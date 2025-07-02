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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:13

Прямо біда…
Завівся.
Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.
Італійку рано ховати: ще жива.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:18

  akurt написав:Проспись трохи.
Завівся.
Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.
Від парі відмовився?


Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28

- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;
- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;
- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.

P.S. Ніколи не очікував, що моє просте інформаційне повідомлення - а головне про майбутню зарплатню в 900€ - викликає такий ажіотаж.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:42

Згідно із затвердженою на пляжі таксою.
50 000 гривень, на «довірену особу»…

Ти ба як збудив його догляд за італійкою на півдні Італії… ще й не відбувся, але таке збудження: і гриби не такі, і страховки немає, і податки наперед не заплатили, і транспорт не такий.
У нього все б було краще… головне: транспорт би був «такий»: має досвід поховання…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:12

Еміграція, заробітчанство

News from Netherlands

Ну тепер про Нідерланди та саме за темою гілки.
У вже далекому 2024 році я перебував у Польші серед нашої діаспори (я і зараз НЕ перебуваю ні в Туреччині, де не був вже майже рік), ні у Франції (де мешкаю вже майже рік).
В компанію українців тоді прибула наша українка, яка чекала від людини, яка ганяє автівки з України, своє авто Toyota Corolla, щоби далі те авто опинилося в Нідерландах, де оформила собі «Тиичасовий захист».

Пані жила з мамою, якій 90 (!) років, в Нідерландах на повному голанському забезпеченні: готель, триразове харчування, повне медичне обслуговування, всі комунальні забави від прання білизни до плавального басейну та «цирульника» - все безкоштовно.
Готівковими грошима вони отримували по 50€ на місяць.

Сьогодні повідомила, що Еміграція є еміграцією та заробітчанство є заробітчанством: влаштувалася на прибирання офісів фірм.
Зрозуміло: що ті 50€ на місяць…

Ех, вимушена еміграція, вона закликає/примушує до заробітчанства…
Працює… ну і дай Боже…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:39

  Дюрі-бачі написав:Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема...

Хлорида-Резорт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 08:14

  Дюрі-бачі написав:Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема...

rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Ну, поки панове вивчають яке місце чекає їх в тюрмі у США, інші люди працюють наполегливо в США.
Вчора виповнився рівно 1 (один) тиждень, як наша людина почала працювати доктором в госпіталі університету. Зауважу, що клініка університету входить в трійку найвідоміших госпіталей в США.
Я запитав про враження.
Зауваження: не так просто стати доктором в США.
Спочатку вони працюють так званими "резидентами" - так називають докторів, які працюють під наглядом більш досвідчених докторів. В такому режимі треба відпрацювати 4-5 років.
Шлях для визнання диплома медичного університету, якій було закінчено НЕ в США, зайняв 2 (два) роки...
Відповідь нижче:

"Ще 2 резиденти ми чекаємо. Усього нас буде 7.
Перший тиждень був насичений різними орієнтаціями, робота розпочинається завтра. Моя перша ротація буде легкою. Поки що все дуже подобається. Єдине - паркування для резидентів не найзручніше. 15 хвилин із дому на авто до паркування, потім із паркування чекаєш автобус до госпіталю, з автобусної зупинки теж ще пішки йти. Тож виїжджати треба за 30-40 хвилин."

P.S. Зарплатня 69 000 доларів на рік, Чистими "на руки" орієнтовно 56 000 доларів на рік.
Надіслано мені фото: на ньому 2 хлопця та 3 дівчини біля дверей госпіталю.
Всі дівчата - білі та ще й білявки.
З двох хлопців - двоє білих, але один трохи все ж не білий. Смаглявий. Велетень, не знаю якої нації, можливо з мексиканців.
Ще двоє докторів з"являться "на днях".
Кожен має бейдж з надписом "Doctor" і що цікаво - особистий пейджер.
akurt
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