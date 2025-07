Додано: Вів 22 лип, 2025 22:15

Реально дивна ситуація.

І не одна. Дивіться:

- рік 2019 купа невдах по життю бігла - аж коліна зламала - голосувати за збоченців, яких і імен не знала. Серед збоченців, які пройшли у парламент: і діти власників ринків, і євреї, які мали громадянство Ізраїля, і вигнані в шию працівники Київстару, і просто казнокради. Гнидота в цілому. Що робили в цій ситуації громадяни Туреччини?

МОВЧАЛИ. Boğulan bir adam kendini kurtarmalı!

В перекладі: «Спасение утопающих - дело рук утопающих!»



Рік 2023. Вибори президента в Туреччині.

Що робили українці - в тому числі з цього форуму?

О! О! О!

Хто тільки свої «5 копійок» не вставляв в прогноз!

І відірваний від житя Denik. І мешканець далекого New York пан rjkz, який круто лоханувся із своєю нерухомістю в Києві. Всі вони як один прогнозували перемогу кинутого і Богом, і Аллахом дідуся 74 років - булЬгалтера однієї з суспільних організацій.

Ну і прогнози… собі не змогли прогнозувати…

Мене більше всього здивував ніби адекватний rjkz: ну сидиш ти в Нью Йорку, ну ніколи не був в Туреччині - то навіщо прогнозувати перемогу на виборах нікчемного нікому невідомого булЬгалтера? Ну сиди мовчки в своєму New York…



Ідемо далі: погнозисти Фінансового форуму України сіли в лужу або рилом в дно унітазу. Буває.

Але ось в тій країні, де жоден з прогнозистів ніколи не бував, раптом заарештували мера Стамбула.

Ну хабар, ну не 300 000$ - мінімальний в Україні…

Але хабар…

Звичайна, здається, для України історія?



Але не для прогнозистів з Фінансового форуму України: прогнозують «майдан» в Туреччині.

Пишуть прямо на цій гілці цього форуму.



Найбільш відірвані від життя - їх інколи звуть «клікухами» - прогнозують війну Туреччини то з Сирією, то з Антарктикою, то з Антарктидою..

То за островом Пасхи.



Умовляв я озирнутися по боках, зазирнути на сусідню вулицю. Не получалося…



Ось в ці дні: передивився я всю пресу Туреччини - особливо опозиційну - ну хоч хтось обговорює події вівторка 22 липня в Україні?

Прогнозують - можливо - турецькі дописувачі Майдан-3, 4, 5, 10?



Нєт ніхто…



Робіть висновки.

Якщо получиться.