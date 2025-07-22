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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2889289028912892 Додано: Вів 22 лип, 2025 22:15 Еміграція, заробітчанство



News from World



Реально дивна ситуація.

І не одна. Дивіться:

- рік 2019 купа невдах по життю бігла - аж коліна зламала - голосувати за збоченців, яких і імен не знала. Серед збоченців, які пройшли у парламент: і діти власників ринків, і євреї, які мали громадянство Ізраїля, і вигнані в шию працівники Київстару, і просто казнокради. Гнидота в цілому. Що робили в цій ситуації громадяни Туреччини?

МОВЧАЛИ. Boğulan bir adam kendini kurtarmalı!

В перекладі: «Спасение утопающих - дело рук утопающих!»



Рік 2023. Вибори президента в Туреччині.

Що робили українці - в тому числі з цього форуму?

О! О! О!

Хто тільки свої «5 копійок» не вставляв в прогноз!

І відірваний від житя Denik. І мешканець далекого New York пан rjkz, який круто лоханувся із своєю нерухомістю в Києві. Всі вони як один прогнозували перемогу кинутого і Богом, і Аллахом дідуся 74 років - булЬгалтера однієї з суспільних організацій.

Ну і прогнози… собі не змогли прогнозувати…

Мене більше всього здивував ніби адекватний rjkz: ну сидиш ти в Нью Йорку, ну ніколи не був в Туреччині - то навіщо прогнозувати перемогу на виборах нікчемного нікому невідомого булЬгалтера? Ну сиди мовчки в своєму New York…



Ідемо далі: погнозисти Фінансового форуму України сіли в лужу або рилом в дно унітазу. Буває.

Але ось в тій країні, де жоден з прогнозистів ніколи не бував, раптом заарештували мера Стамбула.

Ну хабар, ну не 300 000$ - мінімальний в Україні…

Але хабар…

Звичайна, здається, для України історія?



Але не для прогнозистів з Фінансового форуму України: прогнозують «майдан» в Туреччині.

Пишуть прямо на цій гілці цього форуму.



Найбільш відірвані від життя - їх інколи звуть «клікухами» - прогнозують війну Туреччини то з Сирією, то з Антарктикою, то з Антарктидою..

То за островом Пасхи.



Умовляв я озирнутися по боках, зазирнути на сусідню вулицю. Не получалося…



Ось в ці дні: передивився я всю пресу Туреччини - особливо опозиційну - ну хоч хтось обговорює події вівторка 22 липня в Україні?

Прогнозують - можливо - турецькі дописувачі Майдан-3, 4, 5, 10?



Нєт ніхто…



Робіть висновки.

Якщо получиться. akurt

Повідомлень: 11112 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2889289028912892 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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