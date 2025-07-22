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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2889289028912892
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:15

Еміграція, заробітчанство

News from World

Реально дивна ситуація.
І не одна. Дивіться:
- рік 2019 купа невдах по життю бігла - аж коліна зламала - голосувати за збоченців, яких і імен не знала. Серед збоченців, які пройшли у парламент: і діти власників ринків, і євреї, які мали громадянство Ізраїля, і вигнані в шию працівники Київстару, і просто казнокради. Гнидота в цілому. Що робили в цій ситуації громадяни Туреччини?
МОВЧАЛИ. Boğulan bir adam kendini kurtarmalı!
В перекладі: «Спасение утопающих - дело рук утопающих!»

Рік 2023. Вибори президента в Туреччині.
Що робили українці - в тому числі з цього форуму?
О! О! О!
Хто тільки свої «5 копійок» не вставляв в прогноз!
І відірваний від житя Denik. І мешканець далекого New York пан rjkz, який круто лоханувся із своєю нерухомістю в Києві. Всі вони як один прогнозували перемогу кинутого і Богом, і Аллахом дідуся 74 років - булЬгалтера однієї з суспільних організацій.
Ну і прогнози… собі не змогли прогнозувати…
Мене більше всього здивував ніби адекватний rjkz: ну сидиш ти в Нью Йорку, ну ніколи не був в Туреччині - то навіщо прогнозувати перемогу на виборах нікчемного нікому невідомого булЬгалтера? Ну сиди мовчки в своєму New York…

Ідемо далі: погнозисти Фінансового форуму України сіли в лужу або рилом в дно унітазу. Буває.
Але ось в тій країні, де жоден з прогнозистів ніколи не бував, раптом заарештували мера Стамбула.
Ну хабар, ну не 300 000$ - мінімальний в Україні…
Але хабар…
Звичайна, здається, для України історія?

Але не для прогнозистів з Фінансового форуму України: прогнозують «майдан» в Туреччині.
Пишуть прямо на цій гілці цього форуму.

Найбільш відірвані від життя - їх інколи звуть «клікухами» - прогнозують війну Туреччини то з Сирією, то з Антарктикою, то з Антарктидою..
То за островом Пасхи.

Умовляв я озирнутися по боках, зазирнути на сусідню вулицю. Не получалося…

Ось в ці дні: передивився я всю пресу Туреччини - особливо опозиційну - ну хоч хтось обговорює події вівторка 22 липня в Україні?
Прогнозують - можливо - турецькі дописувачі Майдан-3, 4, 5, 10?

Нєт ніхто…

Робіть висновки.
Якщо получиться.
akurt
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  #<1 ... 2889289028912892
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