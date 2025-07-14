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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2883288428852886
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 21:27

Поважаю ваш біологічний годинник.
Не даремно ж психологи поділяють людей на «жайворонків» та «сов».
Я - наприклад - зранку можу «гори звернути», а після обіду нічого не хочеться робити. Був певний період в житті: приходив на роботу о 05:00 ранку: ніхто не шумить, не дзвонить, не смикає двері…
Ну а про морепродукти на колективний обід наші розказували як про приємний бонус.
Звісно, не заради морепродуктів приходили на роботу, а як на колективних захід для спілкування.
В звичайний день група із 7-ми програмістів на обід відправляються в якесь кафе та спілкуються ТІЛЬКИ між собою.
Мабуть, це «тільки» і врахували психологи компанії Amazon: неформальне колективне спілкування багатьох співробітників.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 21:30

  akurt написав:Amazon - контора конкретна!
Дбають про своїх працівників, потужна юридична підтримка кожного іноземця.
Щорічно великі бонуси: в червні людям виплатили по 80 000$.
Але і вимагають чіткість в роботі: суворе виконання завдань в терміни.
Там «байдикувати» не проучається.
Цікавий факт за червень: одну людину переманили в іншу компанію.
Рекрутер дуже сумував. Треба було відпрацювати 2 тижня.
На протязі 2-х тижнів знайшли заміну і нова людина приступила до роботи.
Все чітко!

Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 21:36

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.
А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.
Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.
Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.

Власники Амазону найбагатші люди на планеті. Можливо їм видніше??
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:26

  BIGor написав:Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу.

Ну ось бачите: ваші друзі можуть помилятися. Бо я розказую конкретні кейси від наших українців:
- бонус в 80 000$ отримав 21 травня наш українець, який має посаду Software Development Engineer III. До речі: підвищили в 2024.
- тому хто звільнявся, дали 2 тижня відпрацювати. В кінці цього періоду вже була готова заміна.
- крім того: у них потужна юридична підтримка: якщо взяли на роботу, то Green card вважайте в руках вже тримаєте.
- «посередня» зарплатня виглядає так: 200 000$ «живими» грошима (на рахунок), плюс 200 000 акціями компанії. Це за рік.
Всі кейси реальні від тих, з ким спілкуюся.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 лип, 2025 23:02, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:26

  flyman написав:


Короче, спасибо за эту мадаму.
Затянуло - капец.
Начал с почти ее начала на канале.
Очень много "воды", но у нее там ситуации, с которыми я сталкивался и которые из меня кучу нервов вытянули.

Многие вообще один в один.
И это реальные живые ситуации человека, который живет и работает в США, а не туристов, которые надувают щеки и рассказывают про "успешный успех" того, о чем не имеют ни мелейшего представления.
Уже не обращаю внимания на ее маты, важна суть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:36

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:P.S. Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «Сибарит». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»…

Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.
То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.
Не хочется быть препятствием на пути получения информации.

не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?
баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США


Она сама призналась, что не умеет грамотно тратить деньги.
Зарабатывать умеет, а удержать заработанное - нет.
Рассказала про то как ее отказались обслужить в Диоре в Париже...ну как-бы мне понятно ее отношение к этой ситуации, но и туфли за 800 баксов и джинсы за 250 - говорит как раз о том, о чем она и говорит. И это шмотки, в США основные расходы в другом.
И то, о чем я писал много раз - кто-то зарабатывает сотни куе в год и не может свести концы с концами (как она), а я знаю несколько ННА, которые имеют свое выплаченное жилье в НЙ. Да, недорогое как для НЙ, но она не смогла удержать в руках то, что имела.
Фактически, и об этом я тоже писал, она работает какое-то время, потом не работает и это нивелирует ее относительно высокие доходы (ну не 500 куе :mrgreen: ).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:44

  Bolt написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…

Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.

а решту 7 годин байдикує

Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів


Главное верить, что всем кодерам в США 500 куе сходу наливают.
Сейчас уже чуваки с 10+ летним опытом и офигенным бекграундом сидят как на иголках. Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали и кто по несколько месяцев, а кто и больше полугода были без работы.
Айти и дальше будет. Только айтишников СТОЛЬКО больше не надо.
Когда-то нужны были юристы, психологи, экономисты. Потом их СТОЛЬКО стало не надо. Сейчас время атищникам искать себя в другом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:53

Re: Еміграція, заробітчанство

А кто вообще кроме сантехников и мусорщиков в штатах нужен?
При Рейгане народу было ~220млн и айтишников наверно раз в ...надцать было меньше, но и гадили и инфраструктуру ломали тоже меньше.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:06

  rjkz написав:Сейчас уже чуваки с 10+ летним опытом и офигенным бекграундом сидят как на иголках. Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали и кто по несколько месяцев, а кто и больше полугода были без работы.
Айти и дальше будет. Только айтишников СТОЛЬКО больше не надо.
Когда-то нужны были юристы, психологи, экономисты. Потом их СТОЛЬКО стало не надо. Сейчас время атищникам искать себя в другом.

Саме цікаве, що це майже правда.
Прямо щойно отримав повідомлення від наших з Чикаго:
«Я бы сказал, что работа поменялась, требования выше…
Сейчас в Америке выпускники по специальности Computer Science лидируют по безработице…
на уровне с выпускниками Астрологии…»

(Наведено цитати без редагування, звісно думка субʼєктивна, але від нашої людини).

Раджу звернути увагу на перший рядок цитат: «…требования выше» - це і логічно, і повинно змусити замислитися.
Бо дивним чином в голови людей заповзає не щось розумне, а щось дурне або брехливе.
Вже і rjkz фактично повторив брехливу фразу від багато років безробітного flyman’a:
“Главное верить, что всем кодерам в США 500 куе сходу наливают.”
Цю дурню декілька разів на цій гілці оприлюднював саме знавець «піцци з крабовими РИБОпродуктами» . І ось такий цікавий результат.
Ну так тоді і не треба дивуватися тому, що (цитата) «Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали».
Так і повинно бути… виживає або сильніший, або розумнІший.
Хіба не так?
Чи не правда?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:30

  барабашов написав:А кто вообще кроме сантехников и мусорщиков в штатах нужен?
При Рейгане народу было ~220млн и айтишников наверно раз в ...надцать было меньше, но и гадили и инфраструктуру ломали тоже меньше.

В Стамбулі хто треба? Там 500 лір на айран наливають від Ердогана?
Hotab
 
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  #<1 ... 2883288428852886
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