наступному повідомленні буде - фото поліції, які відбулися 1-2-3-4 липня року 2023.

Один жалюгідний єврей, якого два роки тому вигнали із Синагоги за крадіжку трьох пачок офісного паперу - написав вчора про мене, що я «письменник». Ну як розказати коротко про важливі події в житті людей?

Я не rjkz, який дає свої повідомлення коротко та без коментарів.

Так ось: є люди, які засирають реально своїм лайном та своєю гидотою.

А є люди, які пруться, стараються, намагаються влаштувати своє життя.

Мова саме про них, тому що вони дають приклад іншим не про те, як захлинутися власним майном, а як вижити в наш важкий час.

Таким чином:

- фото 1. Це літак марки Сессна, на якому 8 пасажирів летіли в бік кордону Мексика-США в червні 2023 року.



Летіти на ньому було реально страшно. Особливо якщо врахувати, що рейс в попередній день було відмінено в сили «сильного вітру» і гроші не було повернуто. Саме цей завантажив 8 пасажирів та долетів.



Фото 2. Якщо вам вдалося пройти кордон, який охороняють мексиканські офіцери - а це ще той - квест - він ланчів у наших українців три доби. Цілих три доби вони доводили, що мають право покладати офіцеру США про війну в Україні. Нічого не допомагало. Прикордонник Мексики пропустив в бік шлагбаума США тільки після того, коли показали «бумажку» на кшталт тієї, яку вимагав професор Преображенський. «Настоящую».

Можливо, мексиканці не любили мову американську, можливо їм сподобався шрифт, але через свій шлагбаум вони пропустили - і тому було дозволено спати на «асфальті» мосту між життям та смертю, тобто на мосту між Мексикою та США.

Це відбувалося саме так, як на цьому фото.

Фото мною відредаговано для збереження приватності:





Це було 4 липня 2023 року.



А завтра буде рівно тиждень, як один з учасників подій почав працювати в одному з університетів США.

Враховуючи рідгивю годинникових поясів не гарантую оприлюднення матеріала про його враження - але спробую.

Дуже все було не просто..

Це вам не писати збоченцями дурниці на цьому форумі… Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші українці в США повідомляють дуже полярну інформацію щодо подальшої долі українців в США.Одні говорять, що все ОК.Інші повідомляють, що справи подальшого життя поставлено на паузу.Я не сильно цікавлюсь цим напрямком, зовні виглядає так, що той, хто заїхав за Програмою U4U - а в мене досить багато таких приятелів - від Лос Анджелеса, Чикаго до Нью Йорка - подають на зміну статусу на “TPS” та отримання «репароля».В США головним є не колір твоїх очей, не те, що в кінці ХХ-го сторіччя ти в свої нікчемні - як потім виявилося - 23 роки мав в ріках 1 000 000 гривно-купоно-карбованціа і на цій підставі міг бути як розумним, так і повним телепнем, якого - як говорили в Україні - «гидко паличками узяти».Саме такі вештаються по Фінансовому форуму України і в ці буремні роки і важкі дні. Вчора одне гидило саме тут.Так ось наші українці мають проблеми, питання НЕ вирішено - я так думаю, що це їх «загартовує, як колись загартовувало сталь» - і вони щось та придумують.Зараз мова НЕ про це.Вчора отримав ексклюзивні фото, унікальні реально.Можна виглядати як купа лайна, яку хтось наваляв у посадці в центрі України - вештається тут один. Не буду називати нік, бо лайно - як відомо навіть гімн ним мухам - має властивість - з точки зору хімії - бродити, вспучуватися та бульби розриватиметься, оббризкуючи лайном все навкруги.Нічого особистого - мене збоченці ніяк не турбують - я їх ставлю в «ігнор» - але досить цікаво.Для мене ж цікавим не психічно хворі, а люди, які пройшли «і Крим, і Рим» та не зламалися.Дах не поїхав.Тому готую - сподіваюсь - в наступному повідомленні буде - фото поліції, які відбулися 1-2-3-4 липня року 2023.Один жалюгідний єврей, якого два роки тому вигнали із Синагоги за крадіжку трьох пачок офісного паперу - написав вчора про мене, що я «письменник». Ну як розказати коротко про важливі події в житті людей?Я не rjkz, який дає свої повідомлення коротко та без коментарів.Так ось: є люди, які засирають реально своїм лайном та своєю гидотою.А є люди, які пруться, стараються, намагаються влаштувати своє життя.Мова саме про них, тому що вони дають приклад іншим не про те, як захлинутися власним майном, а як вижити в наш важкий час.Таким чином:- фото 1. Це літак марки Сессна, на якому 8 пасажирів летіли в бік кордону Мексика-США в червні 2023 року.Летіти на ньому було реально страшно. Особливо якщо врахувати, що рейс в попередній день було відмінено в сили «сильного вітру» і гроші не було повернуто. Саме цей завантажив 8 пасажирів та долетів.Фото 2. Якщо вам вдалося пройти кордон, який охороняють мексиканські офіцери - а це ще той - квест - він ланчів у наших українців три доби. Цілих три доби вони доводили, що мають право покладати офіцеру США про війну в Україні. Нічого не допомагало. Прикордонник Мексики пропустив в бік шлагбаума США тільки після того, коли показали «бумажку» на кшталт тієї, яку вимагав професор Преображенський. «Настоящую».Можливо, мексиканці не любили мову американську, можливо їм сподобався шрифт, але через свій шлагбаум вони пропустили - і тому було дозволено спати на «асфальті» мосту між життям та смертю, тобто на мосту між Мексикою та США.Це відбувалося саме так, як на цьому фото.Фото мною відредаговано для збереження приватності:Це було 4 липня 2023 року.А завтра буде рівно тиждень, як один з учасників подій почав працювати в одному з університетів США.Враховуючи рідгивю годинникових поясів не гарантую оприлюднення матеріала про його враження - але спробую.Дуже все було не просто..Це вам не писати збоченцями дурниці на цьому форумі… akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2865286628672868 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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