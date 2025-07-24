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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2891289228932894>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:59

  Сибарит написав:
  akurt написав:В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".

Очень интересно мнение пана flyman по поводу адекватности такой корзины :)

Мне это напомнило индекс БигМака :)
Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.

Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:10

  Сибарит написав:
  akurt написав:В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".


Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.

Допускаю, что еду можно подобрать плюс-минус одинаковую - вино, кофе, салат и картошку с котлетой))). А вот dress в Париже будет очень отличаться от dress в Анталии, например, даже если это сарафан. :wink:
Меня больше удивляет, как в таком бюджетном dress идти на свидание в mid range restaurant :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:15

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".

Очень интересно мнение пана flyman по поводу адекватности такой корзины :)

Мне это напомнило индекс БигМака :)
Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.

Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

І головне жінку не запрошувати, трохи дешевше вийде 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Эпиграф:
Молодая парочка гуляет по парку. Ни мороженого, ни воды, ни цветов в продаже нет. Висит объявление:
"Не сорить, не плевать. Штраф!!!". Парень - девушке:
- Плюй, я угощаю.

  flyman написав:взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

Тогда добавьте в бюджет штраф за распитие алкоголя в общественном месте.

Ну почему у нас нарушение законов рассматривается как нечто само собой разумеющееся?!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:12

  fler написав:dress в Париже будет очень отличаться от dress в Анталии, например, даже если это сарафан. :wink:

Тільки в Парисі це буде оригінал наприклад Dior, а в Анталії підробка, яка продається у великих ТРЦ.
Меня больше удивляет, как в таком бюджетном dress идти на свидание в mid range restaurant :roll:

У них не морочаться з цим усим: джинси Tuffery, кросівки On, ліфон та стрінги від Gucci, годинник Apple Watch Ultra 2, смарт Apple 16 Pro Max. На все про все біля 3 тисяч ойро. А, ще окуляри штуки півтори.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:15

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Сибарит написав:Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

І головне жінку не запрошувати, трохи дешевше вийде 😅

Вони наполовину сплачують, якщо вирішив сплатить все сам, так не прийнято, це тільки якщо сім`я.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:17

  flyman написав:Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:21

  akurt написав:2 transport tickets one way, 5km taxi trip".

Таксі не всюди є, якщо є, то можна полінять десь на 60-70 ойро, плюс квитки на транспорт. Ресторан теж, я з вас улибаюсь.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:23

  Сибарит написав:Тогда добавьте в бюджет штраф за распитие алкоголя в общественном месте.

Там це не заборонено(не скажу за всі країни), плюс ще можуть якусь дурь курить, це теж продається легально наприклад у центрі Відня.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:38

І Гуччі можна відкопати

  Water написав:
  flyman написав:Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?

Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 24 лип, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 2891289228932894>
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